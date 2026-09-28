Θεσσαλονίκη: Έστελνε απειλητικά μηνύματα στην πρώην του μέσω IRIS – Καταδικάστηκε 35χρονος

Snapshot Ένας 35χρονος στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς έστελνε απειλητικά μηνύματα στην πρώην σύντροφό του μέσω του πεδίου αιτιολογίας τραπεζικών μεταφορών IRIS.

Ο κατηγορούμενος εμφανιζόταν συχνά έξω από το σπίτι και τον χώρο εργασίας της γυναίκας, προκαλώντας της φόβο και ανασφάλεια.

Η γυναίκα είχε αποκλείσει τον άνδρα από όλα τα social media και εφαρμογές επικοινωνίας, αλλά εκείνος συνέχισε να επιμένει με ενοχλητικές προσεγγίσεις και μηνύματα.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή και απαγόρευση επικοινωνίας και προσέγγισης του θύματος.

Ο 35χρονος παραδέχθηκε την αποστολή μηνυμάτων μέσω IRIS αλλά αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να απειλήσει την πρώην σύντροφό του. Snapshot powered by AI

Μια ασυνήθιστη υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής εκδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη, με κατηγορούμενο έναν 35χρονο ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε ακόμη και το σύστημα άμεσων τραπεζικών μεταφορών IRIS για να επικοινωνεί με την πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ο άνδρας έστελνε επανειλημμένα μηνύματα μέσω του πεδίου «αιτιολογία» στις τραπεζικές μεταφορές, ενώ παράλληλα φέρεται να εμφανιζόταν συχνά έξω από το σπίτι και τον χώρο εργασίας της γυναίκας.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή, καθώς και απαγόρευση επικοινωνίας και προσέγγισης του θύματος.

Η γνωριμία και οι πρώτες εντάσεις

Η γυναίκα κατέθεσε ότι γνώρισε τον 35χρονο στον κοινό εργασιακό τους χώρο και στη συνέχεια οι δύο τους ανέπτυξαν ερωτική σχέση.

Όπως υποστήριξε, η συμπεριφορά του άρχισε σταδιακά να αλλάζει, με αφορμή μεταξύ άλλων ένα επαγγελματικό ταξίδι της στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο κατηγορούμενος άρχισε να εκδηλώνει έντονη ζήλια απέναντι σε άνδρες συναδέλφους της, να τη βρίζει σε τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα και να την απειλεί ότι θα απευθυνθεί σε άτομα από το εργασιακό τους περιβάλλον προκειμένου να της δημιουργήσει προβλήματα.

Η ίδια ανέφερε ότι από εκείνο το σημείο άρχισε να φοβάται τη συμπεριφορά του και να προσπαθεί να απομακρυνθεί.

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«Ήταν συνεχώς έξω από το σπίτι και τη δουλειά μου»

Όταν, σύμφωνα με την ίδια, επιχείρησε να διακόψει οριστικά τη σχέση, η κατάσταση επιδεινώθηκε.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο 35χρονος άρχισε να εμφανίζεται επανειλημμένα στον χώρο εργασίας της, να επικοινωνεί με συναδέλφους της και να την παρακολουθεί.

«Τον έβλεπα συνέχεια μπροστά μου, ερχόταν στη δουλειά και μου έστελνε μηνύματα», ανέφερε, υποστηρίζοντας επίσης ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα ο άνδρας βρισκόταν πολύ συχνά κάτω από το σπίτι της.

Κατά την ίδια, η παρουσία του είχε γίνει τόσο συστηματική ώστε φοβόταν ακόμη και να βγει από το σπίτι.

Τα μηνύματα μέσω IRIS

Το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη του 35χρονου σημειώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου.

Η γυναίκα ανέφερε ότι, επιστρέφοντας στο σπίτι της, αντιλήφθηκε ότι ο πρώην σύντροφός της την ακολουθούσε, ενώ την ίδια ώρα συνέχιζε να της στέλνει μηνύματα μέσω IRIS.

Όπως κατέθεσε, είχε ήδη μπλοκάρει τον 35χρονο από τις υπόλοιπες εφαρμογές επικοινωνίας και τα social media, με αποτέλεσμα εκείνος να χρησιμοποιεί τις αιτιολογίες τραπεζικών συναλλαγών για να της στέλνει μηνύματα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας μετέβη επίσης έξω από το σπίτι της και χτυπούσε επανειλημμένα το κουδούνι, όπως, κατά την ίδια, είχε κάνει και στο παρελθόν όταν εκείνη δεν απαντούσε στις κλήσεις του.

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Η απολογία του 35χρονου

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι έστελνε μηνύματα στην πρώην σύντροφό του μέσω IRIS και ότι επέμενε να επικοινωνήσει μαζί της.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν είχε πρόθεση να την απειλήσει και ότι θεωρούσε πως η γυναίκα επιθυμούσε να συνεχίσουν να έχουν επαφή.

«Με είχε μπλοκάρει από παντού, αλλά θεωρούσα ότι ήθελε να επικοινωνήσουμε, γι’ αυτό της έστελνα στο IRIS», ανέφερε.

Παραδέχθηκε επίσης ότι πήγε έξω από το σπίτι της και χτύπησε το κουδούνι, ισχυριζόμενος ότι και στο παρελθόν υπήρχαν φορές που εκείνη του άνοιγε ή συναντιόντουσαν σε κοντινό σημείο.

Ο 35χρονος ανέφερε ακόμη ότι την είχε καλέσει πολλές φορές την ημέρα του περιστατικού, χωρίς να γνωρίζει αρχικά ότι η γυναίκα είχε ήδη μεταβεί σε αστυνομικό τμήμα για να προχωρήσει σε καταγγελία.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή.

Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ παράλληλα διατάχθηκε να μην επικοινωνεί με την πρώην σύντροφό του και να μην την προσεγγίζει.

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