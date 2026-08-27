Κρήτη: Συναγερμός για λευκό βανάκι – Καταγγελίες για παρακολούθηση γυναικών και ανήλικης

Έντονο προβληματισμό αλλά και ανησυχία έχει προκαλέσει στις Αρχές στα Χανιά, μια σειρά από καταγγελίες για ένα λευκό βανάκι που φέρεται να προσεγγίζει και να παρακολουθεί γυναίκες και ανήλικες κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας