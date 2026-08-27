Κρήτη: Συναγερμός για λευκό βανάκι – Καταγγελίες για παρακολούθηση γυναικών και ανήλικης
Δύο καταγγελίες μέσα σε λίγες ημέρες
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Έντονο προβληματισμό αλλά και ανησυχία έχει προκαλέσει στις Αρχές στα Χανιά, μια σειρά από καταγγελίες για ένα λευκό βανάκι που φέρεται να προσεγγίζει και να παρακολουθεί γυναίκες και ανήλικες κατά τις νυχτερινές ώρες.
Περισσότερα στο daynight.gr.
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