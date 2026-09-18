Θεσσαλονίκη: Βαριές ποινές για τη φονική έκρηξη έξω από τράπεζα - Αθώος ο τρίτος κατηγορούμενος

Δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 18,5 και 13,5 ετών για τη φονική έκρηξη έξω από τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ένας τρίτος αθωώθηκε

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Βαριές ποινές για τη φονική έκρηξη έξω από τράπεζα - Αθώος ο τρίτος κατηγορούμενος
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  • Ο 42χρονος κρίθηκε ηθικός αυτουργός της έκρηξης και παραδέχθηκε ότι σχεδίασε την ενέργεια με στόχο τα ΑΤΜ, ενώ ο 37χρονος καταδικάστηκε για μεταφορά εκρηκτικών και κατασκευή μηχανισμού.
  • Ο 43χρονος αθωώθηκε λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, παρά το αποτύπωμά του σε σακούλα που σχετιζόταν με τον μηχανισμό.
  • Η 38χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε θανάσιμα μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό και είχε ανάγκη χρημάτων για χειρουργική επέμβαση.
  • Οι δύο καταδικασθέντες αναγνωρίστηκαν με ελαφρυντικά, ενώ οι κατηγορίες περιλάμβαναν συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία, έκρηξη και παράνομη κατοχή εκρηκτικών.
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Ολοκληρώθηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η δίκη για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 3ης Μαΐου 2025 έξω από υποκατάστημα τράπεζας, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος.

Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μιας 38χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Με την απόφαση του δικαστηρίου, δύο από τους κατηγορουμένους κρίθηκαν ένοχοι, ενώ ο τρίτος απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες.

Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 18,5 ετών στον 42χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος ως ηθικός αυτουργός. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ηλικίας 37 ετών, καταδικάστηκε σε 13,5 χρόνια κάθειρξη, καθώς σύμφωνα με την απόφαση είχε μεταφέρει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη το σακίδιο που περιείχε τις εκρηκτικές ύλες, ενώ η δικογραφία τον συνέδεσε και με την κατασκευή του μηχανισμού.

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O δεύτερος κατηγορούμενος, ηλικίας 37 ετών

Αντίθετα, το δικαστήριο έκρινε αθώο τον 43χρονο, ο οποίος είχε βρεθεί στο εδώλιο εξαιτίας αποτυπώματος που είχε εντοπιστεί σε σακούλα την οποία είχε χρησιμοποιήσει η 38χρονη για τη μεταφορά του μηχανισμού.

Στους δύο καταδικασθέντες αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικές περιστάσεις. Για τον 42χρονο αναγνωρίστηκε η μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά, καθώς, σύμφωνα με την απόφαση, η ανάληψη ευθύνης από την πλευρά του συνέβαλε στη διερεύνηση της υπόθεσης. Στον 37χρονο αναγνωρίστηκε ο πρότερος έντιμος βίος.

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, οι δύο καταδικασθέντες οδηγήθηκαν εκ νέου στις φυλακές.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 42χρονος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απολογία του 42χρονου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είχε σχεδιάσει την ενέργεια ενώ βρισκόταν στη φυλακή. Όπως υποστήριξε, ο αρχικός στόχος ήταν τα ΑΤΜ του τραπεζικού καταστήματος και η αφαίρεση χρημάτων.

Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε δώσει οδηγίες στην 38χρονη σχετικά με τη συναρμολόγηση του μηχανισμού, αποδίδοντας τον θάνατό της στο γεγονός ότι η βόμβα τοποθετήθηκε, όπως υποστήριξε, σε λανθασμένο σημείο.

Η εμπλοκή του στην υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν απέστειλε επιστολή στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, με την οποία ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια στην τράπεζα.

Ο 42χρονος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές, καθώς είχε κατηγορηθεί μαζί με άλλα πρόσωπα για σειρά προηγούμενων εκρήξεων. Μεταξύ των υποθέσεων που είχαν αποδοθεί σε βάρος του ήταν και η αποστολή φακέλου με εκρηκτικό μηχανισμό σε πρόεδρο Εφετών στη Θεσσαλονίκη, τον Φεβρουάριο του 2024.

«Δεν γνώριζα τι είχε μέσα το σακίδιο»

Ο 37χρονος, από την πλευρά του, αρνήθηκε ότι γνώριζε το περιεχόμενο του σακιδίου που μετέφερε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.

Κατά την απολογία του υποστήριξε ότι είχε συμφωνήσει να πραγματοποιήσει τη μεταφορά έναντι 500 ευρώ, ταξιδεύοντας με τρένο, χωρίς να γνωρίζει ότι μέσα υπήρχαν εκρηκτικές ύλες.

Παράλληλα, αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αποτύπωμά του φέρεται να βρέθηκε στο φιτίλι που χρησιμοποιήθηκε.

Η εξήγηση του 43χρονου για το αποτύπωμα

Ο 43χρονος, ο οποίος τελικά αθωώθηκε, αρνήθηκε από την αρχή κάθε συμμετοχή στην υπόθεση.

Κατά την απολογία του επιχείρησε να εξηγήσει την παρουσία του αποτυπώματός του στη σακούλα που συνδέθηκε με τον μηχανισμό, υποστηρίζοντας ότι την είχε χρησιμοποιήσει για να μεταφέρει τρόφιμα στην 38χρονη κατά την περίοδο του Πάσχα.

Όπως ανέφερε, είχε φιλοξενήσει τη γυναίκα, καθώς εκείνη αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες στη ζωή της.

Η κατάθεση του αστυνομικού που έφτασε πρώτος στο σημείο

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας εξετάστηκαν αρκετοί μάρτυρες, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, ιδιοκτήτες οχημάτων και διαμερισμάτων που υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη, αλλά και συγγενικά πρόσωπα εμπλεκομένων.

Αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, ο οποίος βρέθηκε από τα πρώτα λεπτά στο σημείο, περιέγραψε τις εικόνες που αντίκρισαν οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως κατέθεσε, η Αστυνομία έλαβε κλήση περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα για έκρηξη και πιθανή πυρκαγιά σε ΑΤΜ. Το πλήρωμα έφτασε γρήγορα στο σημείο, όπου διαπίστωσε έντονη αναστάτωση, καπνούς και συντρίμμια.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκε η 38χρονη, η οποία είχε υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα. Παρά την κρίσιμη κατάστασή της, ήταν ακόμη εν ζωή όταν έφτασαν οι αστυνομικοί και ζητήθηκε άμεσα η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

«Μου έλεγε ότι θα πάει να κάνει μια δουλειά»

Συγκλονιστική ήταν και η κατάθεση της ξαδέλφης της 38χρονης. Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, η γυναίκα τής είχε πει πως επρόκειτο να κάνει μια δουλειά, καθώς χρειαζόταν χρήματα για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η ξαδέλφη της περιέγραψε επίσης τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η 38χρονη, αναφέροντας ότι είχε επιστρέψει στον Δενδροπόταμο μετά την αποφυλάκισή της, περίπου έναν χρόνο πριν από την έκρηξη.

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