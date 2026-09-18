Άννα Βίσση: Βάζει τους φανς να αποφασίσουν ποιο τραγούδι θα πει στο ΟΑΚΑ - Η ψηφοφορία στο Spotify

Snapshot Η Άννα Βίσση καλεί το κοινό να ψηφίσει μέσω Spotify ποιο από τα τρία τραγούδια «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά» ή «Αυτή τη φορά» θέλει να ακούσει στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.

Η ψηφοφορία δίνει στους θαυμαστές έναν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του προγράμματος της συναυλίας.

Στη συναυλία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ τα νέα τραγούδια «Αιγαίο» και «Όλο πιο πάνω» σε μουσική και στίχους Νίκου Καρβέλα.

Η συναυλία θα συνδυάσει τις διαχρονικές επιτυχίες της Άννας Βίσση με τη νέα της δισκογραφική περίοδο, περιλαμβάνοντας και το πρόσφατο τραγούδι «Όχι Γιατί». Snapshot powered by AI

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου και αυτή τη φορά αφήνει μία σημαντική επιλογή στα χέρια του κοινού.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια καλεί τους θαυμαστές της να αποφασίσουν ποιο από τρία αγαπημένα τραγούδια της θα εντάξει στο πρόγραμμα της συναυλίας, μέσα από μια ψηφοφορία που πραγματοποιείται στο Spotify.

Η διαδικασία είναι απλή. Οι ακροατές μπαίνουν στο Spotify, αναζητούν τη λίστα «This Is Anna Vissi» και από εκεί μπορούν να ψηφίσουν ανάμεσα στις τρεις επιλογές, «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά» και «Αυτή τη φορά», για το τραγούδι που θέλουν να ακούσουν στη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ.

Η διαδικασία δίνει στο κοινό έναν ξεχωριστό ρόλο στη συναυλία, αφού ένα από τα τρία τραγούδια θα προκύψει ουσιαστικά από την επιλογή των ίδιων των θαυμαστών.

Η Άννα Βίσση έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια ένα ιδιαίτερα δεμένο κοινό, με τραγούδια που έχουν συνδεθεί με διαφορετικές εποχές και στιγμές της ζωής των θαυμαστών της. Τώρα, λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη βραδιά, τους δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσουν και ένα μέρος του live.

«Αιγαίο» και «Όλο πιο πάνω» για πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ

Η συναυλία θα έχει, φυσικά, όλα τα τραγούδια που έχουν γίνει συνώνυμα με την πορεία της Άννας Βίσση, όμως το πρόγραμμα αποκτά και έναν πιο σύγχρονο χαρακτήρα.

Το «Αιγαίο», σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026 και αποτέλεσε μία από τις νέες μεγάλες κυκλοφορίες της τραγουδίστριας.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο, ήρθε το «Όλο πιο πάνω», σε μουσική και στίχους Νίκου Καρβέλα, σε ένα διαφορετικό, πιο σύγχρονο μουσικό ύφος. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 24 Ιουλίου, ενώ η παραγωγή συνδέεται με τον διεθνή DJ και παραγωγό ARGY.

Τα δύο τραγούδια προσθέτουν ένα ιδιαίτερο στοιχείο στο live, καθώς θα παρουσιαστούν στο ΟΑΚΑ σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις διαχρονικές επιτυχίες της Άννας Βίσση με τη νέα της δισκογραφική περίοδο. Παράλληλα, η τραγουδίστρια αναμένεται να ερμηνεύσει και το «Όχι Γιατί», το νέο της τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 11 Σεπτεμβρίου.

https://www.instagram.com/reel/Dc30FNPMpsK/

Διαβάστε επίσης