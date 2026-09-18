Γκιουλέρ για τους S-400 της Τουρκίας: «Είναι έτοιμοι για πόλεμο ανά πάσα στιγμή»

Snapshot Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις αναπτύσσουν συστήματα αεροπορικής άμυνας και μαχητικά, προμηθευόμενα από εγχώριες και ξένες πηγές.

Τα αντιπυραυλικά συστήματα S-400 αξιοποιούνται με βάση την εμπειρία μάχης και ενσωματώνονται στο υπάρχον δίκτυο αεροπορικής άμυνας.

Οι τουρκικές δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είναι έτοιμες για πόλεμο ανά πάσα στιγμή.

Η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας αναπτύσσει γρήγορα νέα προϊόντα για την ενίσχυση των υπαρχόντων δυνατοτήτων.

Το Υπουργείο Άμυνας ενημερώνει το κοινό για σημαντικές εξελίξεις σύμφωνα με τα εθνικά δικαιώματα και συμφέροντα. Snapshot powered by AI

Οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (TSK) αναπτύσσουν τα συστήματα και τα όπλα που προμηθεύονται από εγχώριες και ξένες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αεροπορικής άμυνας και των μαχητικών αεροσκαφών, είπε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ αναφορικά με τους S-400.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet, ο Γκιουλέρ απαντούσε σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις του αναπληρωτή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του Καλού Κόμματος (İYİ Parti), Τουρχάν Τσόμεζ.

Ο Τσόμεζ, αναφερόμενος στα συστήματα αντιπυραυλικά συστήματα S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία ρώτησε τον Τούρκο υπουργό: «Έχουν ενσωματωθεί τα συστήματα αυτά στο υπάρχον δίκτυο ραντάρ, έγκαιρης προειδοποίησης, διοίκησης και ελέγχου, καθώς και αεροπορικής άμυνας της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας;».

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (TSK) αναπτύσσουν συστήματα και όπλα που προμηθεύονται από εγχώριες και ξένες πηγές, συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων αεροπορικής άμυνας και μαχητικών αεροσκαφών, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχουν αποκτήσει στο πεδίο της μάχης, και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι έτοιμα για πόλεμο ανά πάσα στιγμή. Αν και οι δυνατότητες αυτές σχεδιάζονται με βάση τους υπάρχοντες πόρους, ενισχύονται παράλληλα με προϊόντα της αμυντικής βιομηχανίας που αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς. Το Υπουργείο μας προβαίνει στις απαραίτητες αξιολογήσεις σύμφωνα με τα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα. Όταν προκύψουν συγκεκριμένες εξελίξεις σε αυτό το πλαίσιο, το κοινό θα ενημερώνεται εγκαίρως από τις αρμόδιες αρχές», απάντησε ο Γιασάρ Γκιουλέρ.