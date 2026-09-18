Λέκκας στο Newsbomb για τον σεισμό στην Εύβοια: «Στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα»

Μιλώντας στο Newsbomb, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε ότι η συγκεκριμένη δόνηση είναι επιφανειακή, ενώ επισήμανε πως στην περιοχή καταγράφεται αυξημένη σεισμικότητα το τελευταίο διάστημα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Λέκκας στο Newsbomb για τον σεισμό στην Εύβοια: «Στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα»
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  • Ο σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ στην Εύβοια έγινε αισθητός και στην Αττική.
  • Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα, χωρίς να θεωρείται ιδιαίτερα επιφανειακός.
  • Στην περιοχή της Εύβοιας έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμική δραστηριότητα το προηγούμενο διάστημα.
  • Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή έχει φτάσει μέχρι και τα 5 Ρίχτερ.
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Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο Newsbomb για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή, μεταξύ άλλων, και στην Αττική.

Όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός, παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα.

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Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ σημείωσε επίσης ότι στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα το προηγούμενο διάστημα, με τη δραστηριότητα να έχει φτάσει μέχρι και τα 5 Ρίχτερ.

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Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ

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