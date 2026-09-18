Νέες αποκαλύψεις: Το βραβείο παρηγοριάς της βασίλισσας Ελισάβετ στην Νταϊάνα, την ημέρα της κηδείας

Τα αποσπάσματα από το βιβλίο του αδελφού της Νταϊάνα έχουν φέρει σε δύσκολη θέση το Παλάτι, με την αντίδρασή του να ξαφνιάζει ακόμα και τους παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Νέες αποκαλύψεις: Το βραβείο παρηγοριάς της βασίλισσας Ελισάβετ στην Νταϊάνα, την ημέρα της κηδείας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η βασίλισσα Ελισάβετ προσφέρθηκε να αποκαταστήσει τον τίτλο "Αυτού Υψηλότητας" της Νταϊάνα την ημέρα της κηδείας της, μετά την αφαίρεσή του λόγω διαζυγίου.
  • Η Νταϊάνα απέρριψε την πρόταση της βασίλισσας θεωρώντας τον τίτλο μετά θάνατον ως "βραβείο παρηγοριάς" χωρίς ουσία.
  • Ο κόμης Σπένσερ αποκάλυψε ότι η Νταϊάνα ήταν βαθιά πληγωμένη από την αφαίρεση του τίτλου της και αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα κατά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο.
  • Ο πρίγκιπας Κάρολος φέρεται να είπε ότι δεν ήταν ερωτευμένος με τη Νταϊάνα πριν από τον γάμο τους και ότι μετά τον θάνατό της εξέφρασε ανάρμοστη χαρά.
  • Το Παλάτι εξέδωσε ασυνήθιστη ανακοίνωση για να διαψεύσει ορισμένες από τις αποκαλύψεις του βιβλίου, υποστηρίζοντας ότι ο θρήνος μπορεί να επηρεάσει την κρίση και τη μνήμη.
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Το νέο βιβλίο του κόμη Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στο Μπάκιγχαμ, καθώς αποκαλύπτονται διαρκώς άγνωστες λεπτομέρειες για τη ζωή της μέσα στο Παλάτι, αλλά και αργότερα, μετά τον αιφνίδιο θάνατό της σε τροχαίο στο Παρίσι.

Οι αποκαλύψεις έχουν επηρεάσει τον βασιλικό οίκο, που έσπευσε σε μία ασυνήθιστη αντίδραση να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με το βιβλίο, ξαφνιάζοντας ακόμα και του παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας.

Στο νέο απόσπασμα, που δημοσιεύονται κατ' αποκλειστικότητα από την Daily Mail, ο κόμης Σπένσερ ισχυρίζεται πως η Βασίλισσα Ελισάβετ πρότεινε να αποκαταστήσει τον βασιλικό τίτλο της Νταΐάνα την ημέρα της κηδείας της, ο οποίος της είχε αφαιρεθεί όταν χώρισε με τον πρίγκιπα Κάρολο.

Britain Platinum Jubilee Moments of Change

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ της Βρετανίας και ο πρίγκιπας Φίλιππος παρατηρούν τα ανθοδέσμες στη μνήμη της Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας, στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 1997.

POOL

Ο κόμης ενημερώθηκε για την εξαιρετική αυτή προσφορά από τον Ρόμπερτ Φέλοους, τον ιδιωτικό γραμματέα της Βασίλισσας και κουνιάδο του, καθώς ταξίδευαν με το Βασιλικό Τρένο προς την ιδιωτική ταφή της Νταϊάνα στο Άλθορπ, το κτήμα 13.000 στρεμμάτων της οικογένειας Σπένσερ στο Νορθάμπτονσαϊρ.

Στο βιβλίο του «Swan Song: Diana, My Sister», ο κόμης ανέφερε ότι η Νταϊάνα είχε «πληγωθεί βαθύτατα» από την «μικροπρεπή και εκδικητική» αφαίρεση του τίτλου «Βασιλική Υψηλότητα» ένα χρόνο νωρίτερα και ότι, παρά την «καλοπροαίρετη» χειρονομία της Βασίλισσας, αποφάσισε να απορρίψει το «βραβείο παρηγοριάς».

Περιγράφοντας την πρόταση της Βασίλισσας, η οποία έγινε λίγες ώρες αφότου εκφώνησε τον προκλητικό επικήδειο λόγο του στην κηδεία της Νταϊάνα, ο κόμης Σπένσερ γράφει: «Όταν είχαμε διανύσει μερικά μίλια, ο Ρόμπερτ μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω σε μια ήσυχη γωνιά της άμαξας. «Μόλις έλαβα τηλεφώνημα από τη Μεγαλειότητά της… και θα ήθελε να προσφέρει στη Νταϊάνα πίσω τον τίτλο της Αυτού Υψηλότητας.»

Ωστόσο, δήλωσε ότι «δεν είχε καμία αμφιβολία ότι το βραβείο παρηγοριάς ήταν κενό περιεχομένου, όσο καλοπροαίρετη κι αν ήταν η χειρονομία της Βασίλισσας», προσθέτοντας: «Ο τίτλος δεν έπρεπε ποτέ να της αφαιρεθεί όσο ζούσε· στην περίπτωση αυτή, δεν θα ήταν απαραίτητο να της προσφερθεί μετά το θάνατό της».

Νωρίτερα, στη δημοσίευση του πρώτου αποσπάσματος, ο 62χρονος Κόμης είχε αποκαλύψει ότι – λίγες μέρες μετά το θάνατο της Νταϊάνα – ο πρίγκιπας Κάρολος είπε: «Μείνε ήσυχος, θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα», προκαλώντας την έκτακτη ανακοίνωση του Παλατιού, αφμισβητώντας την αλήθεια των ισχυρισμών του, λέγοντας πως ο θρήνος μπορεί να «θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη».

Στο σημερινό απόσπασμα, ο κόμης ισχυρίζεται: Η Νταϊάνα είπε στον πατέρα της ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει στον γάμο με τον πρίγκιπα Κάρολο έναν μήνα πριν από την τελετή – αλλά εκείνος της είπε ότι ήταν «αδύνατο να κάνει πίσω»

Την ημέρα πριν τον γάμο, ο Κάρολος είπε στη Νταϊάνα ότι, αν και ήταν ευτυχής που θα την παντρευόταν, δεν ήταν ερωτευμένος μαζί της·

Britain Platinum Jubilee The Balcony

Ο πρίγκιπας Κάρολος της Βρετανίας φιλά τη νύφη του, τη λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ, τη νέα πριγκίπισσα της Ουαλίας, στο μπαλκόνι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο της Αγγλίας, στις 29 Ιουλίου 1981, μετά τον γάμο τους στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ στέκεται στα δεξιά.

Pool

Η Νταϊάνα ήταν τόσο δυστυχισμένη που σκέφτηκε να αυτοκτονήσει και οδήγησε η ίδια «περισσότερες από μία φορές» μέχρι τους γκρεμούς του Μπίτσι Χεντ στο Ανατολικό Σάσεξ.

Ο Κάρολος ακουγόταν «εξωφρενικά ευτυχισμένος – σαν νικητής λαχειοφόρου αγοράς» λίγο μετά τον θάνατο της Νταϊάνα.

Η Νταϊάνα έχασε τον τίτλο της «Αυτού Υψηλότητος» μετά το διαζύγιό της τον Αύγουστο του 1996 και από τότε αποκαλούνταν Νταϊάνα, Πριγκίπισσα της Ουαλίας.

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