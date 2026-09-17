Το βρετανικό Παλάτι απαντά στον αδελφό της Νταϊάνα: «Το πένθος μπορεί να θολώσει τη λογική» 

Snapshot Ο κόμης Τσαρλς Σπένσερ ισχυρίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος είπε πως η πριγκίπισσα Νταϊάνα θα ξεχαστεί σύντομα μετά τον θάνατό της.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ απάντησε ότι το πένθος μπορεί να θολώσει τη λογική και να επηρεάσει την κρίση.

Το βιβλίο αποκαλύπτει διαμάχη μεταξύ του κόμη και του βασιλιά Κάρολου για το αν τα παιδιά της Νταϊάνα θα συνόδευαν το φέρετρο στη κηδεία της.

Ο κόμης υποστήριξε ότι η Νταϊάνα δεν θα ήθελε τα παιδιά της να υποστούν τη δημόσια δοκιμασία της συνοδείας του φέρετρου.

Νέα αποσπάσματα του βιβλίου αναμένονται να δημοσιευθούν στην Daily Mail. Snapshot powered by AI

Νέα αναταραχή έχει προκληθεί στο βρετανικό Παλάτι με το νέο βιβλίο του αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, το οποίο θα κυκλοφορήσει. Ο κόμης Τσαρλς Σπένσερ ισχυρίζεται σε απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύθηκε χθες ότι ο βασιλιάς Κάρολος μετά τον θάνατο της Νταϊάνα του είπε ότι η αδελφή του θα ξεχαστεί σύντομα.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ σε μία σπάνια κίνηση, καθώς αποφεύγει να σχολιάζει προσωπικά θέματα των μελών της βασιλικής οικογένειας απάντησε στον αδελφό της Νταϊάνα: «Το πένθος θολώνει τη λογική».

Ο πρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάνα συνοδεύουν τα παιδιά τους Γουίλιαμ (αριστερά) και Χάρι (δεξιά) στη βασιλική εξέδρα, καθώς ξεκινούν οι εκδηλώσεις μνήμης για την Ημέρα των Εβραίων στο παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο το Σάββατο 19 Αυγούστου 1995 AP/Jacqueline Arzt

Ο κόμης ισχυρίζεται ότι ο εξοργισμένος βασιλιάς Κάρολος του είπε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα: «Μείνε ήσυχος, θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα». Σήμερα από το απόγευμα αναμένεται να δημοσιευθούν στην Daily Mail και άλλα αποσπάσματα του βιβλίου του κόμη.

Το Παλάτι εξέδωσε χθες το βράδυ μια έκτακτη δήλωση στην οποία τόνιζε: «Αν και, κατ’ αρχήν, δεν σχολιάζουμε βιβλία, η Αυτού Μεγαλειότης έχει επίγνωση ότι ο πόνος του αδελφικού πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τις αναμνήσεις με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Σε αποκαλύψεις που θα προκαλέσουν κραδασμούς στη βασιλική οικογένεια, το συγκλονιστικό βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ αποκαλύπτει μια έντονη διαμάχη με τον νυν βασιλιά σχετικά με τις λεπτομέρειες της κηδείας της Νταϊάνα.Η διαμάχη αφορούσε το εάν τα δύο παιδιά της πριγκίπισσας, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι που τότε ήταν 15 και 12 ετών αντίστοιχα, θα συνόδευαν το φέρετρο της μητέρας τους.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, αριστερά, και ο πρίγκιπας Χάρι, οι γιοι της Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας, σκύβουν το κεφάλι τους καθώς το φέρετρο της μητέρας τους βγαίνει από το Αβαείο του Γουέστμινστερ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 1997 μετά την κηδεία της. PA POOL/Adam Butle

Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα διαφωνούσε με αυτή την εξέλιξη. Ο κόμης αναφέρει ότι επέμεινε στον βασιλιά Κάρολο και του είπε ότι η Νταϊάνα δεν θα ήθελε οι νεαροί γιοι της να υποστούν μια τέτοια δημόσια δοκιμασία.