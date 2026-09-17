«Δεν άφησαν ούτε πέτρα στον Μοριά»: Νέο τουρκικό παραλήρημα στο CNN Türk για την Πελοπόννησο

Η εκπομπή της Φουλιά Οζτούρκ ανακάλυψε «εξαφάνιση» της οθωμανικής κληρονομιάς στην Πελοπόννησο, ακριβώς μία ημέρα μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Δεν άφησαν ούτε πέτρα στον Μοριά»: Νέο τουρκικό παραλήρημα στο CNN Türk για την Πελοπόννησο
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  • Το CNN Türk παρουσίασε την Πελοπόννησο ως περιοχή όπου έχει εξαφανιστεί η οθωμανική κληρονομιά, παρά την ύπαρξη συντηρημένων μνημείων.
  • Η τουρκική εκπομπή αγνόησε τις ιστορικές σφαγές και καταπιέσεις που υπέστη ο Μοριάς επί αιώνες υπό οθωμανική κυριαρχία.
  • Το τουρκικό αφήγημα παραλείπει τα εγκλήματα των Οθωμανών στη Πελοπόννησο μετά τα Ορλωφικά και παρουσιάζει τους θύτες ως θύματα.
  • Η μετάδοση της εκπομπής συνέπεσε χρονικά με την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, ως μέρος εθνικιστικής αντιπαράθεσης.
  • Τα τουρκικά μέσα χρησιμοποιούν παρόμοια στρατηγική προπαγάνδας για να αναστρέψουν την ιστορική πραγματικότητα και να ενισχύσουν τον εθνικισμό.
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«Στον Μοριά δεν υπάρχει ούτε τζαμί, ούτε οθωμανική κρήνη, δεν άφησαν ούτε πέτρα». Αυτό ξεστόμισε ο σχολιαστής στο στούντιο του CNN Türk, μπροστά στη Φουλιά Οζτούρκ. Κατά το τουρκικό πάνελ, σε ολόκληρα τα Βαλκάνια ηχούν μουεζίνηδες και στέκουν κρήνες, μόνο που στην Πελοπόννησο «οι Έλληνες εξαφάνισαν τα πάντα».

Και μπορεί μνημεία και οθωμανικά κτίρια υπάρχουν και στέκουν κανονικά στην Πελοπόννησο, συντηρημένα από την ελληνική πολιτεία, αλλά αυτό λίγη σχέση έχει με την τουρκική προπαγάνδα που συνεχίζει να θέλει να παρουσιάσει τους θύτες ως θύματα και το αντίστροφο.

Αιώνες σφαγών και τρόμου στον Μοριά

Το τουρκικό αφήγημα αναφέρεται σε κληρονομιά, αλλά διαγράφει μονοκοντυλιά το τι υπέστη ο Μοριάς επί αιώνες κάτω από τον οθωμανικό ζυγό.

Κουβέντα δεν είπαν στο στούντιο για τον διαρκή τρόμο, τα παλουκώματα, τα παιδομαζώματα και τις μαζικές εκτελέσεις στον Μωρηά. Ξέχασαν τι συνέβη στην Πελοπόννησο μετά τα Ορλωφικά, όταν οι Οθωμανοί άφησαν τα στίφη των Τουρκαλβανών να σφάζουν, να καίνε και να πουλούν στα σκλαβοπάζαρα ολόκληρα χωριά για πάνω από μία δεκαετία, μετατρέποντας τον Μοριά σε απέραντο σφαγείο.

Το κόλπο είναι παλιό και δοκιμασμένο. Πρόκειται για την ίδια ακριβώς μέθοδο που δουλεύει στο φουλ κάθε Σεπτέμβριο. Εκεί όπου η Άγκυρα προσπαθεί να κρύψει τη γενοκτονία των Ελλήνων, το κάψιμο της Σμύρνης, τις πορείες θανάτου στα τάγματα εργασίας και τον αφανισμό των γηγενών χριστιανικών πληθυσμών, για να προβάλλει μονότονα τις υποτιθέμενες «θηριωδίες του ελληνικού στρατού» και θυμάται την Τριπλιτσά.

Ο χρονικός συγχρονισμός τα αποκαλύπτει όλα. Το τηλεοπτικό ξέσπασμα βγήκε στον αέρα μόλις την επομένη της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.

Κάθε φορά που η Αθήνα υπενθυμίζει την παρουσία της στην ανατολική εσχατιά της ελληνικής επικράτειας, τα τουρκικά κανάλια αναζητούν αντίβαρο για να συντηρήσουν τον εθνικιστικό παροξυσμό. Κατασκευάζουν έναν βάρβαρο Έλληνα -στο 1821, στο 1922, οπουδήποτε εξυπηρετεί το αφήγημα, για να φανατίσουν τις μάζες των οπαδών του Ταγίπ Ερντογάν.

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