Θάνατος Μαζωνάκη: Η προειδοποίηση αστυνομικού - «Πείτε την αλήθεια, αλλιώς θα την βρούμε μόνοι μας»

Snapshot Η Ιωάννα Γάκα προειδοποιήθηκε από αξιωματικό της Ασφάλειας να πει την αλήθεια για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, διαφορετικά η αστυνομία θα την ανακάλυπτε μόνη της.

Παρά την προειδοποίηση, η γιατρός αρχικά δεν ανασκεύασε και αργότερα παραδέχτηκε ότι έκρυψε πληροφορίες λόγω φόβου και ταραχής.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος είχαν δηλώσει νόμιμα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκαν στα ιατρεία τους.

Η Γάκα υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις και δικαιολογητικά σχετικά με επικουρικά προσαρτήματα οζονοθεραπείας.

Μετά από αιφνίδιους ελέγχους το 2025, δεν εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στα ιατρεία της Γάκα. Snapshot powered by AI

Μια σημαντική λεπτομέρεια σχετικά με την στάση της Ιωάννας Γάκα κατά την σύλληψή της ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Πληροφορίες για τη στάση της προφυλακισμένης ιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τις πρώτες ημέρες, μετέδωσε το Star.

Ένας έμπειρος αξιωματικός της Ασφάλειας φέρεται να της είπε «πες την αλήθεια γιατί θα την βρούμε μόνοι μας».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού το περιστατικό συνέβη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κυψέλης. Η πρώτη κουβέντα που άκουσε η Ιωάννα Γάκα από τον προϊστάμενο της Ασφάλειας Αθηνών ήταν μια ξεκάθαρη προειδοποίηση: «Προσέξτε καλά μην μας πείτε ψέματα. Εμείς μπορούμε να βρούμε την αλήθεια και τα πράγματα για εσάς θα είναι πολύ δύσκολα μετά».

Ωστόσο εκείνη δεν ανασκεύασε.

Όταν ο έμπειρος αξιωματικός της Ασφάλειας –ο οποίος διαθέτει και πτυχίο Νομικής– έθεσε επί τάπητος τα πραγματικά δεδομένα, στράφηκε προς το μέρος της και της είπε: «Είδατε που σας το είπα από την αρχή; Εμείς βρήκαμε την αλήθεια και τώρα είστε πλέον υπό κράτηση».

Η στάση της γιατρού άλλαξε πλήρως. Έσκυψε το κεφάλι, καρφώνοντας το βλέμμα της στο πάτωμα, και ψιθύρισε τη δική της δικαιολογία: «Φταίει ο φόβος μου και η ταραχή μου. Γι' αυτό σας έκρυψα κάποια πράγματα».

Η ψευδής δήλωση Γάκα - Θεοδωρόπουλου στον ΙΣΑ για τα μηχανημάτα πλασμαφαίρεσης

Κατά τα λοιπά οι ανακολουθίες της κ. Γάκα ήταν και άλλες. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) διαψεύδει ότι οι ιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος είχαν δηλώσει νόμιμα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκαν στα ιατρεία τους.

Σε αιφνίδιους ελέγχους το 2025, ο ΙΣΑ εντόπισε μηχάνημα φυγόκεντρου, ζητώντας την απομάκρυνσή του και την προσκόμιση νέας κάτοψης χώρου.

Όπως ανέφερε νωρίτερα το Newsbomb, η Ιωάννα Γάκα υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις και δικαιολογητικά για επικουρικά προσαρτήματα οζονοθεραπείας, ενώ οι επόμενοι έλεγχοι δεν εντόπισαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

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