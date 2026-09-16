Εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια: Θεοδωρόπουλος - Γάκα την Τρίτη στον Κορυδαλλό για την υπόθεση Μαζωνάκη

Την μεταγωγή των προσωρινά κρατούμενων γιατρών για την υπόθεση Μαζωνάκη, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, στο σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού, διέταξαν οι δικαστικές Αρχές.

Το ζεύγος των ιατρών που κατηγορείται για τον θάνατο του τραγουδιστή, κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης και την Τρίτη (17/9) αναμένεται να μεταχθούν στις φυλακές του Κορυδαλλού.

Ύστερα από μια μαραθώνια απολογία που κράτησε για περισσότερες από 12 ώρες, η Ιωάννα Γάκα κι ο σύζυγός της, και ιδιοκτήτης του παράνομου ιατρείου Stem Cell Clinic, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

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