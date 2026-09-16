Θάνατος Μαζωνάκη: Το σκεπτικό της προφυλάκισης Γάκα - Θεοδωρόπουλου

Snapshot Οι δύο γιατροί προχώρησαν σε ιατρικές πράξεις σε μη αδειοδοτημένο χώρο χωρίς τον απαιτούμενο εξοπλισμό και χωρίς τις προβλεπόμενες εξετάσεις των ασθενών.

Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, αν και το μηχάνημα κατέγραψε επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη, η διαδικασία δεν διακόπηκε.

Οι γιατροί δεν κάλεσαν εγκαίρως το ΕΚΑΒ και δεν είχαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν σωστά το περιστατικό.

Μετά την κατάρρευση του ασθενούς, υπήρξαν ενέργειες και παραλείψεις που επηρέασαν τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.

Η προσωρινή κράτηση κρίθηκε αναγκαία λόγω κινδύνου επανάληψης αξιόποινης συμπεριφοράς και αδυναμίας περιοριστικών όρων να την αποτρέψουν. Snapshot powered by AI

Σειρά συγκεκριμένων περιστατικών που περιγράφονται στη δικογραφία φαίνεται πως αποτέλεσε τη βάση για την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να οδηγήσουν στη φυλακή τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο σκεπτικό φέρεται να γίνεται αναφορά στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι ιατρικές πράξεις στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς οι δύο γιατροί προχωρούσαν σε διαδικασίες χωρίς ο χώρος να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια και τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, ενώ παράλληλα δεν είχαν προηγηθεί στους ασθενείς οι εξετάσεις που προβλέπονται πριν από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη, οι δικαστικές αρχές εστίασαν στα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τα alarms του μηχανήματος κατέγραψαν την επιδείνωση της κατάστασής του, ωστόσο η διαδικασία, σύμφωνα με το σκεπτικό, δεν διακόπηκε.

Σημείο αναφοράς αποτελεί και η επικοινωνία με το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των δικαστικών αρχών, οι δύο γιατροί δεν κάλεσαν εγκαίρως το ΕΚΑΒ, ενώ την ίδια στιγμή δεν μπορούσαν να παρέχουν την αναγκαία αντιμετώπιση στο περιστατικό.

Οι παραλείψεις μετά την κατάρρευση του Μαζωνάκη

Στο μικροσκόπιο τέθηκαν και όσα συνέβησαν μετά την κατάρρευση του ασθενούς. Οι αρχές αποδίδουν στους κατηγορουμένους ενέργειες και παραλείψεις που, κατά την εκτίμησή τους, επηρέασαν τη δυνατότητα διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού.

Παράλληλα, στο σκεπτικό καταγράφεται ότι οι δύο γιατροί γνώριζαν τις συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιούσαν τις συγκεκριμένες πράξεις και είχαν επίγνωση των συνεπειών που μπορούσαν να προκύψουν.

Το τελευταίο σκέλος που συνδέεται με την απόφαση της προσωρινής κράτησης αφορά τον κίνδυνο επανάληψης αξιόποινης συμπεριφοράς. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούσαν για την αποτροπή νέων πράξεων και ότι δεν υπήρχε άλλο διαθέσιμο δικονομικό μέτρο που να μπορούσε να επιτύχει τον ίδιο σκοπό.

Αναμένονται για κατάθεση και νέοι μάρτυρες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να καλέσουν ως μάρτυρα το πρόσωπο στο οποίο η γιατρός φέρεται να έχει στείλει την φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα της διαδικασίας, όπως επίσης και πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησαν το κρίσιμο χρονικό διάστημα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ.

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