Απίστευτο βίντεο: Υπέροχη «χορογραφία» δελφινιών στον αέρα 

Snapshot Δύο δελφίνια εκτοξεύτηκαν στον αέρα επανειλημμένα σε ένα εντυπωσιακό θέαμα στα ανοιχτά του Orange County.

Τα δελφίνια μπορούν να φτάσουν σε μήκος έως 10 πόδια και βάρος πάνω από 1000 λίβρες.

Η παρατηρηθείσα ομάδα δελφινιών περιλάμβανε πάνω από 200 άτομα, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί.

Το βίντεο με τη «χορογραφία» των δελφινιών έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα. Snapshot powered by AI

Ένα μοναδικό θέαμα είχε την ευκαιρία να απολαύσει μία ομάδα παρατηρητών φαλαινών που επέβαιναν σε σκάφος της Newport Coastal Adventure στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια, όταν δύο δελφίνια έδωσαν μία εντυπωσιακή «χορευτική» παράσταση.

Μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα που έγινε viral, ενθουσιάζοντας τους χρήστες, δείχνει τα δύο δελφίνια να εκτοξεύονται παιχνιδιάρικα στον αέρα πολλές φορές με εντυπωσιακό τρόπο.

«Αυτά τα ζώα πετάγονται πολύ ψηλά, αν σκεφτεί κανείς ότι μπορούν να φτάσουν τα 10ft σε μήκος και να ζυγίζουν πάνω από 1000+ lbs», αναφέρει η ανάρτηση.

«Αυτά τα δύο ήταν μέρος μιας ΤΕΡΆΣΤΙΑΣ ομάδας με πάνω από 200 άτομα, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες δελφινιών που έχω δει ποτέ!»