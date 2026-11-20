Snapshot Από το βράδυ της Κυριακής αναμένεται αλλαγή του καιρού στην Ελλάδα λόγω ατμοσφαιρικής διαταραχής που θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα.

Πολύ ψυχρές αέριες μάζες αρκτικής προέλευσης θα επηρεάσουν την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, φτάνοντας μέχρι τα βόρεια Βαλκάνια, χωρίς όμως να κατεβαίνουν σημαντικά προς τη νότια Ελλάδα.

Η πορεία του ψύχους θα επηρεαστεί από ένα ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα τύπου «Ωμέγα» στη βόρεια Ευρώπη και τη διάταξη των αντικυκλώνων που περιορίζουν την κάθοδο του ψύχους προς τη Μεσόγειο.

Οι κεντρικές και βόρειες περιοχές της Ελλάδας θα δεχθούν ψυχρότερες αέριες μάζες, ενώ για τις νότιες περιοχές οι πιθανότητες σημαντικής ψυχρής επίδρασης παραμένουν περιορισμένες.

Η εκτίμηση βασίζεται στα τρέχοντα προγνωστικά δεδομένα που μπορεί να μεταβληθούν, αλλά μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται ισχυρό αρκτικό ψύχος στα νότια της χώρας. Snapshot powered by AI

Σημαντικές αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία της Ευρώπης αναμένονται τις επόμενες ημέρες, με πολύ ψυχρές αέριες μάζες αρκτικής προέλευσης να κινούνται προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, φτάνοντας μέχρι τα βόρεια Βαλκάνια.

Η Ελλάδα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από τις καιρικές μεταβολές, καθώς μια ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το βράδυ της Κυριακής (22/11) και κατά τη διάρκεια της Δευτέρας (23/11).

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δεν ευνοούν την κάθοδο του ισχυρότερου ψύχους μέχρι τις νοτιότερες περιοχές της χώρας.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη θα διαδραματίσει ένα εκτεταμένο ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα που διαμορφώνεται στη βόρεια Ευρώπη, μεταβάλλοντας την πορεία των καιρικών συστημάτων.

Αλλάζει το σκηνικό από το βράδυ της Κυριακής

Η πρώτη σημαντική μεταβολή αναμένεται την Κυριακή, όταν στη βόρεια Ευρώπη θα οργανωθεί ένα ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα τύπου «Ωμέγα», το οποίο θα εκτείνεται από τον βορειοανατολικό Ατλαντικό έως τη βορειοδυτική Ρωσία.

Η συγκεκριμένη διάταξη θα οδηγήσει στη δημιουργία δύο διαταραχών, οι οποίες θα επηρεάσουν διαφορετικές περιοχές της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η πρώτη θα κινηθεί προς την Ελλάδα, επηρεάζοντας τον καιρό από το βράδυ της Κυριακής και στη διάρκεια της Δευτέρας.

Η ένταση και η κατανομή των φαινομένων θα εξαρτηθούν, μεταξύ άλλων, από την αλληλεπίδραση της διαταραχής με το ορεινό ανάγλυφο της χώρας.

Την ίδια ώρα, μια δεύτερη διαταραχή θα ευνοήσει τη μεταφορά ιδιαίτερα ψυχρών αερίων μαζών από την Αρκτική προς την κεντροανατολική Ευρώπη και τα βόρεια Βαλκάνια.

Έτσι, ενώ μεγάλο μέρος της Ευρώπης θα βρεθεί αντιμέτωπο με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η Ελλάδα φαίνεται πως θα επηρεαστεί με διαφορετικό τρόπο.

Η κρίσιμη Τρίτη: Μέχρι πού θα φτάσει το κρύο

Το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων στρέφεται στην Τρίτη (24/11), καθώς τότε αναμένεται να αποσαφηνιστεί η πορεία των πολύ ψυχρών αερίων μαζών προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο, η διάταξη των ψυχρών μετώπων θα επιτρέψει την είσοδο ψυχρότερων αερίων μαζών και στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της Ελλάδας.

Παρόλα αυτά, οι θερμοκρασίες δεν φαίνεται ότι θα υποχωρήσουν στα επίπεδα που θα μπορούσαν να καταγραφούν εάν η αρκτική αέρια μάζα κατευθυνόταν νοτιότερα, προς τη Μεσόγειο.

«Οι πιθανότητες να κατεβεί το κρύο ως τη νότια χώρα είναι περιορισμένες», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν τις επόμενες ημέρες.Γιατί το αρκτικό ψύχος φαίνεται να μένει βορειότεραΠίσω από την εξέλιξη αυτή βρίσκεται η ιδιαίτερη διάταξη των αντικυκλωνικών συστημάτων πάνω από την Ευρώπη.

Ο Σκανδιναβικός αντικυκλώνας, όταν λειτουργεί ως σύστημα εμποδισμού, μπορεί να ευνοήσει τη μεταφορά πολύ ψυχρών αερίων μαζών από τη βόρεια Ρωσία προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παρουσία του συμβάλλει και στην κάθοδο του πολικού αεροχειμάρρου προς τη Μεσόγειο, προκαλώντας έντονη κυκλωνική δραστηριότητα και σημαντικές καιρικές μεταβολές.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η ατμοσφαιρική διάταξη δεν φαίνεται να ευνοεί μια τόσο εκτεταμένη μεταφορά ψύχους προς τα νότια.

Όπως εξηγεί ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι ο αντικυκλώνας των Αζορών δεν διαμορφώνει την κατάλληλη συνδυαστική διάταξη με τον Ισλανδο-Σκανδιναβικό αντικυκλώνα.

Παράλληλα, το εύρος του μπλοκαρίσματος τύπου «Ωμέγα» και η θέση των υπόλοιπων ατμοσφαιρικών συστημάτων φαίνεται πως θα ευνοήσουν την ανάπτυξη αντικυκλωνικής κυκλοφορίας στη δυτική Μεσόγειο.

Η συγκεκριμένη κυκλοφορία αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά ανατολικότερα, περιορίζοντας τις πιθανότητες να φτάσουν οι ισχυρότερες ψυχρές αέριες μάζες μέχρι τη νότια Ελλάδα.

Ποιες περιοχές της Ελλάδας θα επηρεαστούν

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, οι κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας είναι εκείνες που βρίσκονται πιο κοντά στην πορεία των ψυχρών αερίων μαζών.

Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται να δεχθούν μέρος της ψυχρής μεταφοράς, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται, με τα σημερινά δεδομένα, μια γενικευμένη κάθοδος του αρκτικού ψύχους σε ολόκληρη τη χώρα.

Για τις νοτιότερες περιοχές, οι πιθανότητες σημαντικής επίδρασης από την πολύ ψυχρή αέρια μάζα παραμένουν περιορισμένες.

Παράλληλα, η διαταραχή που αναμένεται από την Κυριακή προς τη Δευτέρα θα επηρεάσει τον ελληνικό καιρό, χωρίς όμως η συγκεκριμένη ανάλυση να προσδιορίζει ακόμη με ακρίβεια τις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα εντονότερα φαινόμενα.

Το επόμενο κρίσιμο διάστημα θα δείξει εάν τα προγνωστικά μοντέλα διατηρήσουν την ίδια εικόνα ή εάν υπάρξουν μεταβολές που θα επιτρέψουν στο ψύχος να κινηθεί νοτιότερα.

Προς το παρόν, το βασικό συμπέρασμα της πρόγνωσης Ζιακόπουλου είναι ότι η Ευρώπη οδεύει προς μια σημαντική ψυχρή μεταβολή, με την Ελλάδα να επηρεάζεται από τις ατμοσφαιρικές διαταραχές, αλλά χωρίς ισχυρές ενδείξεις ότι το εντονότερο αρκτικό ψύχος θα φτάσει μέχρι τα νότια τμήματά της.

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