Snapshot Τα Εισόδια της Θεοτόκου εορτάζονται στις 21 Νοεμβρίου και σηματοδοτούν την προετοιμασία του ανθρώπου να υποδεχθεί τον Θεό.

Η Παναγία προσφέρεται στον Ναό ως ζωντανή κατοικία του Θεού, συμβολίζοντας την καθαρότητα, την ταπείνωση και την ελεύθερη ανταπόκριση στο θείο θέλημα.

Η εορτή απευθύνεται στους γονείς να μεταδώσουν στα παιδιά τους ρίζες πίστης, εμπιστοσύνη και αγάπη, πέρα από υλικά αγαθά.

Η πνευματική ζωή ξεκινά από τις καθημερινές μας σχέσεις και πράξεις, όχι μόνο από τη συμμετοχή στη θεία λειτουργία.

Τα Εισόδια καλούν σε προσευχή, μετάνοια και αγάπη, με την ελεύθερη αποδοχή του Χριστού στην καρδιά μας. Snapshot powered by AI

Τα Εισόδια της Θεοτόκου είναι μια από τις Δώδεκα Μεγάλες Εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας και εορτάζονται κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου.

Με αφορμή την αυριανή ημέρα ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Ειρηναίος αναφέρει:

Η Εκκλησία δεν εορτάζει σήμερα απλώς την είσοδο ενός παιδιού στον Ναό των Ιεροσολύμων. Εορτάζει την προετοιμασία του ανθρώπινου γένους να υποδεχθεί τον ίδιο τον Θεό. Η μικρή Μαρία προσφέρεται στον Κύριο και γίνεται εκείνη που θα προσφέρει στον κόσμο τον Χριστό. Γι’ αυτό τα Εισόδια δεν είναι μια τρυφερή οικογενειακή ανάμνηση. Είναι γεγονός που φωτίζει το σχέδιο της σωτηρίας. «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον», ψάλλει η Εκκλησία¹. Στη σιωπή του Ναού προετοιμάζεται η μεγάλη συνάντηση του Θεού με τον άνθρωπο.

Κατά την ιερά Παράδοση, οι δίκαιοι Ιωακείμ και Άννα οδηγούν την κόρη τους στον Ναό, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή τους. Δεν προσφέρουν από τα περισσεύματά τους. Εμπιστεύονται στον Θεό το πολυτιμότερο δώρο τους. Η υμνολογία αποκαλεί την Παναγία «ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ Σωτῆρος»². Πόσο βαθιά είναι αυτή η εικόνα! Εκείνη που εισέρχεται στον Ναό θα γίνει η ζωντανή κατοικία του αχωρήτου Θεού. Η Παναγία φανερώνει πως η μεγαλοσύνη γεννιέται από την καθαρότητα, την ταπείνωση και την ελεύθερη ανταπόκριση στο θείο θέλημα.

Η εορτή αυτή απευθύνεται στους γονείς. Μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας γνώσεις, ανέσεις και ευκαιρίες. Δεν μπορούμε όμως να τους εξασφαλίσουμε μια ζωή χωρίς πληγές. Μπορούμε ωστόσο να τους μεταδώσουμε κάτι βαθύτερο και διαρκέστερο, ρίζες πίστεως, εμπιστοσύνη, σταθερή αγάπη και παράδειγμα συγγνώμης. Η Παναγία, όταν αργότερα δέχθηκε το μήνυμα του Ευαγγελισμού, απάντησε ελεύθερα «γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου»³. Έτσι μεγαλώνει ο άνθρωπος, όχι όταν συνηθίζει να υπακούει από φόβο, αλλά όταν μαθαίνει να επιλέγει το καλό με αγάπη.

Τα Εισόδια μας αφορούν όλους. Σήμερα πολλοί άνθρωποι ζουν με γεμάτο πρόγραμμα και άδεια καρδιά. Έχουν επικοινωνίες, αλλά στερούνται συνάντησης. Έχουν πληροφορίες, αλλά δυσκολεύονται να βρουν νόημα. Ο Απόστολος Παύλος υπενθυμίζει ότι το σώμα μας είναι «ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματος»⁴. Άρα η πνευματική ζωή δεν περιορίζεται σε μια εορταστική παρουσία στον ναό. Αρχίζει από τον τρόπο που μιλάμε στον άνθρωπο του σπιτιού μας, που αντιμετωπίζουμε τον αδύναμο, που σηκώνουμε το βάρος του άλλου.

Μέσα στη νηστεία των Χριστουγέννων, η Παναγία μας δείχνει τι σημαίνει προετοιμασία. Όχι απλώς να στολίσουμε το σπίτι, αλλά να συμφιλιώσουμε τις καρδιές μας. Όχι μόνο να προσφέρουμε δώρα, αλλά να χαρίσουμε παρουσία εκεί όπου υπάρχει μοναξιά. Ο Χριστός μας λέγει «ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω»⁵. Δεν παραβιάζει την πόρτα. Περιμένει την ελεύθερη απάντηση. Ας γίνει λοιπόν η σημερινή εορτή αφορμή επιστροφής στην προσευχή, στη μετάνοια και στην αγάπη.

Ο Ναός δέχθηκε την Παναγία. Η δική μας καρδιά θα δεχθεί τον Χριστό;

Παραπομπές:

Απολυτίκιο των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου

Κοντάκιο των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου

Λουκ. 1, 38

Α΄ Κορινθίους 6,

19.Αποκ. 3, 20.

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