Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Συγκίνηση κατά την έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη – Δείτε βίντεο
Πραγματοποιήθηκε η επίσημη έπαρση της εθνικής σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων
Κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου, ανήμερα της Εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, γιορτάζεται η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων με πρωτοβουλία της ελληνικής Πολιτείας για να τιμηθεί η προσφορά τους προς το έθνος, τόσο σε περίοδο πολέμων, όσο και στην ειρήνη. Ο εορτασμός καθιερώθηκε μετά τη Μεταπολίτευση, το 1975.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 21ης Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στις 08:00 το πρωί η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εορτασμού:
– Στις 11:00, επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου.
– Στις 11:40, κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
– Στις 17:09, υποστολή της ελληνικής σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
Επιπρόσθετα, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:
– Γενικός Σημαιοστολισμός των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 από 08:00 μέχρι και τη δύση του ηλίου της ίδιας ημέρας.
– Φωταγώγηση των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025.
– Το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.
– Από 21 έως 24 Νοεμβρίου 2025, θα λάβει χώρα διακλαδική έκθεση των Ενόπλων Δυνάμεων στον χώρο του σταθμού «Σύνταγμα» του Μετρό.