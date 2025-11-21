Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Συγκίνηση κατά την έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη – Δείτε βίντεο

Κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου, ανήμερα της Εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, γιορτάζεται η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων με πρωτοβουλία της ελληνικής Πολιτείας για να τιμηθεί η προσφορά τους προς το έθνος, τόσο σε περίοδο πολέμων, όσο και στην ειρήνη. Ο εορτασμός καθιερώθηκε μετά τη Μεταπολίτευση, το 1975.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 21ης Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στις 08:00 το πρωί η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εορτασμού:

– Στις 11:00, επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου.

– Στις 11:40, κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

– Στις 17:09, υποστολή της ελληνικής σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Επιπρόσθετα, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

– Γενικός Σημαιοστολισμός των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 από 08:00 μέχρι και τη δύση του ηλίου της ίδιας ημέρας.

– Φωταγώγηση των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025.

– Το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.

– Από 21 έως 24 Νοεμβρίου 2025, θα λάβει χώρα διακλαδική έκθεση των Ενόπλων Δυνάμεων στον χώρο του σταθμού «Σύνταγμα» του Μετρό.

