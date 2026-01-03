Ιταλία: Τρεις νεκροί στις Άλπεις από χιονοστιβάδες

Ο συνδυασμός έντονης χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων είχε αυξήσει τις τελευταίες ημέρες τον κίνδυνο χιονοστιβάδων στις ιταλικές Άλπεις

Newsbomb

Ιταλία: Τρεις νεκροί στις Άλπεις από χιονοστιβάδες

Η σκύλος χιονοστιβάδας Brina παρακολουθεί μια εκπαίδευση με το Ιταλικό Εθνικό Σώμα Αλπικής και Σπηλαιολογικής Διάσωσης στο Col Gallina, κοντά στην Cortina D'Ampezzo, στη βόρεια Ιταλία, την Τρίτη 25 Μαρτίου 2025. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χιονοστιβάδες προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο τριών ανθρώπων στις ιταλικές Άλπεις, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των υπηρεσιών διάσωσης.

Το μεσημέρι, χιονοστιβάδα παρέσυρε δύο σκιέρ στην κοιλάδα Μάιρα του Πεδεμοντίου (Πιεμόντε), κοντά στα γαλλικά σύνορα, σε υψόμετρο 2.300 μέτρων. Απεγκλωβίστηκαν από άλλους σκιέρ, αλλά ένας εκ των δύο – μια Γερμανίδα – ήταν ήδη νεκρή όταν έφθασε το ελικόπτερο διάσωσης.

Γύρω στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 στην Ελλάδα), λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, στο Μπόμπιο Πέλιτσε (κοντά στο Τορίνο), ένας γάλλος σκιέρ παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα. Συσκευή εντοπισμού (GPS) σήμανε συναγερμό και ένας Γάλλος που έκανε σκι μαζί του έφθασε σε ορεινό καταφύγιο και ζήτησε βοήθεια. Ωστόσο, μέχρι να φθάσουν οι διασώστες, ο άτυχος σκιέρ είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA μετέδωσε επίσης ότι ένας 50χρονος Ιταλός σκοτώθηκε το πρωί εξαιτίας χιονοστιβάδας σε βουνοπλαγιά της περιφέρειας Βένετο, όπου έκανε πεζοπορία μαζί με φίλο του.

Ο συνδυασμός έντονης χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων είχε αυξήσει τις τελευταίες ημέρες τον κίνδυνο χιονοστιβάδων στις ιταλικές Άλπεις, με τις αρχές να απευθύνουν εκκλήσεις σε παράτολμους σκιέρ και πεζοπόρους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Τρεις νεκροί στις Άλπεις από χιονοστιβάδες

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Νεκρή 48χρονη κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Σύρου

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της Μάρνη - Τρεις απεγκλωβισμοί

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Συγχαρητήρια στους διαιτητές, οι βολές ήταν 18-28»

23:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | Στην κορυφή Βαλένθια, Χάποελ Τελ Αβίβ

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός 21 μεταναστών στο Φαρμακονήσι

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Το πρώτο μωρό στο Ρέθυμνο για το 2026 γεννήθηκε την Πρωτοχρονιά

23:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 82-87: «Ερυθρόλευκο» διπλό επί ενός κάκιστου «τριφυλλιού»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο νοσοκομείο ανήλικη από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης καταστήματος

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Ανάλυση του BBC: Τι συνέβη και οδηγηθήκαμε στην τραγωδία - Τι δείχνουν τα βίντεο

23:20ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός 82-87 (τελικό): «Ερυθρόλευκο» το ντέρμπι αιωνίων της Euroleague

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Από το Αρκαλοχώρι… στο Διάστημα: Ο 22χρονος Κρητικός και το project που καθαρίζει το διάστημα

23:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ντύνει στα «πράσινα» τον Τσάβες

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες στην Ήπειρο

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Είκοσι νεκροί από τα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας σε βάσεις των αυτονομιστών

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων του ΟΗΕ

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την επιστροφή των εκδρομέων

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίαιο επεισόδιο με διαπληκτισμό νεαρών στο κέντρο της πόλης

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Έχασε τον αριστερό του δείκτη ο 9χρονος που τραυματίστηκε από κροτίδα - Αγωνία για την όρασή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιανουάριος - Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: «Πλημμύρισαν» τα νοσοκομεία της Λάρισας από περιστατικά μέθης

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της Μάρνη - Τρεις απεγκλωβισμοί

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Νεκρή 48χρονη κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Σύρου

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Ανάλυση του BBC: Τι συνέβη και οδηγηθήκαμε στην τραγωδία - Τι δείχνουν τα βίντεο

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: «Η Αλίκη δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί» - Νέα ανάρτηση του αδελφού της

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη χρόνια ρύπανση που προκαλούν βιομηχανικές μονάδες

19:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο «θρύλος» της Τσέλσι και της Ρουμανίας, Νταν Πετρέσκου, δίνει μάχη για τη ζωή του

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Θαύμα στην κόλαση του Κραν Μοντανά: Έσφιξε τον σταυρό του στο χέρι «και η φωτιά απλά δεν τον άγγιξε»

21:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπαράζ ληστειών από θρασύτατο διαρρήκτη στο Περιστέρι – Βίντεο-ντοκουμέντο

21:30LIFESTYLE

Γενέθλια στο Ντουμπάι για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Τζόσουα: Πώς «ξεγέλασε» τον θάνατο - Με ληγμένη άδεια ο οδηγός του αυτοκινήτου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ