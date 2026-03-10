Δραματική απόδραση: Πώς φυγαδεύουν από τις σκάλες κάτω από τη μύτη των φουρών τις Ιρανές παίκτριες

Δραματικά στιγμιότυπα δείχνουν την απόδραση από τις σκάλες των πέντε Ιρανών παικτριών της εθνικής ομάδας από το ξενοδοχείο, πριν τις επιβιβάσουν οι φρουροί που τις συνοδεύαν στο λεωφορείο για την επιστροφή στην πατρίδα τους με την τύχη τους να είναι προδιαγεγραμμένη, καθώς χαρακτηρίστηκαν προδότριες.

Η Ζάχρα Γκανμπάρι, αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν για το Κύπελλο Ασίας Γυναικών AFC 2026 στην Αυστραλία, μαζί με τις Φατεμέ Πασαντιντέχ, Ζάχρα Σαρμπαλί, Ατέφεχ Ραμαζανζαντέχ και Μόνα Χαμουτί, δραπέτευσαν δραματικά από το ξενοδοχείο της ομάδας τη Δευτέρα.

? BREAKING: It's been revealed that 5 Iranian women's soccer players engaged in an INTENSE escape from their Iranian military handlers, running down the stairs and LEAVING the hotel behind a locked door



The IRGC handler failed.



Give ALL of them safety!pic.twitter.com/rhU16Vxseq — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 10, 2026

Συνολικά 7 Ιρανές ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία, και τους έχει ήδη χορηγηθεί, ενώ έγιναν προσπάθειες να διασωθούν περισσότερες, κάτι που δεν στάθηκε εφικτό, καθώς η ιρανική συνοδεία τις απομάκρυνε άρον άρον και τις επιβίβασε σε αεροσκάφος με προορισμό την Κουάλα Λουμπούρ.

Η δραματική εξέλιξη ρίχνει νέο φως στη στιγμή που η επιθετικός Αφσάνεχ Σατρένουρ βιντεοσκοπήθηκε να οδηγείται από το μέλος της ομάδας και φίλη της, Σαμπνάμ Μπεχέστι, στα λεωφορεία που περίμεναν στο Κουίνσλαντ.

?? ?? UPDATE: Only 7 Iranian women’s football players managed to run away from their IRGC handlers and defect to Australia



The rest are being sent home by force and the Australian authorities are just standing around watching it. pic.twitter.com/jciy3uKzXP — Tousi TV (@TousiTVOfficial) March 10, 2026

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του πρώην σάχη του Ιράν, επιβεβαίωσε ότι οι γυναίκες δραπέτευσαν το βράδυ της Τρίτης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτές οι 5 θαρραλέες αθλήτριες, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ασφαλή τοποθεσία, ανακοίνωσαν ότι έχουν ενταχθεί στην Επανάσταση του Λιονταριού και του Ήλιου του Ιράν», έγραψε.

Γιατί δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, με το παρατσούκλι «Λέαινες», προκάλεσε διεθνή πρωτοσέλιδα όταν δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο ενόψει του αγώνα της με τη Νότια Κορέα στη Χρυσή Ακτή τη Δευτέρα.

Το περιστατικό ερμηνεύτηκε ως σιωπηλή διαμαρτυρία κατά του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

