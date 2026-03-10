Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

Οι Eurofans έχουν κάνει ήδη τις πρώτες επιλογές τους!

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα
Δύο μήνες απέχουν από την 70 η διοργάνωση της Eurovision και οι 35 χώρες, που
θα διαγωνιστούν, έχουν πλέον ανακοινώσει εκπροσώπους και τραγούδια. Οι
καλλιτέχνες, που έχουν πάρει το εισιτήριο για τη Βιέννη, τον ερχόμενο Μάιο,
βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες και οι Eurofans ήδη έχουν επιλέξει πού
θα δώσουν την ψήφο εμπιστοσύνης τους.

Τα στοιχήματα, λοιπόν, δίνουν τον παλμό και το απόλυτο φαβορί είναι η
Φινλανδία. Το τραγούδι «Liekinheitin», που ερμηνεύει ο Πιτ Πάρκονεν με την
εντυπωσιακή βιολίστρια Λίντα Μπράβα, είναι το άλογο κούρσας. H Λίντα είναι
μία από τις πιο διάσημες βιολίστριες, ενώ η καριέρα της δεν περιορίστηκε στην
κλασική μουσική. Αν και έχει εμφανιστεί ως σολίστ σε κλασικά έργα και
κοντσέρτα, έγινε ιδιαίτερα γνωστή και για τις crossover εμφανίσεις της,
συνδυάζοντας κλασική μουσική, ποπ, ροκ, techno. Στη δεκαετία του 1990
απέκτησε σημαντική δημοσιότητα, ιδιαίτερα στη Σκανδιναβία και το Ηνωμένο
Βασίλειο, τόσο για τη μουσική της όσο και για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις της
όπως στη θρυλική σειρά «Baywatch». Η καλλιτέχνης έχει υπάρξει και
«κουνελάκι» του Playboy, με τις φωτογραφίες της να αφήνουν εποχή.

Στη δεύτερη θέση των στοιχηματικών βρίσκεται η Γαλλία. Από τη στιγμή που το
κομμάτι «Regarde!» κυκλοφόρησε, η χώρα άρχισε να καλπάζει. Το κομμάτι
υπόσχεται να αναδείξει τη λυρική και εκφραστική φωνή της Monroe, η οποία έχει
ήδη κερδίσει την αναγνώριση στο γαλλικό κοινό μέσα από τη νίκη της στο
τηλεοπτικό show «Prodiges». Η Δανία με τον Søren Torpegaard Lund και το
τραγούδι «Før Vi Går Hjem» ακολουθούν, ενώ στην τέταρτη θέση επέστρεψε ο
δικός μας Akylas με το «Ferto» που κερδίζει τις εντυπώσεις όπου κι αν βρεθεί στο
εξωτερικό.

Η Αυστραλία συμπληρώνει την πεντάδα των στοιχημάτων. Η Ντέλτα Γκούντρεμ
είναι μεγάλο αστέρι στη χώρα της και το τραγούδι «Eclipse» σαρώνει. Με καριέρα
άνω των 20 ετών, πολυπλατινένιες πωλήσεις και σημαντική διεθνή παρουσία, η
συμμετοχή της θεωρείται μία από τις πιο υψηλού προφίλ επιλογές που έχει κάνει η
Αυστραλία στη Eurovision. Η Ντέλτα απασχόλησε και τον Guardian, που αναφέρει ότι η 41χρονη τραγουδίστρια σηματοδοτεί μια αλλαγή στις επιλογές της χώρας.

Η πρώτη δεκάδα συμπληρώνεται από το Ισραήλ, τη Σουηδία, την Ουκρανία, την
Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το Ισραήλ διχάζει το κοινό, ειδικά μετά την κυκλοφορία
του τραγουδιού με τίτλο «Michelle». Το κομμάτι του Νόαμ Μπετάν, στα εβραϊκά,
γαλλικά και αγγλικά, είναι ελαφρώς πιο αισιόδοξο από αυτά του Ισραήλ τα
τελευταία χρόνια, και το μουσικό βίντεο περιλαμβάνει χορευτικές κινήσεις και
ανεβασμένη διάθεση. Αίσθηση προκαλεί και η Σουηδία, με την εκπρόσωπο
Φελίσια να εμφανίζεται συνεχώς με μία μάσκα στο πρόσωπο! Όπως έχει εξηγήσει
στο παρελθόν, πάσχει από κοινωνικό άγχος και άρχισε να φορά μάσκες για να
διατηρήσει την ανωνυμία της παρά την αναγνωρισιμότητα που φέρνει η
ενασχόληση με τη μουσική.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ 10 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

