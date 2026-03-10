Politico: Γιατί ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο μεγαλύτερος νικητής από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μπήκε στη νέα χρονιά αντιμετωπίζοντας μια οδυνηρή επιλογή: να περιορίσει την λεγόμενη ειδική στρατιωτική του επιχείρηση στην Ουκρανία ή να διακινδυνεύσει σοβαρές ζημιές στην οικονομία του. Σχεδόν εν μία νυκτί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ του έδωσε τη λύση. Οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν έχουν εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύοντας την κύρια πηγή εσόδων του Κρεμλίνου και διευκολύνοντας τον Πούτιν να συνεχίσει την πολεμική του προσπάθεια.

Μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων από το Ισραήλ αυτό το Σαββατοκύριακο, οι τιμές αναφοράς του αργού πετρελαίου εκτοξεύτηκαν πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2022, όταν οι αγορές σημείωσαν άνοδο μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Για τη Ρωσία, η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου ισοδυναμεί με ένα οικονομικό απροσδόκητο όφελος σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς το κόστος των τεσσάρων ετών πολέμου στην Ουκρανία απειλούσε να μετατραπεί σε μια εγχώρια οικονομική κρίση.

Η επίθεση στο Ιράν μπορεί να υπονομεύσει τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι τάσσεται στο πλευρό των συμμάχων της, αλλά ήδη ωφελεί την οικονομία της Ρωσίας και, κατ' επέκταση, τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας - οδηγώντας το Κρεμλίνο σε πλεονεκτική θέση για να αναδειχθεί ως ένας από τους κύριους ωφελημένους της επεκτεινόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οικονομική ανάκαμψη

Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, η διάθεση μεταξύ της οικονομικής ελίτ της Ρωσίας ήταν ζοφερή. Το σχέδιο προϋπολογισμού του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον έτος υπολόγισε ως βασική τιμή αναφοράς τα 59 δολάρια ανά βαρέλι αργού πετρελαίου Ουραλίων, του κύριου εξαγώγιμου μείγματος της χώρας. Ωστόσο, τον Ιανουάριο, τα έσοδα από την ενέργεια βυθίστηκαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2020, επιδεινώνοντας μια απογοητευτική φορολογική επιβάρυνση.

Καθώς οι δυτικές κυρώσεις, τα υψηλά επιτόκια και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού άσκησαν πιέσεις στην οικονομία, η ένταση μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και της κεντρικής τράπεζας σχετικά με τον τρόπο μετριασμού της ζημίας γινόταν ολοένα και πιο ορατή.

«Δεν ήταν κατάρρευση», δήλωσε ο Σεργκέι Βακουλένκο, ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Carnegie Russia Eurasia. «Ωστόσο, η κυβέρνηση αντιμετώπιζε δύσκολες επιλογές, έπρεπε να μειώσει τις δαπάνες της και να αυξήσει τους φόρους, ακόμη και να εξετάσει κάποια μείωση των στρατιωτικών δαπανών».

Ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι, πρόσθεσε ο Βακουλένκο, αλλά γινόταν σαφές ότι ακόμη και σε αυτό το μέτωπο, η Ρωσία θα έπρεπε να «κάνει λίγο οικονομία». Στη συνέχεια, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν. Καθώς η Τεχεράνη ανταπέδωσε και η σύγκρουση εξελίχθηκε σε περιφερειακό πόλεμο, η ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σταματήσει, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν οι τιμές του πετρελαίου.

«Ξαφνικά, η Μόσχα έλαβε αυτό το δώρο», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Μιλόφ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας που έγινε εξόριστος επικριτής του Κρεμλίνου. «Είχαν την σανίδα σωτηρίας τους». Αυτές τις μέρες, είπε, οι Ρώσοι αξιωματούχοι είναι «πολύ, πολύ χαρούμενοι».

«Στρατηγικό λάθος»

Αντί να πωλείται με έκπτωση λόγω των δυτικών κυρώσεων, το ρωσικό αργό πετρέλαιο μπορεί τώρα να «πιάνει» τιμές υψηλής ποιότητας, καθώς οι κύριοι αγοραστές του - η Ινδία και η Κίνα - αγωνίζονται να εξασφαλίσουν προμήθειες. Και πλέον θα έχουν την ευλογία της Ουάσινγκτον.

Την περασμένη Παρασκευή, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε 30ήμερη απαλλαγή που επιτρέπει στην Ινδία να αγοράζει ρωσικό αργό πετρέλαιο για να «επιτρέψει στο πετρέλαιο να συνεχίσει να ρέει στην παγκόσμια αγορά».

Μια μέρα αργότερα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να «άρουν τις κυρώσεις για άλλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες», μια απότομη αντιστροφή της περσινής πολιτικής τιμωρίας χωρών για την αγορά ρωσικής ενέργειας. Όπως ήταν αναμενόμενο, το Κρεμλίνο εκμεταλλεύεται την ευκαιρία στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

«Η Ρωσία ήταν και συνεχίζει να είναι αξιόπιστος προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, σε μια δήλωση που έμοιαζε με διαφημιστική εκστρατεία, προσθέτοντας ότι η ζήτηση για ρωσικά ενεργειακά προϊόντα είχε αυξηθεί.

Εν τω μεταξύ, ο βοηθός του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, καυχήθηκε σε μια σειρά αναρτήσεων στο X ότι «το τσουνάμι του πετρελαϊκού σοκ μόλις ξεκινά», επικρίνοντας την απόφαση της Ευρώπης να αποκοπεί από τη ρωσική ενέργεια ως «στρατηγικό λάθος».

Τη Δευτέρα, σχολιαστές φίλα προσκείμενοι στο Κρεμλίνο κυκλοφόρησαν ένα άρθρο της Wall Street Journal που προέβλεπε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν στα 215 δολάρια.

Μακρύ παιχνίδι

Οι ειδικοί σε θέματα ενέργειας προειδοποιούν ότι είναι πολύ νωρίς για να ισχυριστεί η Μόσχα τη νίκη. Το αν η κρίση στο Ιράν θα αποδειχθεί θεραπεία για την οικονομία της Ρωσίας εξαρτάται άμεσα από το πόσο θα διαρκέσει.

Ο Μίλοφ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας, δήλωσε ότι, για να κάνει μια ουσιαστική διαφορά για την οικονομία της Ρωσίας, οι τιμές του πετρελαίου θα πρέπει να παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα για περίπου ένα χρόνο. «Ένας ή δύο μήνες υψηλών τιμών σίγουρα θα τη βοηθήσουν, αλλά δεν θα τη σώσουν», είπε.

Μια σύντομη απότομη αύξηση των τιμών θα «βοηθήσει μόνο στην αναβολή των δύσκολων αποφάσεων», πρόσθεσε ο Βακουλένκο, αναλυτής στο Carnegie Russia Eurasia Center. Υπάρχει ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η Μόσχα ελπίζει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί: Με κάθε μέρα μάχης, οι ΗΠΑ εξαντλούν τα αποθέματα όπλων στα οποία βασίζεται η Ουκρανία για να αμυνθεί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης , η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να το βοηθήσει να στοχεύσει αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη. Η δολοφονία του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε μια αεροπορική επιδρομή ΗΠΑ-Ισραήλ μπορεί να χτύπησε την υπόσχεση της Ρωσίας να υπερασπιστεί τους συμμάχους της, αλλά ο Πούτιν μπορεί τελικά να αποφασίσει ότι ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρώσει.

Διαβάστε επίσης