Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 28χρονος - Απειλούσε ανήλικη να του στέλνει ευαίσθητες φωτογραφίες, βίντεο

Σε δεκαετή κάθειρξη τιμωρήθηκε ένας 28χρονος από το ΜΟΕ Θεσσαλονίκης, ο οποίος ανάγκαζε μία 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο μέσω διαδικτύου, απειλώντας την ότι θα τη διαπομπεύσει στο σχολικό και φιλικό της περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο εφιάλτης του κοριτσιού αποκαλύφθηκε τον Μάιο του 2019, όταν μίλησε στη μητέρα της, αφού πρώτα συμμαθητές της την ενημέρωσαν ότι γυμνές φωτογραφίες της έγιναν αντικείμενο διακίνησης ακόμα κι αγοραπωλησίας στο Γυμνάσιο που φοιτούσε.

Ο 28χρονος είχε τιμωρηθεί τότε με δεκαετή φυλάκιση, ωστόσο, παρέμενε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση του Εφετείου. Η έδρα του Μικτού Ορκωτού Εφετείου έκρινε ότι αυτή τη φορά, θα έπρεπε η ποινή να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, κι έτσι οδηγήθηκε στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του.

Η 20χρονη σήμερα παθούσα περιέγραψε στο δικαστήριο την κόλαση που έζησε σε τόσο τρυφερή ηλικία, όταν ο 28χρονος, που χρησιμοποιούσε προφίλ με ψευδώνυμο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, την προσέγγισε δείχνοντάς της μία ευαίσθητη φωτογραφία της ίδιας. Με αυτήν την απείλησε ότι αν δεν στείλει κι άλλες, αλλά και βίντεο που θα φαίνεται και το πρόσωπό της, τότε θα τη διασύρει παντού. Πανικοβλημένη, έκανε ό,τι της είπε, όμως είδε αυτό το υλικό να διακινείται στο σχολείο της και απευθύνθηκε στη μητέρα της και μετά στις Αρχές.

«Έχω μετανιώσει. Δεν είχα επίγνωση των πράξεών μου. Αν είχα δεν θα το έκανα», είπε ο κατηγορούμενος στην απολογία του, χωρίς να πείσει το δικαστήριο, που διέταξε την φυλάκισή του.