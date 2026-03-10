Νέες καταναλωτικές τάσεις: Κυνηγούν τις προσφορές και κόβουν τα περιττά έξοδα οι Έλληνες

Σε καθεστώς έντονης οικονομικής αβεβαιότητας βρίσκονται οι καταναλωτές στην Ελλάδα, προσαρμόζοντας αναγκαστικά τις καθημερινές τους συνήθειες.

Το αγοραστικό κοινό στρέφεται μαζικά σε βασικά αγαθά και πιο προσιτές λύσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως μόλις ένας στους πέντε πολίτες αισθάνεται οικονομική ασφάλεια, ενώ περίπου το ένα τέταρτο των νοικοκυριών αδυνατεί να καλύψει τις πάγιες μηνιαίες υποχρεώσεις του. Την ίδια στιγμή το αίσθημα της εργασιακής ανασφάλειας κυριαρχεί, καθώς μόνο οι μισοί εργαζόμενοι νιώθουν σιγουριά για τη θέση τους.

Σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας Circana με τίτλο «Καταναλωτικές τάσεις στην Ελλάδα: Οικονομική πίεση, νέες συνήθειες, νέες ευκαιρίες», η οποία παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος, αυτή η διαρκής πίεση αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο καλάθι του νοικοκυριού. Έξι στους δέκα καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα αποκλειστικά όταν αυτά βρίσκονται σε καθεστώς προσφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 43% προτιμά σταθερά την ιδιωτική ετικέτα ως οικονομικότερη εναλλακτική.

Παράλληλα καταγράφεται μαζική περικοπή των μη αναγκαίων εξόδων από το 57% των ερωτηθέντων. Πλέον η πλειονότητα συγκρίνει ενδελεχώς τις τιμές καταλήγοντας στη φθηνότερη μάρκα, ενώ αρκετοί αγοράζουν μικρότερες ποσότητες, σταματούν εντελώς την προμήθεια συγκεκριμένων ειδών ή αντικαθιστούν τα φρέσκα τρόφιμα με κατεψυγμένα.

«Ψαλίδι» σε φαγητό, διασκέδαση, ένδυση και υπόδηση

Οι περικοπές αγγίζουν αναπόφευκτα και την εξωστρέφεια των πολιτών. Το 84% έχει μειώσει αισθητά τον προϋπολογισμό του για φαγητό, διασκέδαση, ένδυση και υπόδηση. Η ανάγκη για ψυχαγωγία παραμένει, ωστόσο το αυξημένο κόστος περιορίζει τις εξόδους σε λιγότερες από έξι ημέρες τον μήνα κατά μέσο όρο. Όταν τελικά επιλέγουν να διασκεδάσουν, οι προτιμήσεις τους μοιράζονται ανάμεσα στην εστίαση, τις καφετέριες, τα μπαρ και τις σύντομες εκδρομές.

Μέσα σε αυτό το αυστηρό πλαίσιο γεννιούνται ωστόσο νέες προοπτικές για τον εμπορικό κόσμο. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στη σχέση ποιότητας και τιμής, στις προωθητικές ενέργειες και στη διευκόλυνση της οικιακής κατανάλωσης, θα αποκτήσουν σημαντικό προβάδισμα. Η προσαρμογή των εταιρειών στα δεδομένα του value for money αποτελεί ουσιαστικά το κλειδί για την κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο λιανεμπορικό τοπίο.

