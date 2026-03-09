Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

Snapshot Η καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου υπέστη εγκεφαλικό και απεβίωσε, ενώ είχε δεχθεί συστηματικό bullying από μαθητές και συναδέλφους της.

Ο σύντροφός της και η οικογένειά της σκοπεύουν να κινηθούν νομικά κατά των υπευθύνων για την ψυχολογική κακοποίηση που δέχτηκε.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η εκπαιδευτικός βίωνε επαναλαμβανόμενη παρενόχληση και υποτίμηση από μαθητές και διευθυντικά στελέχη του σχολείου.

Η εκπαιδευτικός είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή μετά από αμφισβήτηση της ικανότητάς της να διδάσκει.

Οι γονείς των μαθητών εκφράζουν συλλυπητήρια αλλά καταγγέλλουν στοχοποίηση των μαθητών και δηλώνουν ότι θα προστατεύσουν νομικά τα μέλη της σχολικής κοινότητας από ψευδείς κατηγορίες.

Συνεχίζονται τα ερωτηματικά γύρω από της συνθήκες κάτω από τις οποίες η καθηγήτρια του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, Σοφία Χρηστίδου, υπέστη εγκεφαλικό καθώς το περιβάλλον της κάνει λόγο για bullying που δεχόταν συστηματικά από μαθητές και συναδέλφους της.

Η εκπαιδευτικός άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί του Σαββάτου (07.03), έπειτα από νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου μεταφέρθηκε λόγω αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ο σύντροφος της εκλιπούσας, μιλώντας στο Star, έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα αξιόλογη εκπαιδευτικό και άνθρωπο με σημαντική ακαδημαϊκή κατάρτιση.

«Δυστυχώς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στους μαθητές, είναι και στις διευθύνσεις των σχολείων και στη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. Το μόνο που μπορώ να σας ανακοινώσω, θέλω να σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας, είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι, η οικογένειά της και εγώ, να κινηθούμε νομικά εναντίον οποιουδήποτε υπεύθυνου.

Μιλάμε για μια σπουδαία εκπαιδευτικό, καταπληκτικό άνθρωπο, ευαίσθητο, από οικογένεια με αρχές, και άνθρωπο της ουσίας, με ήθος, με αξιοπρέπεια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γνώριζε τέσσερις ξένες γλώσσες με πτυχία. Ήταν διερμηνέας. Γνώριζε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, με πτυχίο. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν επαναπαυόταν.

Ήταν στη δεύτερη χρονιά στην ιταλική φιλολογία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ανέβασε το μέσο όρο εισαγωγής στην ιταλική φιλολογία με το γραπτό της. Με πολλές ευαισθησίες, και, και, με τεράστια ενσυναίσθηση. Το θέμα το σημαντικό, πρέπει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Οι οποίοι δυστυχώς, σας το λέω αυτό μέσα από την καρδιά μου, δυστυχώς είναι οι συνάδελφοί της».

«Της βάζανε θρανία στην πόρτα»

Στενός φίλος της καθηγήτριας περιέγραψε τις συνθήκες που, όπως ανέφερε, αντιμετώπιζε στην τάξη.

«Είχε πρόβλημα, της έκαναν bullying τα παιδιά. Της πετούσανε βιβλία, της φωνάζανε με κραυγές ζώων, σαν ζώα φωνάζανε και βάζανε θρανία μπροστά στην πόρτα να μην μπορεί να βγει. Μου έλεγε η διευθύντρια ότι την υποτιμούσε, της έλεγε ότι είναι ανίκανη στο μυαλό και ότι δεν έχει πνεύμα. Η κοπέλα ήταν εκπληκτική. Είχε πρόβλημα.

Απ’ ό,τι ξέρω, ό,τι μου έλεγε. Τι θα πάθει, εγκεφαλικό δε θα πάθει; Αφού την κάνανε χίλια μύρια όσα… Της έκαναν φρικτό bullying. Φρικτό. Και να την υποβιβάσουνε από το βαθμό που είχε, να τη στείλουν σε μια άλλη εκπαίδευση, που καμία σχέση δεν έχει με το αντικείμενό της… Τη φάγανε. Αυτό είναι».

Μαρτυρίες για δύσκολες συνθήκες στην τάξη

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν φίλοι και συνάδελφοί της, η καθηγήτρια φέρεται να περνούσε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στο σχολείο. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενη παρενόχληση από μαθητές μέσα στην τάξη.

Παράλληλα, όπως υποστηρίζεται, η εκπαιδευτικός είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή, έπειτα από καταγγελία που αφορούσε την πνευματική της επάρκεια να ασκεί τα διδακτικά της καθήκοντα.

H ανακοίνωση των γονέων των μαθητών του σχολείου

Για το περιστατικό εξέδωσαν ανακοίνωση και οι γονείς των μαθητών του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης:

«Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στη σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ, οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, παρατηρείται δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών. Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στο δημόσιο λόγο.

Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών. Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους για την προστασία των μαθητών, των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδείς, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές».

