Χανιά: Εντοπίστηκε κρεμασμένος 51χρονος σε δέντρο

Ανατριχίλα και θλίψη προκάλεσε σήμερα το πρωί (9/3/2026) στα Χανιά η αυτοκτονία ενός 51χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο σε απομονωμένη περιοχή της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άνδρας πήρε το αυτοκίνητό του και μετέβη στο σημείο όπου έβαλε τέλος στη ζωή του. Πριν την πράξη του, φαίνεται ότι κατέγραψε ένα βίντεο στο κινητό του, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση.

Το άψυχο σώμα εντοπίστηκε από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές. Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε σημείωμα με οδηγίες για τον εντοπισμό του βίντεο που είχε καταγράψει.

Η υπόθεση προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία και οι Αρχές διερευνούν όλες τις συνθήκες γύρω από το τραγικό περιστατικό.