Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα όπου ο καιρός στην Ευρώπη – και ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – κυριαρχείται από αντικυκλωνικές συνθήκες, δηλαδή ξηρό και σχετικά ήπιο σκηνικό, τα νεότερα στοιχεία των μετεωρολογικών μοντέλων αρχίζουν να «βλέπουν» μια σημαντική αλλαγή. Σύμφωνα με τις τελευταίες προσομοιώσεις του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF, το διάστημα από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου ενδέχεται να διαμορφωθεί ένα νέο καιρικό μοτίβο στα Βαλκάνια, με πιθανές έντονες επιπτώσεις.

Τα τελευταία δεδομένα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας κυκλογένεσης πάνω από την περιοχή των Βαλκανίων. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να φέρει εκτεταμένες βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και συνθήκες που θα ευνοούσαν ακόμη και την επιστροφή των χιονοπτώσεων, κυρίως στα ορεινά.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τα σενάρια αυτά παραμένουν ακόμη υπό εξέταση, καθώς πρόκειται για προγνώσεις αρκετών ημερών μπροστά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η ίδια τάση εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα στις προσομοιώσεις των αριθμητικών μοντέλων πρόγνωσης καιρού, ενισχύει την πιθανότητα μιας μεταβολής στο καιρικό σκηνικό.

Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος

Στη βάση αυτής της πιθανής αλλαγής βρίσκεται η σταδιακή εξασθένηση και διάσπαση του πολικού στροβίλου, μιας μεγάλης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που επηρεάζει σημαντικά τον καιρό στο βόρειο ημισφαίριο. Η διαδικασία αυτή φαίνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει να επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη, επιτρέποντας σε ψυχρότερες αέριες μάζες να κινηθούν νοτιότερα.

Η αποσταθεροποίηση του πολικού στροβίλου συχνά συνδέεται με πιο έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη, καθώς διαταράσσεται η κανονική ροή των αερίων μαζών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αυξάνονται οι πιθανότητες για ψυχρές εισβολές αλλά και για την ανάπτυξη ισχυρών βαρομετρικών χαμηλών.

Πότε αναμένεται η αλλαγή

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι πρώτες ενδείξεις αλλαγής θα μπορούσαν να εμφανιστούν μετά τις 15 Μαρτίου. Από εκείνο το σημείο και μετά, τα μοντέλα δείχνουν αύξηση της αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, με διαστήματα πιο ψυχρού καιρού.

Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, το δεύτερο μισό του Μαρτίου ενδέχεται να κλείσει με πιο χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ενώ δεν αποκλείονται και σύντομα επεισόδια καθαρά χειμωνιάτικου χαρακτήρα, κυρίως στα ορεινά.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα

Για την Ελλάδα, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να σημαίνει επιστροφή των βροχοπτώσεων μετά από ένα διάστημα πιο σταθερού καιρού. Ειδικά στα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας, υπάρχει πιθανότητα για πιο οργανωμένα συστήματα κακοκαιρίας.

Η θερμοκρασία θα μπορούσε να σημειώσει αισθητή πτώση, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, ενώ στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας δεν αποκλείεται να σημειωθούν και χιονοπτώσεις εφόσον οι ψυχρές αέριες μάζες κινηθούν αρκετά νοτιότερα.

Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, το πιθανότερο σενάριο περιλαμβάνει περισσότερες νεφώσεις, κατά διαστήματα βροχές και ενδεχομένως τοπικές καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της πρόγνωσης, καθώς οι νέες εκδόσεις των μετεωρολογικών μοντέλων θα δώσουν πιο σαφή εικόνα για την ένταση, την έκταση αλλά και την τροχιά του πιθανού κυκλώνα που θα μπορούσε να επηρεάσει την περιοχή των Βαλκανίων και κατ’ επέκταση την Ελλάδα.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

