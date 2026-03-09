Καιρός: Οι βοριάδες φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Δευτέρα, θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κυρίως μέχρι το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στα ανατολικά τους 15 με 17 και στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 9 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κατά διαστήματα.
Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στον Πατραικό έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην Κρήτη.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα δυτικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 και στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος και στα βόρεια τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στα ανατολικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 και στα ανατολικά και βόρεια έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες,την Κρήτη και από το απόγευμα στην Πελοπόννησο.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση μετά το απόγευμα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-03-2026

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Στερεά και την Εύβοια.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στις νότιες θαλάσσιες περιοχές θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό στα βορειοδυτικά να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

