Explainer: Μπορεί με αμερικανική κατάληψη στο νησί Kharg να τελειώσει ο πόλεμος;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συζητούν το ενδεχόμενο να αποστείλουν ειδικές δυνάμεις στο Ιράν για να εξασφαλίσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας

Μάνος Χατζηγιάννης

ΚΟΣΜΟΣ
3'
Οι αμερικανικές δυνάμεις θα καταλάβουν και θα ασφαλίσουν τον εξαγωγικό τερματικό σταθμό του νησιού Kharg, ο οποίος θέτει το 90% του ιρανικού αργού πετρελαίου υπό αμερικανικό έλεγχο.

Αυτό το σενάριο ακούγεται ολοένα και περισσότερο τις τελευταίες ώρες.

Μάλιστα αμερικανικό drone MQ-4C καταγράφηκε σε τετράωρη αποστολή επιτήρησης πάνω από την ιρανική πόλη Μπουσέρ και το νησί Kharg στον Κόλπο.

kharg.jpg

Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συζητούν το ενδεχόμενο να αποστείλουν ειδικές δυνάμεις στο Ιράν για να εξασφαλίσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας, καθώς η σύγκρουση με την Τεχεράνη οξύνεται, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και τις οποίες επικαλείται το Axios.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, αν και υπογράμμισε ότι μια τέτοια κίνηση θα εξεταζόταν μόνο υπό εξαιρετικές συνθήκες. «Σε κάποιο σημείο ίσως το κάνουμε. Αυτό θα ήταν υπέροχο», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για την ασφάλεια του πυρηνικού υλικού του Ιράν. «Αυτή τη στιγμή απλώς τους αποδεκατίζουμε, αλλά δεν το έχουμε επιδιώξει.

Γιατί έχει σημασία: Η αποτροπή του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων είναι ένας από τους δηλωμένους πολεμικούς στόχους του προέδρου Τραμπ. Τα 450 κιλά εμπλουτισμένου σε 60% ουρανίου του καθεστώτος — που μπορούν να μετατραπούν σε όπλα μέσα σε λίγες εβδομάδες — είναι ένα από τα κλειδιά για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η μεγάλη εικόνα: Οποιαδήποτε επιχείρηση κατάληψης θα απαιτούσε πιθανώς την παρουσία αμερικανικών ή ισραηλινών στρατευμάτων στο ιρανικό έδαφος, τα οποία θα έπρεπε να επιχειρήσουν σε βαριά οχυρωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις εν μέσω πολέμου.
Παραμένει ασαφές αν θα είναι αμερικανική, ισραηλινή ή κοινή αποστολή.
Πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού και οι δύο χώρες είναι σίγουρες ότι ο στρατός του Ιράν δεν μπορεί πλέον να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τις εμπλεκόμενες δυνάμεις.

Πίσω από τα παρασκήνια: Σε ενημέρωση του Κογκρέσου την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ρωτήθηκε αν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα ασφαλιστεί. «Κάποιοι θα πρέπει να πάνε και να το πάρουν», είπε, χωρίς να προσδιορίσει ποιοι.
Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος της άμυνας είπε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να στείλουν μονάδες ειδικών επιχειρήσεων στο Ιράν για συγκεκριμένες αποστολές. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι η κυβέρνηση έχει συζητήσει δύο επιλογές: την πλήρη απομάκρυνση του υλικού από το Ιράν ή την προσέλκυση πυρηνικών εμπειρογνωμόνων για την αραίωση του υλικού επί τόπου.
Η αποστολή θα περιλαμβάνει πιθανότατα ειδικούς χειριστές μαζί με επιστήμονες, πιθανώς από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Το NBC News ανέφερε την Παρασκευή ότι ο Τραμπ έχει συζητήσει την ιδέα της αποστολής ενός μικρού αποσπάσματος αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν για συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ «διατηρεί σοφά όλες τις επιλογές ανοιχτές και δεν αποκλείει τίποτα».
«Και τότε, θα ήταν απόφαση του προέδρου και του Υπουργείου Άμυνας, της CIA, αν θα θέλαμε να το μεταφέρουμε φυσικά ή να το αραιώσουμε στις εγκαταστάσεις».

