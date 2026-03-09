Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ θα καθορίσουν τους όρους παράδοσης του Ιράν

Ο υπουργός Πολέμου (Άμυνας) των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα καθορίσουν τους όρους παράδοσης του Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνουν.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS, ο Χέγκσεθ κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Τραμπ ότι η μόνη συμφωνία με την Τεχεράνη θα είναι «άνευ όρων παράδοση».

«Αυτό σημαίνει ότι πολεμάμε για να νικήσουμε. Σημαίνει ότι εμείς θέτουμε τους όρους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει στιγμή κατά την οποία το Ιράν δεν θα είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει να πολεμά.

.@SECWAR on unconditional surrender:



"It means we are fighting to win. It means we set the terms. We’ll know when they are no longer capable of fighting.



Whether they know it or not, they will be COMBAT INEFFECTIVE. THEY WILL SURRENDER." pic.twitter.com/jeth0q1UIb

— DOW Rapid Response (@DOWResponse) March 8, 2026



Όπως είπε, η μορφή μιας παράδοσης μπορεί να διαφέρει, ακόμη και σε επίπεδο άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ προσώπων, ωστόσο υπογράμμισε ότι τελικά «είναι ο πρόεδρος Τραμπ αυτός που θα καθορίσει τους όρους και όχι το Ιράν».