«Φωτιά» τα καύσιμα: Με μπιτόνια στα πρατήρια οι οδηγοί - «Στην Κύπρο η βενζίνη 1,20, εδώ 1,90»

Snapshot Οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν έως και 10 λεπτά το λίτρο μέσα σε μία εβδομάδα.

Η απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων κοστίζει 1,874 ευρώ το λίτρο, ενώ η 100άρα φθάνει τα 2,124 ευρώ.

Οι οδηγοί περιορίζουν τις μετακινήσεις τους λόγω της αυξημένης επιβάρυνσης στο κόστος καυσίμων.

Η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα και επιδοτήσεις για την ανακούφιση των νοικοκυριών, αλλά υπάρχει επιφυλακτικότητα ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Snapshot powered by AI

Εικονολήπτης: Χάρης Γκίκας

Ρεπορτάζ: Αναστασία Γκολέμη

Ανοδική πορεία καταγράφουν τις τελευταίες ημέρες οι τιμές των καυσίμων, με τους οδηγούς να βλέπουν το κόστος μετακίνησης να αυξάνεται αισθητά. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, οι τιμές έχουν ανέβει έως και 10 λεπτά το λίτρο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους καταναλωτές.

Σε πρατήριο καυσίμων όπου βρέθηκε το Newsbomb, η τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 1,874 ευρώ το λίτρο, η 98άρα στα 1,994 ευρώ, ενώ η 100άρα αγγίζει τα 2,124 ευρώ. Παράλληλα, το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,819 ευρώ το λίτρο, ενώ το φυσικό αέριο διαμορφώνεται στο 1,175 ευρώ.

Η τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 1,874 ευρώ το λίτρο, η 98άρα στα 1,994 ευρώ, ενώ η 100άρα αγγίζει τα 2,124 ευρώ. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Οι οδηγοί που μίλησαν στο Newsbomb εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για την πορεία των τιμών, εκτιμώντας μάλιστα ότι οι αυξήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν.

«Πιστεύω ότι θα ανέβουν κι άλλο. Ήδη μέσα στην πρώτη εβδομάδα έχουν ανέβει αρκετά και φοβάμαι ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται κάθε μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας οδηγός.

Άλλοι καταναλωτές επισημαίνουν ότι το κόστος των καυσίμων έχει γίνει δυσβάστακτο για την καθημερινότητά τους. «Έβαλα μόλις 20 ευρώ, αλλά το αυτοκίνητο είναι μικρό. Για την καθημερινότητα είναι πολύ ακριβή πλέον η βενζίνη», είπε ένας οδηγός που βρέθηκε στο πρατήριο.

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

«Ήρθα να βάλω βενζίνη για να πάω σε μια φίλη που έμεινε από καύσιμα. Πλέον βάζουμε με το σταγονόμετρο, δεν υπολόγισε καλά και της τελείωσε η βενζίνη. Ο μήνας δεν βγαίνει εύκολα», ανέφερε καταναλωτής.

Ένας άλλος οδηγός σχολίασε συγκρίνοντας τις τιμές με το εξωτερικό: «Επειδή είμαι φοιτητής στην Κύπρο, εκεί σε πρατήριο καυσίμων η 100άρα βενζίνη κοστίζει περίπου 1,50 ευρώ το λίτρο, ενώ η 95άρα γύρω στο 1,20. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι γίνεται», είπε χαρακτηριστικά.

Πολλοί επιλέγουν πλέον να βάζουν μικρότερες ποσότητες καυσίμων, καθώς το γέμισμα του ρεζερβουάρ αποτελεί πλέον σημαντική επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. «Ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Θα γεμίσουμε τώρα με περίπου 40 ευρώ, αλλά γενικά είναι δύσκολα τα πράγματα», σημείωσε άλλος καταναλωτής.

Κάποιοι οδηγοί δηλώνουν ότι έχουν ήδη αρχίσει να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους. «Πλέον κάνουμε μόνο τις απαραίτητες διαδρομές, για τη δουλειά ή για το σχολείο των παιδιών. Παλιά έβαζα περίπου 80 ευρώ καύσιμα τον μήνα, τώρα χρειάζομαι τουλάχιστον 130», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας οδηγός.

Υπάρχουν ωστόσο και πολίτες που τονίζουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις διαδρομές που κάνουν με το αυτοκίνητό τους. «Οι περισσότερες μετακινήσεις είναι για τη δουλειά. Δεν πάμε βόλτες, είναι αναγκαίες», υπογράμμισε ένας οδηγός.

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση εξετάζει πιθανά μέτρα και επιδοτήσεις με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, αρκετοί πολίτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την αποτελεσματικότητά τους. «Ίσως βοηθήσουν για λίγο, αλλά αν δεν αλλάξει η κατάσταση διεθνώς, δύσκολα θα δούμε πραγματική διαφορά», σχολίασε καταναλωτής.

Διαβάστε επίσης