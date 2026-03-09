«Φωτιά» τα καύσιμα: Με μπιτόνια στα πρατήρια οι οδηγοί - «Στην Κύπρο η βενζίνη 1,20, εδώ 1,90»

Ορισμένοι οδηγοί συγκρίνουν αρνητικά τις ελληνικές τιμές με αυτές του εξωτερικού, όπως στην Κύπρο, όπου τα καύσιμα είναι φθηνότερα

«Φωτιά» τα καύσιμα: Με μπιτόνια στα πρατήρια οι οδηγοί - «Στην Κύπρο η βενζίνη 1,20, εδώ 1,90»
Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν έως και 10 λεπτά το λίτρο μέσα σε μία εβδομάδα.
  • Η απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων κοστίζει 1,874 ευρώ το λίτρο, ενώ η 100άρα φθάνει τα 2,124 ευρώ.
  • Οι οδηγοί περιορίζουν τις μετακινήσεις τους λόγω της αυξημένης επιβάρυνσης στο κόστος καυσίμων.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα και επιδοτήσεις για την ανακούφιση των νοικοκυριών, αλλά υπάρχει επιφυλακτικότητα ως προς την αποτελεσματικότητά τους.
Snapshot powered by AI

Εικονολήπτης: Χάρης Γκίκας

Ρεπορτάζ: Αναστασία Γκολέμη

Ανοδική πορεία καταγράφουν τις τελευταίες ημέρες οι τιμές των καυσίμων, με τους οδηγούς να βλέπουν το κόστος μετακίνησης να αυξάνεται αισθητά. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, οι τιμές έχουν ανέβει έως και 10 λεπτά το λίτρο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους καταναλωτές.

Σε πρατήριο καυσίμων όπου βρέθηκε το Newsbomb, η τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 1,874 ευρώ το λίτρο, η 98άρα στα 1,994 ευρώ, ενώ η 100άρα αγγίζει τα 2,124 ευρώ. Παράλληλα, το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,819 ευρώ το λίτρο, ενώ το φυσικό αέριο διαμορφώνεται στο 1,175 ευρώ.

ΚΑΥΣΙΜΑ

Η τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 1,874 ευρώ το λίτρο, η 98άρα στα 1,994 ευρώ, ενώ η 100άρα αγγίζει τα 2,124 ευρώ.

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Οι οδηγοί που μίλησαν στο Newsbomb εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για την πορεία των τιμών, εκτιμώντας μάλιστα ότι οι αυξήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν.

«Πιστεύω ότι θα ανέβουν κι άλλο. Ήδη μέσα στην πρώτη εβδομάδα έχουν ανέβει αρκετά και φοβάμαι ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται κάθε μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας οδηγός.

Άλλοι καταναλωτές επισημαίνουν ότι το κόστος των καυσίμων έχει γίνει δυσβάστακτο για την καθημερινότητά τους. «Έβαλα μόλις 20 ευρώ, αλλά το αυτοκίνητο είναι μικρό. Για την καθημερινότητα είναι πολύ ακριβή πλέον η βενζίνη», είπε ένας οδηγός που βρέθηκε στο πρατήριο.

ΑΝΤΛΙΕΣ

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

«Ήρθα να βάλω βενζίνη για να πάω σε μια φίλη που έμεινε από καύσιμα. Πλέον βάζουμε με το σταγονόμετρο, δεν υπολόγισε καλά και της τελείωσε η βενζίνη. Ο μήνας δεν βγαίνει εύκολα», ανέφερε καταναλωτής.

Ένας άλλος οδηγός σχολίασε συγκρίνοντας τις τιμές με το εξωτερικό: «Επειδή είμαι φοιτητής στην Κύπρο, εκεί σε πρατήριο καυσίμων η 100άρα βενζίνη κοστίζει περίπου 1,50 ευρώ το λίτρο, ενώ η 95άρα γύρω στο 1,20. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι γίνεται», είπε χαρακτηριστικά.

Πολλοί επιλέγουν πλέον να βάζουν μικρότερες ποσότητες καυσίμων, καθώς το γέμισμα του ρεζερβουάρ αποτελεί πλέον σημαντική επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. «Ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Θα γεμίσουμε τώρα με περίπου 40 ευρώ, αλλά γενικά είναι δύσκολα τα πράγματα», σημείωσε άλλος καταναλωτής.

Κάποιοι οδηγοί δηλώνουν ότι έχουν ήδη αρχίσει να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους. «Πλέον κάνουμε μόνο τις απαραίτητες διαδρομές, για τη δουλειά ή για το σχολείο των παιδιών. Παλιά έβαζα περίπου 80 ευρώ καύσιμα τον μήνα, τώρα χρειάζομαι τουλάχιστον 130», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας οδηγός.

καυσιμα

Υπάρχουν ωστόσο και πολίτες που τονίζουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις διαδρομές που κάνουν με το αυτοκίνητό τους. «Οι περισσότερες μετακινήσεις είναι για τη δουλειά. Δεν πάμε βόλτες, είναι αναγκαίες», υπογράμμισε ένας οδηγός.

ΚΑΥΣΙΜΑ

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση εξετάζει πιθανά μέτρα και επιδοτήσεις με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, αρκετοί πολίτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την αποτελεσματικότητά τους. «Ίσως βοηθήσουν για λίγο, αλλά αν δεν αλλάξει η κατάσταση διεθνώς, δύσκολα θα δούμε πραγματική διαφορά», σχολίασε καταναλωτής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:17ΚΟΣΜΟΣ

Βοήθεια με το αζημίωτο: 11 χώρες ζήτησαν ουκρανική συνδρομή του για τα ιρανικά drones - Ευκαιρία Ζελένσκι για ανταλλάγματα

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αθηνών-Κορίνθου - Τρεις τραυματίες

18:04ΕΘΝΙΚΑ

Στη φρεγάτα «Κίμων» ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης

18:04LIFESTYLE

Γιώργος Θεοδωράκης: Ο μοναχικός δρόμος ενός «ασυμβίβαστου» γιου που έζησε σαν «φάντασμα» στη βαριά σκιά του Μίκη Θεοδωράκη

17:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης πριν το Eurogroup: Να προστατευθούν οι καταναλωτές από την ενεργειακή κρίση

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστερήσεις 15’-20’ προς Αεροδρόμιο λόγω τροχαίου πριν την έξοδο Κηφισίας

17:52ΚΟΣΜΟΣ

«Στην υπηρεσία σας, σαγιέντ Μοτζτάμπα»: Δήλωση υποταγής χαραγμένη σε πύραυλο

17:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Με μπιτόνια στα πρατήρια οι καταναλωτές - «Στην Κύπρο η βενζίνη είναι 1,20 και εδώ 1,90» λένε οδηγοί

17:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Δεν έχουμε πρόθεση να στείλουμε πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

17:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύο ταχύτητες μέσα σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

17:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε τριμερή για Μέση Ανατολή: Η Ευρωπαϊκή Ένωση να προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια και να είναι σε εγρήγορση

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ο κινηματογραφικός διάπλους του τάνκερ «Shenlong» που διαχειρίζεται ο εφοπλιστής Προκοπίου

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Με δημοψήφισμα καταργείται η «ποινή γάμου» - Ξεχωριστή φορολογία πλέον για τα ζευγάρια

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Times: Με ανοιχτές δορυφορικές εικόνες και… Google Maps η επίθεση στο Ακρωτήρι

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Το πραγματικό πρόσωπο της «πολύ όμορφης» κατά συρροή δολοφόνου

17:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μελέτη: Σκάκι, παζλ και μελέτη «γυμνάζουν» τον εγκέφαλο και καθυστερούν το Αλτσχάιμερ

17:05MEETING POINT

Κουτσούμπας στο Meeting Point: Drone κατευθυνόταν στη Σούδα, γι' αυτό εστάλησαν Patriot στην Κάρπαθο - Διατρέχουμε άμεσο κίνδυνο αντιποίνων

17:02ΕΥ ΖΗΝ

Ουρολοίμωξη: Τα 5 καλύτερα ροφήματα και τα 3 που πρέπει να αποφεύγετε

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια από εγκεφαλικό - Καταγγελίες πως δεχόταν bullying στο σχολείο από μαθητές και συναδέλφους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια από εγκεφαλικό - Καταγγελίες πως δεχόταν bullying στο σχολείο από μαθητές και συναδέλφους

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ο κινηματογραφικός διάπλους του τάνκερ «Shenlong» που διαχειρίζεται ο εφοπλιστής Προκοπίου

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Το πραγματικό πρόσωπο της «πολύ όμορφης» κατά συρροή δολοφόνου

14:58ΕΛΛΑΔΑ

«Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν αυτές τις δύσκολες ώρες»: Το νέο μήνυμα του Γιώργου Θεοδωράκη μετά το δραματικό «είμαι ολομόναχος, όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Πού έβρεξε περισσότερο τον φετινό χειμώνα - 60-70% πάνω στον Μόρνο - Αναλυτικά στοιχεία

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στο Γκαζιαντέπ

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Times: Με ανοιχτές δορυφορικές εικόνες και… Google Maps η επίθεση στο Ακρωτήρι

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για τη Γυναικεία Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν: Δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και κινδυνεύει η ζωή τους

17:05MEETING POINT

Κουτσούμπας στο Meeting Point: Drone κατευθυνόταν στη Σούδα, γι' αυτό εστάλησαν Patriot στην Κάρπαθο - Διατρέχουμε άμεσο κίνδυνο αντιποίνων

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Χτύπημα του Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ, ένας νεκρός - Τραυματισμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση βοήθειας από τον γιο του Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργο: «Σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου»

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώθηκε 330 μισθούς κατά λάθος, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Οι Financial Times αποθεώνουν τον εφοπλιστή Προκοπίου: «Τα πλοία του αψηφούν τους πυραύλους στα Στενά του Ορμούζ, όπως έκαναν Ωνάσης και Νιάρχος»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

17:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Με μπιτόνια στα πρατήρια οι καταναλωτές - «Στην Κύπρο η βενζίνη είναι 1,20 και εδώ 1,90» λένε οδηγοί

17:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύο ταχύτητες μέσα σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ