Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV

Με περισσότερες από 2 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, το T-Roc αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα compact SUV της Ευρώπης.

Newsbomb

Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με περισσότερες από 2 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, το T-Roc αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα compact SUV της Ευρώπης. Η δεύτερη γενιά του μοντέλου εισάγει τεχνολογίες, ποιότητα και επίπεδα εξοπλισμού που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Βασισμένο στην προηγμένη πλατφόρμα MQB evo, το νέο μοντέλο ενσωματώνει εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, αναβαθμισμένο ψηφιακό περιβάλλον και αυξημένους χώρους, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση που επανακαθορίζει τα δεδομένα της κατηγορίας.

The new Volkswagen T-Roc

Τεχνολογία από μεγαλύτερες κατηγορίες

Η αξιοποίηση της MQB evo επιτρέπει στο νέο T-Roc να υιοθετεί λύσεις που συναντάμε και σε μεγαλύτερα SUV της μάρκας, όπως τα Tiguan και Tayron. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα γενιά του Travel Assist, το οποίο συνδυάζει διαμήκη και πλευρική υποβοήθηση, επιτρέποντας – εντός των ορίων του συστήματος – πιο ομαλές και φυσικές παρεμβάσεις σε αυτοκινητόδρομο, καθώς και υποβοηθούμενες αλλαγές λωρίδας σε ταχύτητες άνω περίπου των 68 km/h.

Η λειτουργία αξιοποιεί δεδομένα από κάμερα, αισθητήρες ραντάρ και τεχνολογία V2X, ενσωματώνοντας πληροφορίες για στροφές, όρια ταχύτητας ή κυκλικούς κόμβους με προγνωστικό τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία οδήγησης πιο φυσική, πιο διαισθητική και σαφώς πιο ξεκούραστη.

The new Volkswagen T-Roc

Παράλληλα, το Emergency Assist μπορεί, σε περίπτωση που ο οδηγός δεν ανταποκρίνεται, να ενεργοποιήσει διαδικασία ασφαλούς ακινητοποίησης του οχήματος. Νέα προσθήκη αποτελεί και το σύστημα προειδοποίησης αποβίβασης (Exit Warning), που ειδοποιεί για διερχόμενα οχήματα ή ποδήλατα πριν ανοίξει κάποια πόρτα, ενισχύοντας την ασφάλεια σε αστικό περιβάλλον.

Για πρώτη φορά, το T-Roc μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με Park Assist Pro με λειτουργία μνήμης και τηλεχειρισμού μέσω smartphone, επιτρέποντας αυτόματη στάθμευση ακόμη και σε στενούς χώρους.

The new Volkswagen T-Roc
The T-Roc R with optional IQ.LIGHT LED matrix headlights.Volkswagen AG

Αποδοτικότητα με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V

Το νέο T-Roc διατίθεται με τον αποδοτικό 1.5 eTSI 48V mild hybrid σε εκδόσεις 116 PS και 150 PS, συνδυάζοντας χαμηλή κατανάλωση, πολιτισμένη λειτουργία και άμεση απόκριση. Το σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας υποστηρίζει τον κινητήρα στις φάσεις επιτάχυνσης και επιτρέπει λειτουργίες coasting, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα χωρίς να επηρεάζει την οδηγική αίσθηση.

Μεγαλύτερο, πιο ώριμο, πιο αποδοτικό

Η νέα γενιά έχει μεγαλώσει σε διαστάσεις, ενισχύοντας τόσο την παρουσία της στον δρόμο όσο και την πρακτικότητα. Με μήκος 4.373 mm (+122 mm), μεταξόνιο 2.629 mm και χώρο αποσκευών 475 λίτρων (+30 λίτρα), το νέο T-Roc προσφέρει αισθητά βελτιωμένους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, διατηρώντας παράλληλα τον compact χαρακτήρα του.

Η αεροδυναμική έχει επίσης βελτιωθεί σημαντικά, με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,29 – τιμή που τοποθετεί το μοντέλο ανάμεσα στα πιο αποδοτικά της κατηγορίας του.

Σχεδιαστικά, το νέο T-Roc εξελίσσει τη δυναμική ταυτότητα που το καθιέρωσε στην κατηγορία. Η χαρακτηριστική γραμμή που διατρέχει το αμάξωμα και αναδεικνύει τους έντονους ώμους πάνω από τους θόλους των τροχών παραμένει βασικό στοιχείο αναγνωρισιμότητας. Η σιλουέτα γίνεται πιο επιμηκυμένη και ώριμη, ενώ το εμπρός μέρος αποκτά νέα φωτιστική υπογραφή με προαιρετικούς προβολείς IQ.LIGHT LED matrix και φωτιζόμενα σήματα Volkswagen. Το πίσω τμήμα, με πιο έντονη coupé απόληξη και βελτιωμένη αεροδυναμική, ολοκληρώνει μια σχεδίαση που συνδυάζει καθαρές επιφάνειες, τεχνολογικό χαρακτήρα και αυτοπεποίθηση.

Εσωτερικό με premium φιλοσοφία

Στο εσωτερικό, το νέο T-Roc κάνει ένα σαφές άλμα ποιότητας. Οι επενδεδυμένες επιφάνειες στο ταμπλό, τα μαλακά υλικά, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός έως 30 χρωμάτων και τα εργονομικά καθίσματα δημιουργούν ένα περιβάλλον που γεφυρώνει την κατηγορία των compact SUV με υψηλότερα segment.

Στην κορυφαία έκδοση Style, το νέο T-Roc εξοπλίζεται με εργονομικό κάθισμα οδηγού ergoActive, το οποίο διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη και λειτουργία μασάζ με πνευματικούς θαλάμους. Τα μπροστινά καθίσματα είναι θερμαινόμενα, ενώ τα υλικά επένδυσης ArtVelours Eco ενισχύουν την premium αίσθηση της καμπίνας. Από την έκδοση Life και άνω, οι μπροστινές θέσεις διαθέτουν ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη, ενισχύοντας την άνεση σε μεγάλα ταξίδια.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών (Digital Cockpit ή Digital Cockpit Pro) συνδυάζεται με οθόνη infotainment έως 12,9 ιντσών, ενώ προαιρετικά διατίθεται head-up display. Η τελευταία γενιά συστημάτων infotainment υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο και προηγμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας, προσφέροντας μια πλήρως σύγχρονη εμπειρία.

Σαφής γκάμα εκδόσεων

Η γκάμα οργανώνεται σε τέσσερις διακριτές εκδόσεις: Trend, Life, Style και R-Line. Ακόμη και η βασική έκδοση προσφέρει πλήρες πακέτο ασφάλειας και ψηφιακό εξοπλισμό, ενώ οι ανώτερες εκδόσεις ενισχύουν τον χαρακτήρα του μοντέλου είτε προς την κομψότητα είτε προς τη δυναμική σπορ αισθητική.

Με τη δεύτερη γενιά του, το νέο T-Roc δεν περιορίζεται στο να εξελιχθεί, ανεβάζει συνολικά τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV. Συνδυάζοντας τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα, αναβαθμισμένη ποιότητα, αυξημένους χώρους και εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν περισσότερα από ένα σύγχρονο SUV χωρίς συμβιβασμούς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:12ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αθηνών-Κορίνθου - Τρεις τραυματίες

18:04ΕΘΝΙΚΑ

Στη φρεγάτα «Κίμων» ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης

18:04LIFESTYLE

Γιώργος Θεοδωράκης: Ο μοναχικός δρόμος ενός «ασυμβίβαστου» γιου που έζησε σαν «φάντασμα» στη βαριά σκιά του Μίκη Θεοδωράκη

17:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης πριν το Eurogroup: Να προστατευθούν οι καταναλωτές από την ενεργειακή κρίση

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστερήσεις 15’-20’ προς Αεροδρόμιο λόγω τροχαίου πριν την έξοδο Κηφισίας

17:52ΚΟΣΜΟΣ

«Στην υπηρεσία σας, σαγιέντ Μοτζτάμπα»: Δήλωση υποταγής χαραγμένη σε πύραυλο

17:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Με μπιτόνια στα πρατήρια οι καταναλωτές - «Στην Κύπρο η βενζίνη είναι 1,20 και εδώ 1,90» λένε οδηγοί

17:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Δεν έχουμε πρόθεση να στείλουμε πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

17:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύο ταχύτητες μέσα σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

17:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε τριμερή για Μέση Ανατολή: Η Ευρωπαϊκή Ένωση να προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια και να είναι σε εγρήγορση

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ο κινηματογραφικός διάπλους του τάνκερ «Shenlong» που διαχειρίζεται ο εφοπλιστής Προκοπίου

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Με δημοψήφισμα καταργείται η «ποινή γάμου» - Ξεχωριστή φορολογία πλέον για τα ζευγάρια

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Times: Με ανοιχτές δορυφορικές εικόνες και… Google Maps η επίθεση στο Ακρωτήρι

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Το πραγματικό πρόσωπο της «πολύ όμορφης» κατά συρροή δολοφόνου

17:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μελέτη: Σκάκι, παζλ και μελέτη «γυμνάζουν» τον εγκέφαλο και καθυστερούν το Αλτσχάιμερ

17:05MEETING POINT

Κουτσούμπας στο Meeting Point: Drone κατευθυνόταν στη Σούδα, γι' αυτό εστάλησαν Patriot στην Κάρπαθο - Διατρέχουμε άμεσο κίνδυνο αντιποίνων

17:02ΕΥ ΖΗΝ

Ουρολοίμωξη: Τα 5 καλύτερα ροφήματα και τα 3 που πρέπει να αποφεύγετε

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια από εγκεφαλικό - Καταγγελίες πως δεχόταν bullying στο σχολείο από μαθητές και συναδέλφους

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 80χρονος έριξε το αυτοκίνητό του σε τζαμαρία τράπεζας - «Μου έκανε κατάσχεση το σπίτι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια από εγκεφαλικό - Καταγγελίες πως δεχόταν bullying στο σχολείο από μαθητές και συναδέλφους

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ο κινηματογραφικός διάπλους του τάνκερ «Shenlong» που διαχειρίζεται ο εφοπλιστής Προκοπίου

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Το πραγματικό πρόσωπο της «πολύ όμορφης» κατά συρροή δολοφόνου

14:58ΕΛΛΑΔΑ

«Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν αυτές τις δύσκολες ώρες»: Το νέο μήνυμα του Γιώργου Θεοδωράκη μετά το δραματικό «είμαι ολομόναχος, όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Πού έβρεξε περισσότερο τον φετινό χειμώνα - 60-70% πάνω στον Μόρνο - Αναλυτικά στοιχεία

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στο Γκαζιαντέπ

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Times: Με ανοιχτές δορυφορικές εικόνες και… Google Maps η επίθεση στο Ακρωτήρι

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για τη Γυναικεία Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν: Δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και κινδυνεύει η ζωή τους

17:05MEETING POINT

Κουτσούμπας στο Meeting Point: Drone κατευθυνόταν στη Σούδα, γι' αυτό εστάλησαν Patriot στην Κάρπαθο - Διατρέχουμε άμεσο κίνδυνο αντιποίνων

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Χτύπημα του Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ, ένας νεκρός - Τραυματισμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση βοήθειας από τον γιο του Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργο: «Σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου»

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώθηκε 330 μισθούς κατά λάθος, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Οι Financial Times αποθεώνουν τον εφοπλιστή Προκοπίου: «Τα πλοία του αψηφούν τους πυραύλους στα Στενά του Ορμούζ, όπως έκαναν Ωνάσης και Νιάρχος»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

17:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Με μπιτόνια στα πρατήρια οι καταναλωτές - «Στην Κύπρο η βενζίνη είναι 1,20 και εδώ 1,90» λένε οδηγοί

17:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύο ταχύτητες μέσα σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ