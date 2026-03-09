Στενά του Ορμούζ: Ο κινηματογραφικός διάπλους του τάνκερ «Shenlong» που διαχειρίζεται ο Προκοπίου

Μεταφέρει πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία

Στενά του Ορμούζ: Ο κινηματογραφικός διάπλους του τάνκερ «Shenlong» που διαχειρίζεται ο Προκοπίου

Το τάνκερ Shenlong Suezmax 

Κατάφερε τελικά να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ παρά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης το υπό ελληνικής διαχείρισης πετρελαιοφόρο Shenlong Suezmax με 150.000 βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για το πρώτο τάνκερ που κατάφερε να διασχίσει από άκρη σε άκρη τα Στενά μετά την έναρξη του πολέμου.

Η διέλευση του έγινε με άκρως κινηματογραφικό τρόπο αφού το τάνκερ διέκοψε επί πέντε ημέρες τη μετάδοση του σήματος AIS κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ για να μην φαίνεται η θέση του στα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Τελικά σήμερα εξέπεμψε σήμα θέσεις ανοιχτά των ακτών της Ινδίας και κατευθύνεται στο λιμάνι της Μουμπάι που είναι και ο τελικός προορισμός του. Το Shenlong Suezmax, χωρητικότητας ενός εκατομμυρίου βαρελιών, φόρτωσε αργό πετρέλαιο στο λιμάνι Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με ξεχωριστά δεδομένα της πλατφόρμας MarineTraffic. Η διαχειρίστρια εταιρεία του είναι η Dynacom με έδρα την Αθήνα που ανήκει στον Γιώργο Προκοπίου

Σύμφωνα με πλατφόρμες παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων και άλλα τάνκερ έχουν απενεργοποιήσει το σύστημα AIS και επιχειρούν να περάσουν τα από τα Στενά του Ορμούζ.

Εκατοντάδες πλοία παραμένουν αγκυροβολημένα και στις δύο πλευρές των Στενών εξαιτίας του πολέμου ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Οι αγορές του πετρελαίου και της ναυτιλίας να αναζητούν λύσεις προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του πετρελαίου που διακινείται παγκοσμίως.

To στίγμα τανκερ Shenlong επανήλθε στους χάρτες παρακολούθησης πλοίων.

Τραμπ σε εφοπλιστές: «Να δείξουν κότσια»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφο του Foxnews ότι αυτά τα τάνκερ θα πρέπει να δείξουν λίγο θάρρος και να ξεκινήσουν κανονικά τα δρομολόγια τους, καθώς οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει τους περισσότερους εκτοξευτές πυραύλων των Ιρανών.

«Αυτά τα πλοία πρέπει να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ και να δείξουν λίγα κότσια, δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθούν... Δεν έχουν ναυτικό, βυθίσαμε όλα τα πλοία τους...», είπε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι υπάρχει ρίσκο στην περιοχή καθώς έχουν απομείνει περίπου 150 εκτοξευτές πυραύλων. Ωστόσο επέμεινε ότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να κατασκευάσουν περισσότερους και οι ΗΠΑ βρίσκονται στην περιοχή έτοιμοι να δράσουν γρήγορα σε αυτές τις επιθέσεις και έχουν ναυτικά πολεμικά πλοία που λειτουργούν ως συνοδευτικά.

Μάλιστα ο δημοσιογράφος του Foxnews υπογράμμισε ότι ήδη ένα τάνκερ πέρασε με επιτυχία τα Στενά του Ορμούζ και πιθανότατα αναφερόταν στο «Shenlong».

