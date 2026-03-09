Γιώργος Θεοδωράκης: «Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν από μακριά αυτές τις δύσκολες ώρες»

Ο Γιώργος Θεοδωράκης, γιος του σπουδαίου Μίκη Θεοδωράκη, δεν διάγει τις καλύτερες των ημερών του. Μάλιστα, προχώρησε σε μία ανησυχητική ανάρτηση, λέγοντας ότι φοβάται ότι θα κάνει κακό στον εαυτό του.

Ο Γ. Θεοδωράκης έγραψε χαρακτηριστικά στο facebook ότι «Βρίσκομαι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα παρακαλούσα να βρεθεί κάποιος να έρθει να με βρει να μου συμπαρασταθεί. Είμαι ολομόναχος δεν έχω από πουθενά να πιαστώ. Όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου. Ευχαριστώ».

Άμεση ήταν η αντίδραση των οικείων και των φίλων του, που έσπευσαν να του συμπαρασταθούν κι όπως φάνηκε εκ των υστέρων, να τον ανακουφίσουν και να του τείνουν χείρα βοηθείας.

Πλέον, όπως όλα δείχνουν η «κακιά στιγμή» ανήκει στο παρελθόν κι ο Γιώργος Θεοδωράκης ατενίζει με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον. Η ανάρτησή του με τις ζοφερές σκέψεις κατέβηκε και στη θέση της αναρτήθηκε η εξής: «Ευχαριστώ για όσους με βοήθησαν από μακριά αυτές τις δύσκολες ώρες!»