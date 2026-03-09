Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν σκοπεύουν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία

Τρεις εκ των πέντε αθλητριών που αναφέρεται ότι ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία.

Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν κατάφεραν να εγκαταλείψουν το προπονητικό κέντρο τους και σκοπεύουν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία, σύμφωνα με τον εξόριστο πρίγκιπα της χώρας.

Το γραφείο του Ρεζά Παχλάβι, του γιου του τελευταίου Σάχη του Ιράν πριν την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί πως οι παίκτριες - Φατεμέχ Πασαντίδε, Ζάχρα Γκανμπάρι, Ζάχρα Σαρμπάλι, Ατεφέ Ραμαζάνζάντε και Μόνα Χαμούδι - βρίσκονται τώρα σε «ασφαλή τοποθεσία».

Η αυστραλιανή κυβέρνηση δέχτηκε πιέσεις να προστατεύσει την ιρανική γυναικεία ομάδα μετά τον αποκλεισμό της από το Κύπελλο Ασίας.

Announcement: Prince Reza Pahlavi’s office has been informed that five players from the Iranian women's national football team: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh, and Mona Hamoudi, have left the team’s training camp and successfully sought… https://t.co/PdBPRlJxjU — Reza Pahlavi Communications (@PahlaviComms) March 9, 2026

Οι παίκτριες της ομάδας αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας πριν από τον αγώνα με τη Νότια Κορέα την περασμένη Δευτέρα, κάτι που θεωρήθηκε από ορισμένους ως πράξη αντίστασης, και εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια των παικτριών μετά από κριτικές που δημοσιεύτηκαν στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Σώστε τα κορίτσια μας»

Σύμφωνα με το Australian Associated Press, δεκάδες άνθρωποι φώναζαν «αφήστε τις να φύγουν» καθώς περικύκλωναν το λεωφορείο της ομάδας κατά την αναχώρησή του από το στάδιο στο Gold Coast, στο Κουίνσλαντ, μετά τον αγώνα της Κυριακής.

Η αστυνομία και οι ομάδες ασφαλείας φρόντισαν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές πέρασμα για το λεωφορείο να φύγει, εν μέσω συνθημάτων «σώστε τα κορίτσια μας».

As the bus carrying Iran’s women’s football team was leaving the stadium, the situation suddenly took a dramatic turn when from inside the bus the players began signaling “Help” in sign language.



This all started when they refused to sign the national anthem in their first game… pic.twitter.com/k2pVVPBiNb — Throwback Iran (@Tarikh_Eran) March 8, 2026

Οι υποστηρικτές ανέφεραν επίσης ότι είδαν τουλάχιστον τρεις από τις παίκτριες στο λεωφορείο να κάνουν το διεθνές σήμα για βοήθεια, σύμφωνα με το CNN.

«Θέλω να φιλήσω τα χέρια όλων όσων βοήθησαν»

Τώρα, ένα μέλος της οικογένειας μίας από τις αθλήτριες, καθώς και ακτιβιστές της ιρανικής κοινότητας της Αυστραλίας, δήλωσαν στο ABC ότι οι παίκτριες έχουν ξεφύγει από τους υπεύθυνους της ομάδας και προστατεύονται από την αστυνομία του Κουίνσλαντ.

Ένα μέλος της οικογένειας ενός από τους αθλητές δήλωσε στο ABC: «Θέλω να φιλήσω τα χέρια όλων όσων βοήθησαν.

Εκτιμώ τις θυσίες σας. Πέντε από αυτές εγκαταλείπουν την ομάδα για να μείνουν. Προσεύχομαι στον Θεό να επιστρέψουμε όλοι σύντομα σε ένα ελεύθερο Ιράν».

