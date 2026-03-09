ΗΠΑ: Ενόχληση για το εύρος των χτυπημάτων του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν

Το Axios μεταδίδει ότι οι ΗΠΑ δεν ανέμεναν τόσο εκτεταμένα χτυπήματα σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

ΗΠΑ: Ενόχληση για το εύρος των χτυπημάτων του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν

Στιγμιότυπο από πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση έπειτα από χτύπημα του Ισραήλ στην Τεχεράνη

ISNA via AP
  • Οι ΗΠΑ δεν ανέμεναν το εύρος των ισραηλινών επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και εξέφρασαν έντονη ενόχληση.
  • Οι Αμερικανοί ανησυχούν ότι οι επιθέσεις μπορεί να συσπειρώσουν την ιρανική κοινωνία υπέρ του καθεστώτος και να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου.
  • Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι οι στοχοθετημένες αποθήκες καυσίμων εξυπηρετούν στρατιωτικές ανάγκες του Ιράν και οι επιθέσεις είχαν και προειδοποιητικό χαρακτήρα.
  • Αν και οι επιθέσεις δεν ήταν σε παραγωγικές εγκαταστάσεις, οι ΗΠΑ φοβούνται ότι οι εικόνες των φλεγόμενων αποθηκών θα επηρεάσουν τις αγορές ενέργειας αρνητικά.
  • Το Ιράν προειδοποίησε ότι ενδέχεται να απαντήσει με επιθέσεις σε περιφερειακές ενεργειακές υποδομές, απειλώντας με σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου.
Snapshot powered by AI

Η πρώτη σημαντική διαφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ για τη στρατηγική που ακολουθείται στην αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν είναι γεγονός: Συγκεκριμένα, τα χτυπήματα που εξαπέλυσαν οι IDF κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του Ιράν το Σάββατο, ήταν πολύ πιο εκτεταμένα απ’ όσο ανέμεναν οι Αμερικανοί, γεγονός που προκάλεσε την ενόχληση αξιωματούχων της Ουάσινγκτον, όπως μεταδίδει το Axios.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ΗΠΑ, ανησυχούν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε υποδομές που εξυπηρετούν τους απλούς Ιρανούς θα μπορούσαν να έχουν αντίθετα αποτελέσματα από στρατηγική άποψη, συσπειρώνοντας την ιρανική κοινωνία υπέρ του καθεστώτος και οδηγώντας σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Οι επιθέσεις της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας το Σάββατο προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές στην Τεχεράνη, με φλόγες ορατές από χιλιόμετρα μακριά και πυκνό καπνό να καλύπτει την πρωτεύουσα.

Γιατί το Ισραήλ στοχοθέτησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε σε δήλωσή του ότι οι αποθήκες καυσίμων «χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την προμήθεια καυσίμων σε διάφορους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών του οργάνων».

Ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο, εν μέρει, να προειδοποιήσουν το Ιράν να σταματήσει να στοχεύει ισραηλινές πολιτικές υποδομές.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι IDF ενημέρωσαν τον αμερικανικό στρατό πριν από τις επιθέσεις. Ωστόσο, ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός εξεπλάγη από την ευρεία κλίμακα των επιθέσεων.

«Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, ενώ ισραηλινός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί πως η ενόχληση της Ουάσινγκτον ήταν έντονη και διατυπώθηκε με οξύτατο τρόπο.

Η ανησυχία των ΗΠΑ

Αν και οι εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν δεν είναι εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανησυχούν ότι οι εικόνες από τις φλεγόμενες αποθήκες θα μπορούσαν να τρομάξουν τις αγορές πετρελαίου και να ωθήσουν τις τιμές της ενέργειας ακόμη υψηλότερα.

«Ο πρόεδρος δεν συμπαθεί την επίθεση. Θέλει να σώσει το πετρέλαιο. Δεν θέλει να το κάψει. Και αυτό θυμίζει στους ανθρώπους τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης», δήλωσε ένας σύμβουλος του Τραμπ στο Axios.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού αρχηγείου Khatam al-Anbiya, το οποίο εποπτεύει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, προειδοποίησε το Σάββατο ότι εάν οι επιθέσεις κατά των πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν συνεχιστούν, η Τεχεράνη ενδέχεται να ανταποκριθεί με παρόμοιες επιθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν μέχρι στιγμής δεν έχει στοχεύσει τις περιφερειακές υποδομές καυσίμων και ενέργειας και απείλησε ότι αν το Ιράν το κάνει, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι.

