Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην Αλίμου - Κατεχάκη εξαιτίας τροχαίου - Πού υπάρχει κίνηση

Η κίνηση είναι αυξημένη και με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της εξόδου Καισαριανής στο ρεύμα προς Ηλιούπολη

  • Τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, χωρίς τραυματισμούς αλλά με σημαντική επιβράδυνση της κυκλοφορίας.
  • Προβλήματα κυκλοφορίας παρατηρούνται σε πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, όπως στην Αθηνών–Κορίνθου, λεωφόρο Μεσογείων, Κηφισό, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιρρόης, Συγγρού και Αθηνών–Λαμίας.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2026 στη λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος της εξόδου Καισαριανής, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηλιούπολη. Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε σημαντική επιβράδυνση της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Λόγω του τροχαίου, η κίνηση καταγράφεται αυξημένη στη λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη από το ύψος της εξόδου Καισαριανής στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη κίνηση παρατηρείται και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Συγκεκριμένα προβλήματα εντοπίζονται:

Στην Αθηνών–Κορίνθου / Λεωφόρο Αθηνών (έξοδος), από το Δάσος Χαϊδαρίου.

Στη λεωφόρο Μεσογείων, από Κατεχάκη έως Φειδιππίδου.

Στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο, από Λένορμαν έως Αχαρνών.

Στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο, από Αχαρνών έως Λεωφόρο Αθηνών.

Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ρεύμα ανόδου.

Στην Καλλιρρόης.

Στη λεωφόρο Συγγρού στην άνοδο, από Λαγουμιτζή έως Αθανασίου Διάκου.

Στην Αθηνών–Λαμίας, τόσο στο τμήμα από Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη (έξοδος), όσο και από τον κόμβο Καλυφτάκη προς Αθηνών (είσοδος).

Στην Αττική Οδό η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά.

