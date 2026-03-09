Explainer: Τι είναι το πετρέλαιο Brent και πώς διαφέρει από το αργό

Ιστορικές διαστάσεις λαμβάνει η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, με τις αγορές να καταγράφουν τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από το 2020, καθώς συνεχίζεται η ξέφρενη ανοδική πορεία στις διεθνείς αγορές.

To πρωί τα συμβόλαια Brent παράδοσης Απριλίου διαμορφώνονταν στα 114,021 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο 22,92% (+21,249 δολάρια), ενώ σε μηνιαία βάση η αύξηση φτάνει το 67,88% και σε ετήσια το 66,71%.

Τι είναι όμως το πετρέλαιο Brent; Πώς διαφέρει το πετρέλαιο Brent από το αργό πετρέλαιο;

Το αργό πετρέλαιο Brent είναι ένας τύπος αργού πετρελαίου που εξορύσσεται από τη Βόρεια Θάλασσα. Πήρε το όνομά του από το πετρελαιοπηγείο Brent που βρίσκεται μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας. Παίζει σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, καθώς αποτελεί ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα σημεία αναφοράς τιμών στη διεθνή αγορά πετρελαίου.

Το αργό πετρέλαιο Brent χρησιμοποιείται ως δείκτης που καθορίζει την τιμή, ιδιαίτερα για το πετρέλαιο που πωλείται στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Τι είναι το αργό πετρέλαιο

Το αργό πετρέλαιο είναι η γενική ονομασία για το φυσικό πετρέλαιο που εξάγεται από το υπέδαφος και δεν έχει ακόμη υποστεί επεξεργασία σε διυλιστήρια. Όταν υποβάλλεται σε επεξεργασία σε διυλιστήρια, μετατρέπεται σε πολλά διαφορετικά προϊόντα όπως βενζίνη, ντίζελ, καύσιμο αεριωθούμενων, υγραέριο και πετροχημικά προϊόντα.

Έτσι, το αργό πετρέλαιο είναι στην πραγματικότητα μια γενική κατηγορία, ενώ το πετρέλαιο Brent είναι ένας συγκεκριμένος τύπος εντός αυτής της κατηγορίας.

Η διαφορά τους

Το αργό πετρέλαιο είναι μια γενική έννοια· το Brent, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται σε έναν συγκεκριμένο τύπο αργού πετρελαίου.

Οι τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια οικονομία. Οι αυξήσεις ή οι μειώσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου Brent είναι καθοριστικές σε πολλούς τομείς, από τις τιμές των καυσίμων και τον πληθωρισμό έως το κόστος ενέργειας και τις μεταφορές. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές και οι οικονομολόγοι που παρακολουθούν τις αγορές ενέργειας παρακολουθούν στενά τις τιμές του αργού πετρελαίου Brent.