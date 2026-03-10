Αυστραλία: Οπαδοί προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Snapshot Οπαδοί προσπάθησαν να εμποδίσουν την ομάδα γυναικών ποδοσφαίρου του Ιράν να φύγει από ξενοδοχείο στην Αυστραλία.

Υπήρξαν φόβοι ότι οι παίκτριες θα τιμωρηθούν αν επιστρέψουν στο Ιράν λόγω της άρνησής τους να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο.

Κάποιες παίκτριες φάνηκαν να σχηματίζουν σήματα SOS, υποδεικνύοντας την επιθυμία τους να παραμείνουν στην Αυστραλία. Snapshot powered by AI

Σε ένα σοκαριστικό περιστατικό που εκτυλίχθηκε έξω από ξενοδοχείο στην Αυστραλία, οπαδοί προσπάθησαν να εμποδίσουν την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν να αναχωρήσει, εκφράζοντας φόβους ότι οι παίκτριες θα τιμωρηθούν κατά την επιστροφή τους στη χώρα τους. Η ένταση ξέσπασε μετά την άρνηση ορισμένων αθλητριών να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από πρόσφατο παιχνίδι.

«Σώστε τα κορίτσια μας», ανέφεραν.

Μάρτυρες του περιστατικού ανέφεραν ότι μία από τις παίκτριες τραβήχτηκε βίαια από το γιακά και το μπλουζάκι της, προκειμένου να επιβιβαστεί στο λεωφορείο. Άλλες παίκτριες φάνηκε να σχηματίζουν με τα χέρια τους σήματα SOS, δείχνοντας ότι δεν ήθελαν να φύγουν από την Αυστραλία.