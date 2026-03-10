«Η βενζίνη είναι ακόμη φθηνή» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης

Snapshot Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα είναι περίπου 1,83 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης γύρω στο 1,80 ευρώ.

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και στις τιμές στα διυλιστήρια τις τελευταίες ημέρες.

Οι πρατηριούχοι καλούν σε ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα δεν οφείλονται σε αισχροκέρδεια, αλλά στις συνθήκες της αγοράς και των διεθνών εξελίξεων.

Υπάρχουν ενδείξεις μείωσης των τιμών μετά τις δηλώσεις για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Αν και μεταξύ των πολιτών επικρατεί αυξημένη ανησυχία σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των εμπόρων των πρατηρίων, κυριαρχεί μία λέξη: «Ψυχραιμία». Αυτό τονίζουν πρατηριούχοι στο Newsbomb.gr, σημειώνοντας ότι στην αγορά η μία μέρα μπορεί να φέρει αυξήσεις, η επομένη μπορεί να ξημερώσει με μειώσεις.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών, Μιχάλης Κιούσης, τόνισε ότι η «ελεύθερη αγορά έχει τα θετικά, έχει και τα αρνητικά της», εξηγώντας ότι «στα θετικά συγκαταλέγεται η μείωση τιμών ανά περιόδους, στα αρνητικά, όμως, οι τιμές μπορεί να ανέβουν, όπως παρατηρούμε να συμβαίνει σε περιόδους κρίσης» και υπογράμμισε ότι «δεν είναι θέμα αισχροκέρδειας, γιατί αυτό συμβαίνει στο ελεύθερο εμπόριο».

«Αυξήσεις είχαμε και την περίοδο της πανδημίας του Covid, όπως και το 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν η μέση τιμή των καυσίμων είχε φτάσει μέχρι και τα 2,40 ευρώ», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι ήδη στη Γερμανία το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει στα 2,20 ευρώ.

Μέχρι και 30 λεπτά πάνω το πετρέλαιο κίνησης

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο κ. Κιούσης ανέφερε ότι σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι γύρω στο 1,83 ευρώ, με το πετρέλαιο να κινείται γύρω στο 1,80 ευρώ, ενώ ήδη οι αυξήσεις που καταγράφονται στα διυλιστήρια είναι ραγδαίες. «Σάββατο με Σάββατο, τα διυλιστήρια έχουν σημειώσει αυξήσεις της τάξης των 12 λεπτών στη βενζίνη, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης οι αυξήσεις αγγίζουν μέχρι και τα 30 λεπτά», σημείωσε.

«Ήδη παρατηρείται μια μικρή μείωση μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οδεύουμε προς αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, επομένως ελπίζουμε πως αν οι δηλώσεις συνεχιστούν στο ίδιο μήκος κύματος θα δούμε περαιτέρω μειώσεις», δήλωσε ο κ. Κιούσης, ο οποίος όμως ανέφερε ότι με προηγούμενες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με τις οποίες ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει έως και οκτώ εβδομάδες, «είδαμε αυξήσεις έως και 25%».

Για τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών, το βασικό είναι «οι αγορές να δείξουν ψυχραιμία. Τα καύσιμα στις περιόδους κρίσης ανεβαίνουν, αλλά δεν είναι αυτά το μόνο πρόβλημα, καθώς αυξάνονται και οι τιμές στα ενεργειακά προϊόντα. Το θέμα είναι να μην αυξηθούν οι τιμές για πολύ καιρό και σε τέτοια επίπεδα που και να πέσουν τα καύσιμα, δεν θα ξαναπέσουν τα προϊόντα και υπηρεσίες», κατέληξε.

«Η βενζίνη είναι φθηνή ακόμα»

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων και πρόεδρος Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης, Θέμης Κιουρτζής, εκτίμησε ότι πως «η βενζίνη είναι ακόμα φθηνή» στα πρατήρια, καθώς οι τιμές στα διυλιστήρια ήδη έχουν εκτοξευθεί.

Και διευκρίνισε πως οι τιμές που αγοράζουν τα καύσιμα οι πρατηριούχοι από τα διυλιστήρια, έχουν αυξηθεί περίπου 5-6 λεπτά, ενώ οι έμποροι δεν έχουν αυξήσει στα ίδια επίπεδα τα καύσιμα στα βενζινάδικα.

«Η μέση τιμή σήμερα, στο 1,83-1,84 είναι ίδια με την τιμή που είχαμε πέρυσι τον Ιανουάριο, όταν και δεν είχαμε καμία κρίση», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας και ο ίδιος πως «η προσέγγισή μας στο ζήτημα είναι μία. Να υπάρξει ψυχραιμία, καθώς με μία δήλωση Τραμπ μπορεί να αλλάξουν όλα».

