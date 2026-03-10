Αντόνιο Κόστα για Μέση Ανατολή: Η Ρωσία πραγματικός νικητής του πολέμου

«Η Ρωσία είναι νικητής στον πόλεμο» στη Μέση Ανατολή, συμπέρανε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στις Βρυξέλλες, ενώ απένειμε εύσημα στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία για την αλληλεγγύη που έδειξαν στην Κύπρο στην επαύριο της επίθεσης με drone στη βάση του Ακρωτηρίου.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην εκτίμησή του ότι η Ρωσία είναι ο πραγματικός νικητής του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εξήγησε πως η η αύξηση των τιμών της ενέργειας ωφελεί τη Ρωσία και τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία:

«Η Ρωσία υπονομεύει σταθερά τη θέση της Ουκρανίας παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Αποκτά νέους πόρους για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας καθώς αυξάνονται οι τιμές της ενέργειας. Επωφελείται από την εκτροπή στρατιωτικών δυνατοτήτων που θα μπορούσαν διαφορετικά να είχαν σταλεί για να υποστηρίξουν την Ουκρανία. Και επωφελείται από τη μειωμένη προσοχή στο ουκρανικό μέτωπο καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κυριαρχεί».

«Ο μονομερής δρόμος δεν είναι ποτέ η λύση»

Όπως επεσήμανε, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί τη μέγιστη ανησυχία. «Το Ιράν φέρει την ευθύνη για τις ρίζες αυτής της κατάστασης. Αλλά ο μονομερής δρόμος δεν μπορεί ποτέ να είναι η λύση. Οι επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ, εναντίον των γειτόνων του, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να σταματήσουν».

Ο ίδιος δήλωσε πως η «ταχεία αντίδραση της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, που έστειλαν στρατιωτικές δυνάμεις για να προστατεύσουν την Κύπρο, αποτελεί ισχυρό παράδειγμα ευρωπαϊκής αυτονομίας και ακλόνητης αλληλεγγύης. Χθες, σε τηλεδιάσκεψη με τους εταίρους μας στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Κόλπου, εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξή μας».

