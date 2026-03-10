Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ασέλγεια στην 6χρονη ανιψιά του

Μια φρικιαστική υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο από τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα από την Τούμπα, εκεί που ένας 35χρονος φέρεται να προχώρησε σε ασελγείς πράξεις στην 6χρονη ανιψιά του.

Το σοκαριστικό συμβάν φέρεται να έλαβε χώρα χθες (9/3) το πρωί στο διαμέρισμα που έμενε η οικογένεια σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος φέρεται να θώπευσε το 6χρονο κορίτσι και η πράξη του φέρεται να έγινε αντιληπτή από μέλος της οικογένειας.

Οι γονείς της 6χρονης απευθύνθηκαν στο Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και κατήγγειλαν τον 35χρονο, κι ακολουθήθηκε η διαδικασία. Ο 35χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους και παράβασης της Νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.