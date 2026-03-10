Άνω Λιόσια: Συμπλοκή ανηλίκων σε σχολείο με θύματα μαθητή και καθηγητή

Άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο καταγράφηκε εντός σχολικού συγκροτήματος της χώρας, και συγκεκριμένα στα Άνω Λιόσια. Συγκεκριμένα, τσακώθηκαν μαθητές κι ο ένας εξ αυτών ήταν γιος εκπαιδευτικού.

Για το περιστατικό προσήλθαν στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα, ένας 62χρονος καθηγητής του σχολείου και η 57χρονη υποδιευθύντρια.

Πώς έγινε το συμβάν

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στις καταθέσεις τους, λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί καβγάς ανάμεσα στον 14χρονο γιο του καθηγητή που είναι και μαθητής του σχολείου και έναν συμμαθητή του.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο γιος του καθηγητή, φέρεται να γρονθοκόπησε τον συμμαθητή του στο πρόσωπο, τραυματίζοντάς τον.

Λίγο αργότερα, ο αδελφός του τραυματισμένου μαθητή πήγε στο σχολείο κι επιτέθηκε στον καθηγητή και πατέρα του 14χρονου, χτυπώντας τον με γροθιές.

Ο ανήλικος που τραυματίστηκε στο πρόσωπο διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ για το περιστατικό συνελήφθη ο 14χρονος γιος του καθηγητή κατηγορούμενος για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.