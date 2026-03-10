Το Ιράν απαντά στις απειλές του Τραμπ: «Προσέξτε να μην εξαλειφθείτε»

Ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας του Ιράν, απείλησε τον Ντόναλντ Τραμπ με «εξάλειψη» μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου προς την Τεχεράνη για τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δήλωσε σε χθεσινή του ανάρτηση ότι θα επιτεθεί στο Ιράν «ΕΙΚΟΣΙ ΦΟΡΕΣ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΑ» εάν η Τεχεράνη σταματήσει το εμπόριο μέσω της βασικής ναυτιλιακής οδού στον Περσικό Κόλπο.

Ο Αλί Λαριτζανί απάντησε στον Τραμπ στο X σήμερα, γράφοντας: «Το θυσιαστικό έθνος του Ιράν δεν φοβάται τις κενές σας απειλές. Ακόμα και αυτές που είναι μεγαλύτερες από εσάς δεν θα μπορούσαν να εξαλείψουν το Ιράν. Προσέξτε να μην εξαλειφθείτε».

