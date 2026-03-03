Ιράν: Ποιοι ηγέτες έχουν σκοτωθεί και ποιοι επέζησαν; Από τον Χαμενεϊ στον Λαριτζανί

Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί σκότωσαν μεγάλο αριθμό υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων στην αρχή της εκστρατείας. Ποιοι «εξουδετερώθηκαν» και ποιοι  θεωρούνται ακόμη ζωντανοί

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ιράν: Ποιοι ηγέτες έχουν σκοτωθεί και ποιοι επέζησαν; Από τον Χαμενεϊ στον Λαριτζανί

Πορτρέτο του αγιατολάχ Χαμενεΐ στην Τεχεράνη

AP
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν σκοτώσει μεγάλο αριθμό κορυφαίων ηγετών του Ιράν στην στρατιωτική εκστρατεία που ξεκίνησε το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ . Ποια στελέχη της ιρανικής κυβέρνησης έχουν σκοτωθεί έκτοτε στην επίθεση και ποια επέζησαν.

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Ηλικία: 86 ετών, επιβεβαιωμένος θάνατος

Θέση: Ανώτατος Ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Ο Αλί Χαμενεΐ είχε τον τελευταίο λόγο σε όλα τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας του Ιράν ως ο ανώτατος ηγέτης . Ο 86χρονος έπαιξε βασικό ρόλο στο κίνημα που οδήγησε στην ανατροπή του σάχη το 1979 και διαδέχθηκε τον επαναστάτη ηγέτη Ρουχολάχ Χομεϊνί ως ανώτατος ηγέτης το 1989. Ο Χαμενεΐ βρισκόταν στην εξουσία κατά τη διάρκεια προηγούμενων καταστολών κατά των αντικυβερνητικών διαδηλωτών και υπήρξε αλεξικέραυνο για τη διαφωνία. Στα μέσα Φεβρουαρίου προειδοποίησε ότι το Ιράν ήταν έτοιμο να αντιδράσει σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση.

iran.jpg

Αλί Λαριτζανί

Ηλικία: 67 ετών, πιθανολογείται ότι είναι ζωντανός

Θέση: Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν

Πρώην στρατιωτικός αξιωματικός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ο Αλί Λαριτζανί ηγείται του ισχυρότερου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, και είναι ο επικεφαλής διπλωματικός διαμεσολαβητής και επιβολέας του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Ali Larijani

Ο Αλί Λαριτζανί

AP

Πρόσφατα μετέβη σε γειτονικές χώρες για να απειλήσει με αντίποινα εάν επιτρέψουν την έναρξη αμερικανικών επιδρομών από τα εδάφη τους, και επέβλεψε επίσης την βάναυση καταστολή που σκότωσε χιλιάδες διαδηλωτές τον περασμένο μήνα. Ο Λαριτζανί ήταν επίσης ο έμπιστος τον Χαμενεΐ για να εκτελέσει μερικά από τα πιο δύσκολα διπλωματικά καθήκοντα του Ιράν. Ανέλαβε να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τον περασμένο μήνα, και το 2024 είπε στον Σύρο δικτάτορα Μπασάρ αλ Άσαντ ότι το Ιράν τον εγκαταλείπει.

Μασούντ Πεζεσκιάν

Ηλικία: 71 ετών, πιθανολογείται ότι είναι ζωντανός

Θέση: Πρόεδρος του Ιράν

Γιατρός στο επάγγελμα, ο Μασούντ Πεζεσκιάν εξελέγη πρόεδρος το 2024 με βάση μια ατζέντα πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών. Είχε επίσης δεσμευτεί να επανέλθει σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό των κυρώσεων. Έχει τεθεί ολοένα και περισσότερο στο περιθώριο, καθώς δεν κατάφερε να ελέγξει την οικονομική κρίση και οι πυρηνικές συνομιλίες με την Ουάσινγκτον δεν οδήγησαν σε συμφωνία.

Iran-pezeskian

O Πεζεσκιάν

AP

Αλί Σαμχανί

Ηλικία: 70 ετών, επιβεβαιωμένος θάνατος

Θέση: Γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας του Ιράν

Ο Αλί Σαμχανί ηγήθηκε του Συμβουλίου Άμυνας του Ιράν, ενός οργάνου που δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2025 μετά τον πόλεμο του Ιουνίου για να βοηθήσει στη χάραξη στρατιωτικής στρατηγικής σε καιρό πολέμου. Ο Σαμχανί τραυματίστηκε σοβαρά σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή πέρυσι. Προηγουμένως ηγήθηκε του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και κάποτε διοικούσε το ναυτικό του Ιράν.

samhani.jpg

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Ηλικία: 64 ετών, πιθανολογείται ότι είναι ζωντανός

Θέση: Πρόεδρος του Κοινοβουλίου

Ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ , συντηρητικός πολιτικός, έχει στενές διασυνδέσεις με την αστυνομία και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το οποίο επιβλέπει το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Βασικός παράγοντας στην καταστολή των μαζικών διαμαρτυριών, ήταν προηγουμένως διοικητής της αεροδιαστημικής δύναμης του IRGC και στη συνέχεια αρχηγός της αστυνομίας του Ιράν πριν γίνει δήμαρχος Τεχεράνης.

galibaf.jpg

Στρατηγός Μοχάμεντ Πακπούρ

Ηλικία: 65, επιβεβαιωμένος θάνατος

Θέση: Διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης

Ο στρατηγός Μοχάμεντ Πακπούρ διορίστηκε επικεφαλής του IRGC μετά τον θάνατο του προκατόχου του, Χοσεΐν Σαλαμί, στις επιθέσεις του Ιουνίου 2025 στο Ιράν. Ο Πακπούρ ήταν προηγουμένως διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του IRGC, οι οποίες επιβλέπουν την προστασία του εδάφους του Ιράν και έχουν συμμετάσχει στην καταστολή των διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για το καθεστώς και τον χειρισμό της επιδεινούμενης οικονομίας του Ιράν φέτος.

p.jpg

Αζίζ Νασιρζαντέχ

Ηλικία: 62, επιβεβαιωμένος θάνατος

Θέση: Υπουργός Άμυνας

Ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, κορυφαίος ηγέτης πολιτικής άμυνας του Ιράν από το 2024, ήταν προηγουμένως αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου του συμβατικού στρατού, των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μέχρι το 2021, ήταν διοικητής της ιρανικής αεροπορίας.

1772526864349-170587151-n.jpg

