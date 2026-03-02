Ο ρόλος της CIA και των μυστικών υπηρεσιών στο θανατηφόρο χτύπημα στον Χαμενεΐ

Το χτύπημα του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, που προκάλεσε τον θάνατο του ανώτατου ισλαμικού ηγέτη της χώρας, πυροδοτήθηκε αφού η CIA αποκάλυψε πληροφορίες σχετικά με μια μυστική συνάντηση στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχει ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε σε κοινό αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα το Σάββατο (28/2), μια κίνηση που έχει πυροδοτήσει ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και οδήγησε στον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr