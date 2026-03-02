Ο ρόλος της CIA και των μυστικών υπηρεσιών στο θανατηφόρο χτύπημα στον Χαμενεΐ
Η CIA και οι μυστικές υπηρεσίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο χτύπημα των ΗΠΑ-Ισραήλ που προκάλεσαν τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το χτύπημα του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, που προκάλεσε τον θάνατο του ανώτατου ισλαμικού ηγέτη της χώρας, πυροδοτήθηκε αφού η CIA αποκάλυψε πληροφορίες σχετικά με μια μυστική συνάντηση στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχει ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε σε κοινό αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα το Σάββατο (28/2), μια κίνηση που έχει πυροδοτήσει ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και οδήγησε στον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Κατσίμης
15:31 ∙ LIFESTYLE
Λίντσεϊ Λόχαν - Στο Ντουμπάι για «ασφαλή και ειρηνική ζωή»
15:07 ∙ WHAT THE FACT
«Ματωμένο Φεγγάρι» - Πότε και πού θα εμφανιστεί η σπάνια ολική σεληνιακή έκλειψη
14:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλάνδρι: Ελεγχόμενη έκρηξη έξω από το προξενείο της Ρωσίας
02:20 ∙ WHAT THE FACT
Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά
07:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ