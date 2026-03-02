Ανάλυση: Πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν

Σε πόσες χώρες της Μέσης Ανατολής θα επεκταθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και ποιες θα είναι οι συνέπειες της σύγκρουσης 

Μάκης Πολλάτος

Ανάλυση: Πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν
AP
ΠΟΛΤΟΣ
4'
Όλοι αναρωτιούνται πόσο θα διαρκέσουν οι εχθροπραξίες των στρατιωτικών δυνάμεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με το Ιράν, σε πόσες χώρες της Μέσης Ανατολής θα επεκταθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και ποιες θα είναι οι συνέπειες της σύγκρουσης στις τιμές του πετρελαίου, στις ναυτιλιακές μεταφορές αλλά και αν το καθεστώς των μουλάδων θα επιβιώσει μετά τον θάνατο του Χαμενεϊ.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσα βλήματα, δηλαδή πόσους βαλλιστικούς πυραύλους διαθέτει ακόμη το Ιράν στο οπλοστάσιό του. Αναλόγως του ρυθμού εκτόξευσης των πυραύλων από τις δυνάμεις της Τεχεράνης, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους προς το Ισραήλ και τις αραβικές χώρες για ακόμη μία με δύο, το πολύ τρεις εβδομάδες. Κι αυτό εφ' όσον η Τεχεράνη έχει ακόμη διαθέσιμους περίπου 1.000 βαλλιστικούς πυραύλους με τους οποίους θα προσπαθήσει να δημιουργήσει προβλήματα στο Ισραήλ και σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Έχουν τη δυνατότητα οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί να αποκρούσουν τις βαλλιστικές επιθέσεις του Ιράν; Η απάντηση είναι ναι, σε μεγάλο βαθμό, αφού ακόμη και τα πιο εξελιγμένα αντιβαλλιστικά συστήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και η επιλογή είναι πάντοτε να καταρρίπτονται τα βλήματα που αφήνουν το μεγαλύτερο θερμικό ίχνος και άρα αξιολογούνται ως τα πιο ισχυρά και δυνητικά θανατηφόρα.

Στο διάστημα των επομένων 7-10-15 ημερών, οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ θα αναλωθούν κυρίως στην απόκρουση των ιρανικών πυραύλων, ενώ ταυτοχρόνως θα επιχειρούν πλήγματα για την εξολόθρευση των ηγετικών στελεχών της Τεχεράνης αλλά και των κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Μετά την εξόντωση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Χαμενεϊ με την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, οι υπηρεσίες πληροφοριών Ισραήλ και ΗΠΑ, δηλαδή Μοσάντ και CIA με το δίκτυο των κατασκόπων τους στο Ιράν, επιδιώκουν να εντοπίζουν και να στοχοποιούν ανώτατα στελέχη του καθεστώτος. Στο θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη πρέπει να ενσωματωθεί και η προφανής καχυποψία όλων απέναντι σε όλους στο απαράτ της Τεχεράνης, αφού εσωτερικά προφανώς κανείς ακόμη και από τους πιο σκληροπυρηνικούς Φρουρούς της Επανάστασης δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποιος είναι πιστός στο καθεστώς και ποιος θα μπορούσε να συνεργάζεται με το Ισραήλ και τους Αμερικανούς.

Η εξαπόλυση πυρών εναντίον αμερικανικών στόχων και του Ισραήλ από Χεζμπολάχ και Χούθι είναι ξεκάθαρο ότι εξυπηρετεί πλήρως τη στόχευση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να τελειώνει όσο το δυνατόν συντομότερα με την απειλή από τον Λίβανο και την Υεμένη. Συνεπώς, ναι, τόσο τα χτυπήματα από Χεζμπολάχ όσο και η εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν «βολεύει» την στρατηγική Νετανιάχου για την καταστροφή του πυραυλικού προγράμματος της Τεχεράνης. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο (είτε μέσω εκτόξευσης και αναχαίτισης, είτε μέσω καταστροφής στις αποθήκες πυρομαχικών) με τον εξελισσόμενο πόλεμο, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταφέρουν να βάλουν ένα τέλος στο πυραυλικό/βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το λάθος του Ιράν είναι ότι χτυπώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε χώρες του Περσικού Κόλπου χάνει την στήριξη που θα μπορούσε να έχει για τερματισμό των επιχειρήσεων σε βάρος του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Θα αλλάξει όμως το καθεστώς στο Ιράν; Παρά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, η πτώση του θεοκρατικού καθεστώτος είναι πολύ δύσκολη αν ο λαός του Ιράν δεν συνεχίσει την εξέγερση για να ρίξει τους επικεφαλής κληρικούς και τους Φρουρούς της Επανάστασης. Ακόμη και αποδυναμωμένοι, οι διάδοχοι του Χαμενεϊ θα κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατηθούν στην εξουσία.

Η διαφαινόμενη καταστροφή ή ανάλωση του πυραυλικού/βαλλιστικού οπλοστασίου του Ιράν συνδυαστικά με την εξόντωση του Χαμενεϊ θα δώσει στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ τα επιχειρήματα ότι πέτυχαν τους αντικειμενικούς στόχους της επιχείρησής τους εναντίον της Τεχεράνης.

Για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ούτε λόγος, αφού το εγχείρημα αυτό φαίνεται πολύ μακρινό, αν όχι ουτοπικό.

Σε βάθος χρόνου, ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι το Ιράν θα ξανασχεδιάσει την δημιουργία και απόκτηση βαλλιστικών ικανοτήτων, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν την ικανότητα και την ευχέρεια να καταστρέψουν εκ νέου το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Στο μεταξύ είναι προφανές ότι το παιχνίδι σε στρατιωτικό, πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο παίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το ΝΑΤΟ είναι εκτός και στο περιθώριο, ο ΟΗΕ αμέτοχος, αδρανής και χωρίς καμία βαρύτητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους ισχυρούς παίκτες της Ευρώπης εκτός χάρτη και περίπου ανύπαρκτοι. Κι αυτό δείχνει πολλά για την αποτύπωση της ισχύος.

