Αναφορές ότι σκοτώθηκε και ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα

Ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και επί μακρόν θεωρούμενος πιθανός διάδοχος, σκοτώθηκε.

Τα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι εξουδετερώθηκε εν μέσω των πρόσφατων επιθέσεων που στόχευαν ανώτερα στελέχη του καθεστώτος στην Τεχεράνη. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση από διεθνείς πηγές.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναφερόταν συχνά ως κορυφαίος υποψήφιος για να κληρονομήσει τη θέση του πατέρα του στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.