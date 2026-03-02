Η φρεγάτα Κίμων και αριθμός F-16 στην Κύπρο, λέει ο Δένδιας

Η Ελλάδα θα συνδράμει στην ασφάλεια της Κύπρου, κι όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αποστέλλεται ισχυρή στρατιωτική δύναμη στη Μεγαλόνησο.

Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρει και ο ΥΕΘΑ, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν λίγο πριν το μεσημέρι ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Κύπρου.

«Ο κ. Μητσοτάκης είχε συνομιλία προ ολίγου με τον κ. Χριστοδουλίδη. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τον ομόλογό μου. Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις, διαβεβαίωσα ότι η Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης θα συμβάλλει στην άμυνα της Κύπρου.

Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα η Φρεγάτα Κίμων, καθώς και δεύτερη ελληνική φρεγάτα που θα φέρει το σύστημα "Κένταυρος". Καθώς επίσης αποστέλλονται στην κυπριακή δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16.

Επίσης για τον καλύτερο συντονισμό θα μεταβώ μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ αύριο στην Κύπρο», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά το τέλος της σύσκεψης που έλαβε χώρα στο υπουργείο.

