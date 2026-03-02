Μέσα στην ακτίνα εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων Ελλάδα και Κύπρος

Οι πύραυλοι Sejjil, Ghadr και Khorramshahr έχουν εμβέλεια έως 2.000 χιλιόμετρα

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο ιρανικός πύραυλος  Khorramshahr-4

υπουργείο Άμυνας Ιράν
Το Ιράν διαθέτει ένα εξαιρετικά εξελιγμένο πυραυλικό πρόγραμμα με βαλλιστικούς πυραύλους υψηλής ακρίβειας και μεγάλης εμβέλειας.

Στο παρακάτω γράφημα της αμερικανικής «δεξαμενής σκέψης»Center for Strategic and International Studies, φαίνεται η εμβέλεια όλων των πυραύλων που έχει στο οπλοστάσιο του το Ιράν. Οι πύραυλοι Sejjil, Ghadr και Khorramshahr έχουν εμβέλεια έως 2.000 χιλιόμετρα και μπορούν να βάλουν στο στόχαστρο Ελλάδα και Κύπρο. Ο πύραυλος Shahab φτάνει στα 1.300 χιλιόμετρα και η Κύπρος βρίσκεται εντός της εμβέλειας του.

Khorramshahr

Με εμβέλεια μεταξύ 1.000 και 2.000 χλμ., μπορεί να μεταφέρει κεφαλή βάρους 1.800 κιλών. Έχει μήκος 13 μέτρων. Ο πύραυλος Khorramshahr-4 παρουσιάστηκε στις 25 Μαΐου 2023. Η νέα παραλλαγή έχει εμβέλεια 2.000 χλμ. όταν φέρει κεφαλή 1.500 κιλών. Διαθέτει έναν πιο προηγμένο κινητήρα που χρησιμοποιεί ειδικό καύσιμο και με αυτόν τον τρόπο μειώνει τον χρόνο της προετοιμασίας εκτόξευσης σε 12 λεπτά.

Sejjil

Η κατηγορία πυραύλων Sejjil είναι μεσαίου βεληνεκούς και λειτουργούν με στερεά καύσιμα. Οι Sejil αντικαθιστά τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους Shahab που λειτουργούν με υγρά καύσιμα. Η ανάπτυξη του πυραύλου Sejjil εκτιμάται ότι ξεκίνησε πιθανώς στα τέλη της δεκαετίας του 1990, με βάση την εμπειρία που είχε συσσωρεύσει το Ιράν από προηγούμενα προγράμματα πυραύλων, ιδίως από τη σειρά βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς (SRBM) Zelzal.

Ghadr

Ο Ghadr-110 ή Qadr-110 είναι βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το Ιράν. Ο πύραυλος έχει εμβέλεια από 1.800 χλμ έως 2.000 χλμ. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις παρουσίασαν πρώτη φορά τον πύραυλο στο κοινό σε μια ετήσια στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό του πολέμου Ιράν-Ιράκ.

Ο Ghadr είναι μια βελτιωμένη έκδοση του Shahab-3A. Πιστεύεται ότι διαθέτει ένα πρώτο στάδιο υγρού καυσίμου και ένα δεύτερο στάδιο στερεού καυσίμου, το οποίο του επιτρέπει να έχει εμβέλεια 1.500 χλμ.

Ο Ghadr-110 έχει μεγαλύτερη ευελιξία και μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τον Shahab-3. Ο χρόνος προετοιμασίας του είναι 30 λεπτά, ενώ ο παλαιότερος Shahab-3 χρειάζεται αρκετές ώρες. Ο πύραυλος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στο Ιράν, στο άκρως απόρρητο συγκρότημα Hemmat Missile Industries Complex.

Shahab-3

Ο Shahab-3 είναι μία κατηγορία βαλλιστικών πυραύλων υγρού καυσίμου που αναπτύχθηκε από το Ιράν και τους Φρουρούς της Επανάστασης και η κατασκευή του βασίστηκε στους πυραύλους Nodong-1/A και Nodong-B της Βόρειας Κορέας. Η ομάδα των πυραύλων τύπου Shahab-3 έχει εμβέλεια από 1.000 έως 2.000 χιλιόμετρα.

