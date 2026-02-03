Ιράν: Γιατί ΗΠΑ και Ισραήλ έβαλαν στο μάτι το πυραυλικό οπλοστάσιο του

Το στρατηγικό πλεονέκτημα του Ιράν δεν κρύβεται στο πυρηνικό πρόγραμμά του αλλά στο πυραυλικό -βαλλιστικό οπλοστάσιο του, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη Μέση Ανατολή. Περιλαμβάνει πυραύλους κρουζ, υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους εκ των οποίων κάποιοι έχουν την ικανότητα να ξεπεράσουν τα 2.000 χιλιόμετρα σε εμβέλεια.

Οι μουλάδες της Τεχεράνης εδώ και δεκαετίες χτίζουν και επενδύουν χρόνο και χρήμα για να αναπτύξουν το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν το οποίο έχει μπει στο μάτι των Αμερικανών και των Ισραηλινών.

Το πυραυλικό πρόγραμμα είναι ένα ισχυρό μέσο αποτροπής για τους Ιρανούς που έδωσαν προσοχή στην ικανότητα των πυραύλων τους να φτάνουν με μεγάλη ακρίβεια στον στόχο τους έναντι τους να αυξήσουν την εμβέλειά τους. Το 2015 το ίδιο το Ιράν έβαλε όριο στην εμβέλεια των πυραύλων του στα 2.000 χιλιόμετρα και ενίσχυσε την ακρίβεια τους. Ωστόσο η Τεχεράνη μπορεί να αυξήσει την εμβέλεια τους αν χρησιμοποιήσει ελαφρύτερες κεφαλές.

Μετά τον πόλεμο των 12 ημερών του περασμένου Ιουνίου με το Ισραήλ το Ιράν είχε κάποιες απώλειες σε πυραύλους και εκτοξευτές πυραύλων, που βρίσκονταν εκτεθειμένοι στην επιφάνεια του εδάφους.

Εκτιμήσεις ότι κατέχουν 1.500 πυραύλους

Σύμφωνα με το ερευνητικό Ινστιτούτο Hudson υπολογίζεται ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκίνησαν στον πόλεμο με 480 εκτοξευτές πυραύλων και έμειναν στο τέλος με περίπου 100.

Ωστόσο, το Ιράν κατόρθωσε να διασώσει μεγάλο μέρος των αποθηκευμένων πυραύλων που βρίσκεται υπόγεια στις λεγόμενες «πόλεις των πυραύλων», δηλαδή σε μεγάλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις κάτω από την επιφάνεια της γης. Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, στρατηγός Κένεθ Μακένζι το 2022 είχε δηλώσει ότι το Ιράν διαθέτει περισσότερους από 3.000 βαλλιστικούς πυραύλους χωρίς να μετράει τους πυραύλους κρουζ.

Πύραυλοι κρουζ του Ιράν Υπουργείο Άμυνας Ιράν

Μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι η Τεχεράνη είχε ακόμη στην κατοχή της 1.500 πυραύλους και 200 εκτοξευτές. Αμέσως μετά τον πόλεμο παρατηρήθηκε δραστηριότητα στο Ιράν που έδειχνε ότι η Τεχεράνη εργαζόταν για να αναπληρώσει τις απώλειες της. Οι βασικοί προμηθευτές και σύμμαχοί της σε αυτή την προσπάθεια φέρονται να είναι η Κίνα και η Βόρεια Κορέα.

Τι περιλαμβάνει το οπλοστάσιο που προκαλεί δέος στη Μέση Ανατολή

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν ξεκίνησε την δεκαετία του 1980 κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν ως έναν τρόπο να αμυνθούν οι ιρανικές δυνάμεις από τους ιρακινούς πυραύλους Scud. Το 1984 οι Ιρανοί απέκτησαν τους πρώτους βαλλιστικούς πυραύλους σοβιετικής κατασκευής Scud από τη Λιβύη.

Μέχρι την δεκαετία του 1990 η Τεχεράνη είχε καταφέρει να αλλάξει την τεχνολογία των πυραύλων Scud και να κατασκευάσει τους δικούς της πυραύλους, τον Shahab – 1 με εμβέλεια 330 χιλιόμετρα και τον Shahab – 2 με εμβέλεια 500 χιλιόμετρα καθώς και τους πυραύλους Zelzal and Fateh με μικρότερη εμβέλεια.

Το γεγονός ότι οι Ιρανοί κατάφεραν να κατασκευάζουν τους δικούς τους πυραύλους τους παρείχε μεγάλο στρατηγικό στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων τους στη Μέση Ανατολή. Σήμερα η Τεχεράνη διαθέτει το πιο ευρύ και προηγμένο πυραυλικό οπλοστάσιο της περιοχής με μικρής, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας πυραύλους.

Οι πύραυλοι κρουζ που διαθέτει το Ιράν έχουν μεγάλες ταχύτητες, πετούν χαμηλά και ελίσσονται με τέτοιο τρόπο που είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να αναχαιτιστούν. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι για τις στρατιωτικές βάσεις του Ιράν.

Khorramshahr-Khyber:

Ο πύραυλος Khyber, η τελευταία γενιά της οικογένειας Khorramshahr, έχει εμβέλεια έως 2.000 χιλιόμετρα. Έχει σχεδιαστεί για να χτυπά μακρινότερους στρατηγικούς στόχους χωρίς να χρειάζεται εκτοξευτήρες δύσκολους στην κατασκευή.

Ο ιρανικός πύραυλος Khorramshahr-4 υπουργείο Άμυνας Ιράν

Fattah 2:

Το Ιράν έχει αναφέρει ότι έχει στην κατοχή του τον υπερηχητικό πύραυλο, Fattah 2, ο οποίος μπορεί να παρακάμψει τα σύγχρονα συστήματα αεροπορικής άμυνας και να διαπεράσει την ατμόσφαιρα με μεγάλη ταχύτητα. Έχει εμβέλεια έως και 1.400 χιλιόμετρα.

Ο ιρανικός υπερηχητικός πύραυλος Fattah 2 Wikipedia

Qaseem:

Ο συγκεκριμένος πύραυλος είναι γνωστός για την υψηλή ακρίβειά του. Είναι σχεδιασμένος για ταχεία εκτόξευση και γι’ αυτό βοηθάει τις ιρανικές δυνάμεις να κάνουν επιθέσεις άμεσα χωρίς να χρειάζονται μεγάλη προετοιμασία.

Ο πύραυλος Qassem του Ιράν. υπουργείο Άμυνας Ιράν

Zolfaqar Naval:

Στις θαλάσσιες επιχειρήσεις ο πύραυλος Zolfaqar ξεχωρίζει με την εμβέλεια από 700 έως 1.000 χιλιόμετρα. Στοχεύει στρατιωτικά και εμπορικά σκάφη και βοηθάει τις ιρανικές δυνάμεις να επιβάλλουν θαλάσσιο αποκλεισμό ή να στοχεύσουν θαλάσσιες γραμμές ανεφοδιασμού.

Οι πύραλοι Zolfaqar Naval. Wikipedia

Soumar:

Ο πύραυλος Soumar έχει εμβέλεια έως 2.500 χιλιόμετρα. Κινείται σε ύψη που δεν μπορεί να ανιχνευθεί από τα ραντάρ και αυτό τον βοηθά να παρακάμπτει τα αντιαεροπορικά πυρά και τις απόπειρες αναχαίτισης προκειμένου να φτάνει με ακρίβεια σε μακρινούς στόχους.

Ο πύραυλος Soumar. Wikipedia

Ra'ad:

Ο πύραυλος Ra'ad είναι ελαφρύς και εύκολος στην εκτόξευση γι’ αυτό και χρειάζεται για γρήγορες και αιφνιδιαστικές επιθέσεις.

Ο ιρανικός πύραυλος Ra'ad πάνω σε εκτοξευτήρα. Wikipedia

Η ανταλλαγή με το πυρηνικό πρόγραμμα

Το Ιράν επίσημα αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση ή διαπραγμάτευση για το πυραυλικό πρόγραμμά του. Ωστόσο πηγές που επικαλείται η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφεραν ότι το πυραυλικό οπλοστάσιο θα είναι μέρος των συνομιλιών του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη.

Ταυτόχρονα Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ανώνυμα στους New York Times ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να κλείσει ή να αναστείλει το πυρηνικό πρόγραμμά του προκειμένου να ηρεμήσουν τα πράγματα με τις ΗΠΑ. Ως αντάλλαγμα φέρεται να θέλει την επαναφορά της πρότασης που έκαναν οι Αμερικανοί για μία περιφερειακή κοινοπραξία η οποία θα αναλάβει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Αναφορικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχει ήδη στην κατοχή της η Τεχεράνη και αποτελεί «αγκάθι» στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ φαίνεται ότι αναζητείται λύση μεταφοράς του εκτός Ιράν. Σύμφωνα με πηγές των New York Times, ο εξ απορρήτων του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Λαριγιάνι την περασμένη εβδομάδα στη Μόσχα μετέφερε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ένα μήνυμα του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το οποίο έλεγε πως το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο του στη Ρωσία ως μέρος μίας πιθανής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, όπως είχε πράξει και το 2015 στην τότε συμφωνία για τα πυρηνικά.

Όπως είναι ξεκάθαρο οι Αμερικανοί και Ισραηλινοί επιδιώκουν να αποδυναμώσουν το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν το οποίο και θέτουν στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων. Το ερώτημα είναι τι θα πράξουν οι Ιρανοί και αν η προσφορά τους για τα πυρηνικά είναι αρκετή για να κάνει πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ στις απειλές του για στρατιωτικό χτύπημα. Πάντως σήμερα το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι υπάρχει καχυποψία στο Ισραήλ για την στάση των Αμερικανών, καθώς εκτιμούν ότι η Ουάσινγκτον θα κάνει πίσω από τις ισραηλινές κόκκινες γραμμές στην διαπραγμάτευση με το Ιράν.

