Ιράν: Γιατί ΗΠΑ και Ισραήλ έβαλαν στο μάτι το πυραυλικό οπλοστάσιο του

Το υπ΄αριθμόν ένα θέμα στις διαπραγματεύσεις δεν είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αλλά το βαρύ οπλοστάσιο πυραύλων του

Ευαγγελία Απολλωνάτου 

Ιράν: Γιατί ΗΠΑ και Ισραήλ έβαλαν στο μάτι το πυραυλικό οπλοστάσιο του
Φρουροί της Επανάστασης
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το στρατηγικό πλεονέκτημα του Ιράν δεν κρύβεται στο πυρηνικό πρόγραμμά του αλλά στο πυραυλικό -βαλλιστικό οπλοστάσιο του, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη Μέση Ανατολή. Περιλαμβάνει πυραύλους κρουζ, υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους εκ των οποίων κάποιοι έχουν την ικανότητα να ξεπεράσουν τα 2.000 χιλιόμετρα σε εμβέλεια.

Οι μουλάδες της Τεχεράνης εδώ και δεκαετίες χτίζουν και επενδύουν χρόνο και χρήμα για να αναπτύξουν το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν το οποίο έχει μπει στο μάτι των Αμερικανών και των Ισραηλινών.

Το πυραυλικό πρόγραμμα είναι ένα ισχυρό μέσο αποτροπής για τους Ιρανούς που έδωσαν προσοχή στην ικανότητα των πυραύλων τους να φτάνουν με μεγάλη ακρίβεια στον στόχο τους έναντι τους να αυξήσουν την εμβέλειά τους. Το 2015 το ίδιο το Ιράν έβαλε όριο στην εμβέλεια των πυραύλων του στα 2.000 χιλιόμετρα και ενίσχυσε την ακρίβεια τους. Ωστόσο η Τεχεράνη μπορεί να αυξήσει την εμβέλεια τους αν χρησιμοποιήσει ελαφρύτερες κεφαλές.

Μετά τον πόλεμο των 12 ημερών του περασμένου Ιουνίου με το Ισραήλ το Ιράν είχε κάποιες απώλειες σε πυραύλους και εκτοξευτές πυραύλων, που βρίσκονταν εκτεθειμένοι στην επιφάνεια του εδάφους.

Ιράν πύραυλος εκτόξευση

Εκτιμήσεις ότι κατέχουν 1.500 πυραύλους

Σύμφωνα με το ερευνητικό Ινστιτούτο Hudson υπολογίζεται ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκίνησαν στον πόλεμο με 480 εκτοξευτές πυραύλων και έμειναν στο τέλος με περίπου 100.

Ωστόσο, το Ιράν κατόρθωσε να διασώσει μεγάλο μέρος των αποθηκευμένων πυραύλων που βρίσκεται υπόγεια στις λεγόμενες «πόλεις των πυραύλων», δηλαδή σε μεγάλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις κάτω από την επιφάνεια της γης. Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, στρατηγός Κένεθ Μακένζι το 2022 είχε δηλώσει ότι το Ιράν διαθέτει περισσότερους από 3.000 βαλλιστικούς πυραύλους χωρίς να μετράει τους πυραύλους κρουζ.

Ιράν πύραυλοι κρουζ

Πύραυλοι κρουζ του Ιράν

Υπουργείο Άμυνας Ιράν

Μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι η Τεχεράνη είχε ακόμη στην κατοχή της 1.500 πυραύλους και 200 εκτοξευτές. Αμέσως μετά τον πόλεμο παρατηρήθηκε δραστηριότητα στο Ιράν που έδειχνε ότι η Τεχεράνη εργαζόταν για να αναπληρώσει τις απώλειες της. Οι βασικοί προμηθευτές και σύμμαχοί της σε αυτή την προσπάθεια φέρονται να είναι η Κίνα και η Βόρεια Κορέα.

Τι περιλαμβάνει το οπλοστάσιο που προκαλεί δέος στη Μέση Ανατολή

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν ξεκίνησε την δεκαετία του 1980 κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν ως έναν τρόπο να αμυνθούν οι ιρανικές δυνάμεις από τους ιρακινούς πυραύλους Scud. Το 1984 οι Ιρανοί απέκτησαν τους πρώτους βαλλιστικούς πυραύλους σοβιετικής κατασκευής Scud από τη Λιβύη.

Μέχρι την δεκαετία του 1990 η Τεχεράνη είχε καταφέρει να αλλάξει την τεχνολογία των πυραύλων Scud και να κατασκευάσει τους δικούς της πυραύλους, τον Shahab – 1 με εμβέλεια 330 χιλιόμετρα και τον Shahab – 2 με εμβέλεια 500 χιλιόμετρα καθώς και τους πυραύλους Zelzal and Fateh με μικρότερη εμβέλεια.

Το γεγονός ότι οι Ιρανοί κατάφεραν να κατασκευάζουν τους δικούς τους πυραύλους τους παρείχε μεγάλο στρατηγικό στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων τους στη Μέση Ανατολή. Σήμερα η Τεχεράνη διαθέτει το πιο ευρύ και προηγμένο πυραυλικό οπλοστάσιο της περιοχής με μικρής, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας πυραύλους.

Οι πύραυλοι κρουζ που διαθέτει το Ιράν έχουν μεγάλες ταχύτητες, πετούν χαμηλά και ελίσσονται με τέτοιο τρόπο που είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να αναχαιτιστούν. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι για τις στρατιωτικές βάσεις του Ιράν.

Khorramshahr-Khyber:

Ο πύραυλος Khyber, η τελευταία γενιά της οικογένειας Khorramshahr, έχει εμβέλεια έως 2.000 χιλιόμετρα. Έχει σχεδιαστεί για να χτυπά μακρινότερους στρατηγικούς στόχους χωρίς να χρειάζεται εκτοξευτήρες δύσκολους στην κατασκευή.

Ιράν πύραυλος Khorramshahr-4

Ο ιρανικός πύραυλος Khorramshahr-4

υπουργείο Άμυνας Ιράν

Fattah 2:

Το Ιράν έχει αναφέρει ότι έχει στην κατοχή του τον υπερηχητικό πύραυλο, Fattah 2, ο οποίος μπορεί να παρακάμψει τα σύγχρονα συστήματα αεροπορικής άμυνας και να διαπεράσει την ατμόσφαιρα με μεγάλη ταχύτητα. Έχει εμβέλεια έως και 1.400 χιλιόμετρα.

Ιράν πύραυλος Fattah 2

Ο ιρανικός υπερηχητικός πύραυλος Fattah 2

Wikipedia

Qaseem:

Ο συγκεκριμένος πύραυλος είναι γνωστός για την υψηλή ακρίβειά του. Είναι σχεδιασμένος για ταχεία εκτόξευση και γι’ αυτό βοηθάει τις ιρανικές δυνάμεις να κάνουν επιθέσεις άμεσα χωρίς να χρειάζονται μεγάλη προετοιμασία.

Ιράν πύραυλος Qassem

Ο πύραυλος Qassem του Ιράν.

υπουργείο Άμυνας Ιράν

Zolfaqar Naval:

Στις θαλάσσιες επιχειρήσεις ο πύραυλος Zolfaqar ξεχωρίζει με την εμβέλεια από 700 έως 1.000 χιλιόμετρα. Στοχεύει στρατιωτικά και εμπορικά σκάφη και βοηθάει τις ιρανικές δυνάμεις να επιβάλλουν θαλάσσιο αποκλεισμό ή να στοχεύσουν θαλάσσιες γραμμές ανεφοδιασμού.

Ιράν πύραυλοι Zolfaqar Naval

Οι πύραλοι Zolfaqar Naval.

Wikipedia

Soumar:

Ο πύραυλος Soumar έχει εμβέλεια έως 2.500 χιλιόμετρα. Κινείται σε ύψη που δεν μπορεί να ανιχνευθεί από τα ραντάρ και αυτό τον βοηθά να παρακάμπτει τα αντιαεροπορικά πυρά και τις απόπειρες αναχαίτισης προκειμένου να φτάνει με ακρίβεια σε μακρινούς στόχους.

Ιράν πύραυλος Soumar

Ο πύραυλος Soumar.

Wikipedia

Ra'ad:

Ο πύραυλος Ra'ad είναι ελαφρύς και εύκολος στην εκτόξευση γι’ αυτό και χρειάζεται για γρήγορες και αιφνιδιαστικές επιθέσεις.

Ιράν πύραυλος Ra'ad

Ο ιρανικός πύραυλος Ra'ad πάνω σε εκτοξευτήρα.

Wikipedia

Η ανταλλαγή με το πυρηνικό πρόγραμμα

Το Ιράν επίσημα αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση ή διαπραγμάτευση για το πυραυλικό πρόγραμμά του. Ωστόσο πηγές που επικαλείται η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφεραν ότι το πυραυλικό οπλοστάσιο θα είναι μέρος των συνομιλιών του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη.

Ταυτόχρονα Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ανώνυμα στους New York Times ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να κλείσει ή να αναστείλει το πυρηνικό πρόγραμμά του προκειμένου να ηρεμήσουν τα πράγματα με τις ΗΠΑ. Ως αντάλλαγμα φέρεται να θέλει την επαναφορά της πρότασης που έκαναν οι Αμερικανοί για μία περιφερειακή κοινοπραξία η οποία θα αναλάβει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Αναφορικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχει ήδη στην κατοχή της η Τεχεράνη και αποτελεί «αγκάθι» στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ φαίνεται ότι αναζητείται λύση μεταφοράς του εκτός Ιράν. Σύμφωνα με πηγές των New York Times, ο εξ απορρήτων του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Λαριγιάνι την περασμένη εβδομάδα στη Μόσχα μετέφερε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ένα μήνυμα του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το οποίο έλεγε πως το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο του στη Ρωσία ως μέρος μίας πιθανής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, όπως είχε πράξει και το 2015 στην τότε συμφωνία για τα πυρηνικά.

Όπως είναι ξεκάθαρο οι Αμερικανοί και Ισραηλινοί επιδιώκουν να αποδυναμώσουν το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν το οποίο και θέτουν στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων. Το ερώτημα είναι τι θα πράξουν οι Ιρανοί και αν η προσφορά τους για τα πυρηνικά είναι αρκετή για να κάνει πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ στις απειλές του για στρατιωτικό χτύπημα. Πάντως σήμερα το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι υπάρχει καχυποψία στο Ισραήλ για την στάση των Αμερικανών, καθώς εκτιμούν ότι η Ουάσινγκτον θα κάνει πίσω από τις ισραηλινές κόκκινες γραμμές στην διαπραγμάτευση με το Ιράν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:23ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Δείτε και διαβάστε όλα τα «σκοτεινά» email και τις φωτογραφίες του χρηματιστή με τους πλούσιους και ισχυρούς του πλανήτη

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Σύσσωμη η κοινότητα της Διερευνητικής Εγκληματολογίας, σε μια πρωτοποριακή επιστημονική Ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Φωτιά σε σπίτι στην Ακροποταμιά - Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερώτηση στον Πιερρακάκη από βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ για έκδοση καρτών dual από τράπεζα χωρίς συναίνεση

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί ΗΠΑ και Ισραήλ έβαλαν στο μάτι το πυραυλικό οπλοστάσιο του – Τι κρύβουν οι υπόγειες «πόλεις των πυραύλων»

13:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

13:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπέρ των δανειοληπτών ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων σε «κόκκινα» δάνεια

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Απονεμήθηκαν τα πτυχία στους εθελοντές Υγείας

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση συστημάτων θέρμανσης: Παράταση για τις αιτήσεις - Οι δικαιούχοι

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω εργασιών και κατολίσθησης

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγορά στην Τεχεράνη – Αγνοήθηκαν τρεις προειδοποιήσεις για θέματα ασφαλείας

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Η Nova εμπλουτίζει την πλατφόρμα της με την ένταξη του ANT1 και του MAK TV

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στο Κίεβο ο Μαρκ Ρούτε έπειτα από το ρωσικό «σφυροκόπημα» με 450 drones - Βίντεο

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Άρμα μάχης Abrams: Το τανκ νέας γενιάς του αμερικανικού Στρατού διαθέτει «πιλοτήριο Φόρμουλα 1»

12:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης για Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: «Συνεργασία στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία»

12:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι ήρωες του Stranger Things επιστρέφουν σε animated σειρά του Netflix - Δείτε το τρέιλερ

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό δύο νεαρών γυναικών σε αυτοκίνητο - Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σε επιφυλακή για την αυξημένη στάθμη του Πηνειού - Κλειστή η πρόσβαση στην εσωτερική κοίτη

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παρχαρίδης: Πέθανε ο επίτιμος Πρόεδρος της παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα στην εθνική οδό - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

13:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

11:42LIFESTYLE

Καβγάς on air Αλεξοπούλου - Στραβελάκη για το «τζάμπα»: «Δολοφονείται ο χαρακτήρας μου» - «Πάρτε το πίσω, αλλιώς σας κλείνω τη γραμμή»!

08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

11:52ΚΟΣΜΟΣ

TMZ: Στο φως το πορνογραφικό υλικό του Επστάιν - Bίντεο και εικόνες από τους σκληρούς δίσκους που «χτενίζει» το FBI

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παρχαρίδης: Πέθανε ο επίτιμος Πρόεδρος της παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Η Lufthansa επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Καλαϊτζίδης του Ρουβίκωνα για την επίθεση σε εταιρεία στο Μενίδι

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Πώς να δείτε αν το δικαιούστε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Το μυστήριο της Νέας Περάμου: Η ομηρία του 27χρονου, οι 10 σφαίρες και το σκοτεινό τέλος – «Το θύμα ήξερε τους δράστες»

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Οι στρατηγοί της Κίνας εξαφανίζονται ο ένας μετά τον άλλο - Κενό στην ηγεσία του δεύτερου ισχυρότερου στρατού στον κόσμο

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Φωτιά σε σπίτι στην Ακροποταμιά - Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος

07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε πως πήγε στη Φρανκφούρτη η 16χρονη - Αναζητείται γυναίκα «κλειδί»

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

10:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τη διαφήμιση της Grubhub για το Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνεϊ - Δείτε το σποτ

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ