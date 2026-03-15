Περιγραφές φρίκης: Ιρανοί πράκτορες βίασαν ομαδικά δύο νοσοκόμες επειδή βοήθησαν διαδηλωτές

Σεξουαλικά βασανιστήρια και σοβαροί τραυματισμοί - Απειλεί να αυτοκτονήσει η μία από τις νοσοκόμες

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σοκαριστικές μαρτυρίες για τα βασανιστήρια που υπέστησαν δύο νοσοκόμες που εργάζονταν σε νοσοκομείο της Τεχεράνης και περιέθαλψαν τραυματισμένους διαδηλωτές κατά τη διάρκεια της εξέγερσης τον Ιανουάριο βασανίστηκαν, αποκαλύπτει το αντιπολιτευόμενο ιρανικό μέσο Iran International.

Στο δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές στην Τεχεράνη, υπό τον φόβο αντιποίνων, οι δύο γυναίκες ήταν μεταξύ του ιατρικού προσωπικού στο Καρδιαγγειακό, Ιατρικό και Ερευνητικό Κέντρο Rajaei της Τεχεράνης που περιέθαλψε ανθρώπους που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου και συνεχίστηκαν τον Ιανουάριο, προκαλώντας καταστολή που οδήγησε σε μαζικές συλλήψεις και τουλάχιστον 36.500 θανάτους.

Σεξουαλικά βασανιστήρια και σοβαροί τραυματισμοί

Μία από τις νοσοκόμες, μια 33χρονη γυναίκα, κακοποιήθηκε και βιάστηκε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της κράτησης, με τις λεπτομέρειες των όσων υπέστη να είναι ανατριχιαστικές.

Πηγές ανέφεραν ότι οι πράκτορες την υπέβαλαν σε διάφορες μορφές σεξουαλικών βασανιστηρίων και τη βίασαν σε ομάδες των δύο ή τριών για συνεχόμενες ημέρες, προκαλώντας της σοβαρούς εσωτερικούς τραυματισμούς και αιμορραγία, ενώ χρειάστηκε να της αφαιρεθεί η μήτρα. Στο τέλος την πέταξαν μαζί με δεκάδες άλλες κρατούμενες γυναίκες σε έναν λάκκο.

Πριν μεταφερθεί στο χειρουργείο, η νοσοκόμα ζήτησε επανειλημμένα από τους γιατρούς να μην της επιτρέψουν να επιβιώσει και είπε ότι αν έβγαινε ζωντανή από το χειρουργείο, θα αυτοκτονούσε, είπε η πηγή.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, η ψυχολογική της κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που τα χέρια της είναι αυτή τη στιγμή δεμένα στο κρεβάτι του νοσοκομείου για να μην βλάψει τον εαυτό της ενώ παραμένει υπό την επίβλεψη των δυνάμεων ασφαλείας.

Πηγές ανέφεραν ότι η οικογένεια μιας από τις νοσοκόμες αναγκάστηκε να πληρώσει σημαντικά χρηματικά ποσά σε έναν αξιωματικό πληροφοριών για να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή της.

Σύμφωνα με τις πηγές, στη συνέχεια ετοιμάστηκε ένα έγγραφο που ανέφερε ότι η γυναίκα είχε συνάψει προσωρινό γάμο με έναν από τους πράκτορες, ένα βήμα που περιγράφεται ότι αποσκοπούσε στη δημιουργία των συνθηκών για την απελευθέρωσή της.

Της ζητήθηκε επίσης να υπογράψει μια δέσμευση που να δηλώνει ότι μετά την απελευθέρωσή της θα δηλώσει ότι είχε κακοποιηθεί και βιαστεί από «ταραχοποιούς», ανέφεραν οι πηγές.

Καταστολή νοσοκομείων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων

Το νοσοκομείο, που βρίσκεται στην περιοχή Vali-Asr της Τεχεράνης, αντιμετώπισε ένα κύμα τραυματιών αργά το βράδυ της 8ης Ιανουαρίου.

Πράκτορες που συμμετείχαν στην καταστολή των διαδηλωτών είπαν στο προσωπικό του νοσοκομείου να μην παρέχει ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες, σύμφωνα με πηγές.

Μεταξύ των 27 μελών του προσωπικού και των νοσοκόμων που ήταν παρόντες στον θάλαμο εκείνο το βράδυ, 14 αρνήθηκαν την εντολή και προσπάθησαν να περιθάλψουν τους τραυματίες, με επτά γυναίκες νοσοκόμες να συνεχίζουν να παρέχουν επείγουσα περίθαλψη.

Αργότερα οι δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν στο νοσοκομείο και πυροβόλησαν εναντίον ορισμένων από τους τραυματίες ασθενείς.

Όταν οι νοσοκόμες και το προσωπικό του νοσοκομείου διαμαρτυρήθηκαν για τους πυροβολισμούς, ξυλοκοπήθηκαν και μεταφέρθηκαν στον κάτω όροφο του νοσοκομείου και σε αποθηκευτικό χώρο.

Μάρτυρες είπαν ότι μεταξύ των επτά νοσοκόμων, δύο πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν μπροστά στις άλλες.

Το προσωπικό προειδοποιήθηκε να μην αγγίξει τα πτώματα και τα πτώματα αφέθηκαν εκεί που κείτονταν.

Πέντε άλλες νοσοκόμες συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο κρατητήριο και οι οικογένειές τους δεν είχαν καμία πληροφορία για την κατάστασή τους για εβδομάδες.

